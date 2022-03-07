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Зеленський - Заходу: Чекаємо рішення. Або закривайте небо над Україною, або дайте нам літаки і ППО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський - Заходу: Чекаємо рішення. Або закривайте небо над Україною, або дайте нам літаки і ППО

Скільки ще потрібно смертей і втрат, щоб Захід прийняв рішення убезпечити небо над Україною.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-якій нормальній людині страшно дивитися на згорілі будинки. Це зрозуміло. Зруйновані панельні багатоповерхівки. Знищені звичайні машини. Ракети, авіабомби, "Гради", міномети проти людей.Відчуття, ніби це десь в іншій країні. Це саме в нашій, яка завжди хотіла миру понад усе", - зазначив Зеленський.

"Скільки ще потрібно смертей і втрат, щоб убезпечити небо над Україною?", - порушує питання Зеленський.

"Чим мирні люди у Харкові чи Миколаєві відрізняються від Гамбургу або Відня? Ми чекаємо рішення: очищення неба або силою, яка у вас є, або ви дасте нам бойові літаки і засоби ППО, які дадуть нам потрібну силу. Це допомога, яку світ повинен надати не просто Україні, а собі. Щоб довести - людяність переможе якнайшвидше", - резюмував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав Захід відмовитися від російської нафти: Хай війна їх нагодує

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+34
США и НАТО менее чем за неделю предоставили Киеву более 17 тысяч единиц противотанкового оружия - New York Times
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07.03.2022 12:16
+31
Навіщо ці крики? Навіщо було 2,5 роки блокувати повністю всі проекти у військовій сфері? Тобі чітко сказали, що подібні рішення можуть призвести до третьої світової. Подивіться на курс російського рубля. Світові бренди повиходили з росії, зазнаючи величезних втрат, щоб допомогти нам. Ти своїми умовами чого добивєшся? Це ж треба нічого не робити для модернізації армії і 2.5 роки верещали, що нас у НАТО ніхто не чекає. Подивіться на цей офіс. А половина партії Слуга народу голосувала у парламенті за день до війни проти збільшення витрат на армію. Позорище!
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07.03.2022 12:28
+27
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07.03.2022 12:22
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" я вас умоляю"! Дивлюсь періодично СNN. В Україну навіть кореспонденти бояться заїхати. Майже всі репортажі про біженців з Польщі! Усі заклики Зєлі - у пустоту. Все одно, що закликати провести зустіч у Нормандському форматі...
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07.03.2022 13:34 Відповісти
Не дивіться CNN бо це fake news. Кореспонденти BBC та Fox News працюють зараз у Києві та Львові
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07.03.2022 13:54 Відповісти
Немного не так. Мы здесь тоже удивляемся, когда видим множество Ит. журналистов передают по телеку репортажи из различных районов Украины. Вчера вечером даже из Киева, во время комендантского часа (журналистам разрешено) с Площади Майдана, которая была пуста. Вчера же, как под пулями машина с ранена и проходила "коридор", который обстреливался. Всё за Украину, и никто не боится слухов про Rocchelli.
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07.03.2022 16:17 Відповісти
логічне рішення
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07.03.2022 12:13 Відповісти
США и НАТО менее чем за неделю предоставили Киеву более 17 тысяч единиц противотанкового оружия - New York Times
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07.03.2022 12:16 Відповісти
А сколько из них негодных особенно из германии.
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07.03.2022 12:26 Відповісти
Сколько?
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07.03.2022 12:31 Відповісти
Стрелы из Германии: у головок самонаведения закончился срок эксплуатации 20 лет назад.
"На тобі Боже, шо мені негоже" ...
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07.03.2022 12:34 Відповісти
Можно подумать наши совковые Иглы и Стрелы новее, но ничего, работают !
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07.03.2022 17:32 Відповісти
Дурницю пишеш. Це тобі не установка ППО, яка, допускаю, вже в не дуже приглядному стані. І то, КБ ЛУЧ підлагодить і вперед.
Протитанкова зброя переважно новітня. Бачив фото танків, які розірвані зверху, як тюльпан? Оце вони.
Але навіть РПГ-7 ще огого - в 50ти країнах світу є, якщо не помиляюсь. Синонім калаша.
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07.03.2022 12:39 Відповісти
Або - що? Він не охрінів умови ставити? Чому гроші вкладав у хрін зна що, а не в ППО та авіацію? Просити - так, але ставити умови країнам, котрі і так ДУЖЕ допомагають?!?!? Ще й в такій хамській манері???
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07.03.2022 12:17 Відповісти
шо-шо... или мы капитулируем. Такой наш ультиматум нате.
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07.03.2022 12:21 Відповісти
Это ты идиот надо чтобы пару Бом и ракет упало на города Европы мигом педики проснутся или погибнут..твари еврожоптинские гнидошки гниловатые они боятся Х..ла который вот вот коньки откинет у могылку..
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07.03.2022 12:21 Відповісти
"Спокійно, селяни - земля буле ваша."
Цей хатто вже у мене в списку - під колпаком. Додивлюсь, якщо він "мусарок, а не чесний фраєр" - забанимо.
Той Вячеслав 43а0ае0в вже пішов спати - може вилізе - знову знайду.
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07.03.2022 12:32 Відповісти
Нато саме розуміє, що після України буде Прибалтика. І вони знову нічого не зроблять, бо боятимуться 'червоної кнопки'
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07.03.2022 12:23 Відповісти
ну все як в нашому житті. Говориш, попереджаєш, потім стається так як казав - воно прибігає і просить допомогти, каже зараз вже нічого не змінеш, і допомагаєш. А потім знову кажеш, попереджаєш....
Але хоч зараз зеля себе нормально показує, по давній українській традиції будем сваритись після війни, а зараз всі захищаємо країну.
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07.03.2022 12:24 Відповісти
НЕ сваритись, а судити! за повну бездіяльність в сфері обороноздатності і сприяння геноциду!
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07.03.2022 13:13 Відповісти
Тому що це не війна двох сторін за якийсь шматок землі. Це геноцид, військові злочини і знищення цивільної інфраструктури та нашого населення кацапами. В подібних випадках ООН вже приймала рішення про безполітні зони і НАТО ці рішення виконувало. Що заважає це зробити тепер? Лише той факт, що злочинець - член ради безпеки ООН? Що ж це за світ, коли якась одна держава має право нащити іншу без усіляких на те причин? Хтось може зауважити, що США у свій час входили в Ірак та Афганістан, але цим рішенням завжди передували консультації, засідання ООН, представлялися докази, чому це слід робити. А що сьогодні? Кацапи придумали собі паралельну реальність і пішли війною на Україну. Генасамблея ООН засудила це варварство переважною більшістю голосів, тому усі правові підстави для реагування є і залізобетонне обгрунтування для дій у НАТО та США теж є. А то це нагадує ситуацію, як бандит обстрілює перехожого, а інші перехожі зі зброєю в руках намагаються його вмовити, замість того, щоб пристрелити, бо раптом і їм куля прилетить.
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07.03.2022 12:32 Відповісти
Так це питання до ООН, а не до блоків країн, як НАТО.
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07.03.2022 12:46 Відповісти
Ніхто не буде починати третю світову із-за України. Забудьте про це. Якщо влізе НАТО може і Китай влізти, і тоді жопа.
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07.03.2022 14:19 Відповісти
УБачу у Ольгінців дупа палає )))
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07.03.2022 12:36 Відповісти
Тука плавить владу саботажників на телебаченні! Абсолютно підтримую! Нам потрібно звільнити Чемберлена (пєрєстать-стрєляльця) і поставити Черчилля, як це зробили британці щоб перемогти
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07.03.2022 12:41 Відповісти
ну да, ну да, самое то что Украине сейчас потрібно это - звільнити одного и поставити другого.

