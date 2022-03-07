Зеленський - Заходу: Чекаємо рішення. Або закривайте небо над Україною, або дайте нам літаки і ППО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Скільки ще потрібно смертей і втрат, щоб Захід прийняв рішення убезпечити небо над Україною.
Про це президент України Володимир Зеленський зазначив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Будь-якій нормальній людині страшно дивитися на згорілі будинки. Це зрозуміло. Зруйновані панельні багатоповерхівки. Знищені звичайні машини. Ракети, авіабомби, "Гради", міномети проти людей.Відчуття, ніби це десь в іншій країні. Це саме в нашій, яка завжди хотіла миру понад усе", - зазначив Зеленський.
"Скільки ще потрібно смертей і втрат, щоб убезпечити небо над Україною?", - порушує питання Зеленський.
"Чим мирні люди у Харкові чи Миколаєві відрізняються від Гамбургу або Відня? Ми чекаємо рішення: очищення неба або силою, яка у вас є, або ви дасте нам бойові літаки і засоби ППО, які дадуть нам потрібну силу. Це допомога, яку світ повинен надати не просто Україні, а собі. Щоб довести - людяність переможе якнайшвидше", - резюмував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
"На тобі Боже, шо мені негоже" ...
Протитанкова зброя переважно новітня. Бачив фото танків, які розірвані зверху, як тюльпан? Оце вони.
Але навіть РПГ-7 ще огого - в 50ти країнах світу є, якщо не помиляюсь. Синонім калаша.
Цей хатто вже у мене в списку - під колпаком. Додивлюсь, якщо він "мусарок, а не чесний фраєр" - забанимо.
Той
Вячеслав 43а0ае0в вже пішов спати - може вилізе - знову знайду.
Але хоч зараз зеля себе нормально показує, по давній українській традиції будем сваритись після війни, а зараз всі захищаємо країну.
давайте еще выборы проведем. Настоящие. С избирательной кампанией.
ЕС предоставляет массу помощи.
Собственно НАТО только цистерну солярки.
Закриють небо, нікуди вони не дінуться з підводного човна.
2. А разве не Украина всю дорогу с 1991 по приснопамятный 2014 год хвалилась своей "позаблоковостью" ?
Украинцы считали себя уж очень самостоятельной, ни от кого не зависимой державой, которой НАТО не нужна. Считали что Украине нужно быть "над схваткой".
А как кацапы прижали хвостик, так сразу кинулись за членством в НАТО
Як здихають тисячами, москалі *****!