давайте еще выборы проведем. Настоящие. С избирательной кампанией.
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07.03.2022 13:04 Відповісти
вибачте, але з 25.02.2022 р, тобто з 2(!!!!) дня війни вся зелена ботва, разом з Г+Г тільки те і робить , що проводить вибори! ну, і ще 3.14здить гуманітарку(((
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07.03.2022 13:17 Відповісти
А что, одни уже проводили в 2014. Ни-ни стрелять ибо тогда віборов не провести, не провоцировать врага, бо тогда віборі будут нелегитимны. Собственно результат известен. Сейчас оттуда орда ползет на Херсон, Одессу, Мариуполь. С юга оккупированных территорий Украины.
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07.03.2022 14:34 Відповісти
Та провокатор це. Казати про якісь там вибори та закликати змінювати владу, яка б вона там не була, під час війни це щонайменше державний злочин.
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07.03.2022 14:36 Відповісти
Уявляю щоб тут було, якби хоч натяк на таке написати про видатного головнокомандувача стратегічного 206 батальйону з позивним Ліпєцький привид. А ось нашого президента безкарно гівном обмазувати, то будь ласка. Це ще раз доводить, що секта синьоносого маргінала (та його піар працівники) та більшість мешканців ********* - сіамські близнюки. В них тільки прізвища ідолів різні, але ціль одна - розбрат українського суспільства на догоду бункерного щура
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07.03.2022 12:49 Відповісти
тобі з британії видніше! так як "вашому" припи.дентику з бункера! ти йому памперсів хххl вишли з гуманітаркою, кажуть є потреба! а , взагалі, якби він не був такою мерзенною брехливою сцикливою істотою, то , може б і з"явилася до нього якась повага. А так, лише вип"ячування нікчеми, яка сховалася за спинами свого народу і верещить там про свої "хотєлки"!
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07.03.2022 13:22 Відповісти
Зараз багато хто під ВПН "працює". Мій доречі 16-ти річний син також. Він взагалі намагається вишукувати кацапський ВПН. Казати треба для чого? Чи сам докумкаєш своєю макитрою? Щодо Зелленського скажу одне - я вперше за всі роки нашої незалежності нарешті побачив дійсно державника. У всякому раз поки що бачу так.
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07.03.2022 15:17 Відповісти
"секта сивочолого" майже вся на передовій і , ніхто , як 70 % зелених мародерів не сидять по буковелях(( може і ЗАБРОДСЬКИЙ по твоєму сектант? тоді коля-котлєта і вася - вареник всіх нас спасуть! а юзік їм допоможе!
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07.03.2022 13:24 Відповісти
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07.03.2022 12:22 Відповісти
Я саме на це сподівалася, що наші союзники у курсє дєла з ким мають справу.
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07.03.2022 12:26 Відповісти
Не путайте НАТО и страны ЕС.
ЕС предоставляет массу помощи.
Собственно НАТО только цистерну солярки.
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07.03.2022 12:37 Відповісти
чеки покажешь?
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07.03.2022 12:48 Відповісти
На безпечну , ситу та жирну Європу треба тиснути. Кожну годину треба вимагати від них захисту, озброєння, закриття неба. Поки ще хоч щось залишилось від України та українців.

Закриють небо, нікуди вони не дінуться з підводного човна.
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07.03.2022 12:23 Відповісти
Хочеться вірити, що це так.
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07.03.2022 12:29 Відповісти
Тиснути треба, але вони можуть на тиск запитати, що робила еліта країни тридцять років для забезпечення безпеки країни, чому на прохання і навіть вимоги боротися з корупцією за декілька років зроблено так мало, і ще багато чого вони можуть запитати. Тобто тиснути треба, але не звинувачувати, а переконувати.
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07.03.2022 12:30 Відповісти
Навіщо ці крики? Навіщо було 2,5 роки блокувати повністю всі проекти у військовій сфері? Тобі чітко сказали, що подібні рішення можуть призвести до третьої світової. Подивіться на курс російського рубля. Світові бренди повиходили з росії, зазнаючи величезних втрат, щоб допомогти нам. Ти своїми умовами чого добивєшся? Це ж треба нічого не робити для модернізації армії і 2.5 роки верещали, що нас у НАТО ніхто не чекає. Подивіться на цей офіс. А половина партії Слуга народу голосувала у парламенті за день до війни проти збільшення витрат на армію. Позорище!
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07.03.2022 12:28 Відповісти
Саме так!!!
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07.03.2022 12:31 Відповісти
Може чекають поки зайдуть "добровольці". Бо тими ППО хтось таки має керувати.
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07.03.2022 12:28 Відповісти
Всё просто. Бене не нужно НАТО и ЕС. Спокойно он себя будет чувствовать только в отрыве Украины от цивилизованного мира.
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07.03.2022 12:49 Відповісти
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07.03.2022 12:34 Відповісти
1. ну вступление в НАТО вот прямо СЕЙЧАС это в самом деле нереалистично. Потому что членство в военно-политическом союзе предполагает массу вещей которые не зависят от полиической воли только - логистика, унификация вооружения и прочие технические моменты.

2. А разве не Украина всю дорогу с 1991 по приснопамятный 2014 год хвалилась своей "позаблоковостью" ?

Украинцы считали себя уж очень самостоятельной, ни от кого не зависимой державой, которой НАТО не нужна. Считали что Украине нужно быть "над схваткой".

А как кацапы прижали хвостик, так сразу кинулись за членством в НАТО
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07.03.2022 13:33 Відповісти
А ви певні, що боягузи з НАТО не здадуть "нових" членів альянсу, щоб не "обезопасити" "старих". ???
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07.03.2022 12:40 Відповісти
Сегодня "Гитлер" сидит в Кремле чего ждем? Европейцы просыпайтесь хватит жевать сопли Вас это не обойдет!
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07.03.2022 12:40 Відповісти
Або Зєля вас наібашить
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07.03.2022 12:41 Відповісти
Європа і США ви нас вбиваєте своєю бездіяльністю. Допоможіть нам зупинити російських вбивць і фашистів та захистити демократію.
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07.03.2022 12:42 Відповісти
Зеленский, весь мир нам помогает всем: оружие, деньги, добровольцы. Не должен, но помогает. Ты, твой "папа" Коломойский, группа ПРИВАТ и прочий позор еврейского народа - та мафия, которая разграбила и обескровила Украину, ее армию. Вы, мафия, - внутренний враг Украины. До войны вы были подельниками *****. Верните Украине украденные деньги. На них можно купить много самолетов и средств ПВО.
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07.03.2022 12:43 Відповісти
Захід і так думає, що багато для нас зробив, бо через санкції гроші втрачаються, це для них гірше смертей наших людей. А стосовно ракетних ударів- Європа хоче, щоб путін їх по Україні відстріляв, щоб меньше Європі досталось у випадку великої війни. Та ще і підприємства зруйнуються- конкуренти європейським і будемо ми ще більшим світовим "полем" і "городом" для всієї Європи.
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07.03.2022 12:43 Відповісти
Правильна політика ОПУ! Своїми прямими звинуваченнями Заходу в імпотенції Зеленський промовляє бепосередньо до західних громадян - виборців. В цьому є сенс. Зрештою, Україна наразі задає політичні та суспільні тренди і робитиме це надалі.
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07.03.2022 12:48 Відповісти
Закриття неба або ППО зараз вигідно путіну , щоб звинувати НАТО і мобілізувати 2-3млн орків плюс воєнний стан
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07.03.2022 12:53 Відповісти
хто забув,то можу нагадати: куди запрошував Зеленський "на травневі"і ніхто не бачив загрози,а зараз схаменулися?
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07.03.2022 12:54 Відповісти
Бачить вільна Україна, І Дніпро, і кручі
Як здихають тисячами, москалі *****!
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07.03.2022 13:06 Відповісти
Пане президенте! Припиніть провокації. У фонд української армії громадяни нашої країни та наші союзники перерахували чималі кошти. Ми можемо купити за ці кошти ******* системи ППО та ПРО, і питання буде закрите.
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07.03.2022 13:25 Відповісти
міг ьи щось і він перерахувати - не бідний же... і папа карло його так само!
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07.03.2022 13:29 Відповісти
всьо правильно он глаголет. пошел драйв, он артист. тут он на коне. и это наш Президент, пущай гутарит к нате, пущай расшевелит муравейник.
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07.03.2022 13:33 Відповісти
Он работает еще и на изменение общественного мнения к которому прислушиваются западные политик
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07.03.2022 14:10 Відповісти
Закрыть небо со стороны НАТО не получится без размещения элементов ПВО на нашей территории. Они на это пойдут только тогда, когда мы начнём гнать орков. Меня удивляет ( разочарование) позиция Польши по поводу самолётов! Нам нужны много БУКов для прикрытия неба, и штурмовики СУ25 для атаки колонн противника.
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07.03.2022 14:02 Відповісти
А что там удевляться? Поляки хотели новинкие F-16 и F-15 за каждый МиГ и СУ. Белый Дом им сказал "Нет", каждый новенький западный самолёт стоит нескольких стареньких советских самолётов. Они не согласились о количестве.
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07.03.2022 16:22 Відповісти
Зеля задрал, запад для нас и нашей армии сделал больше чем ты за 2 года своего жалкого правления.
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07.03.2022 14:21 Відповісти
Слава Украине!
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07.03.2022 14:55 Відповісти
A gde zhe tretij varian - poslatj oslika na mesto? Otmechaju, oslika a ne Ukrainskij narod.
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07.03.2022 15:15 Відповісти
Это тоже правда, Белый Дом и Поляки должны найти общее решение а не играть в рынок.
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07.03.2022 16:24 Відповісти
Надо еще добавить: "не думайте черти о деньгах, когда победим вернем деньги с торицей"
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07.03.2022 16:29 Відповісти
---- Істеричні витівки ЗЕ-- чудотворця просто шокують:---- Я мужик... Володя вьіходи... Перестань прятаться... Я НЕ заразньій ... Сколько ног. голов. рук надо отбить нам . чтобьі вьі закрьіли небо ?! Видно вам всеравно ??? А чого лише варта ота заява : щодо відновлення ядерного статусу України. яку так вдало підхопив ліліпузік. мовляв : ми ввійшли .бо є інформація про відновлення ядерної зброї ... Союзники і так зробили. аж за край : завчасно попередили про початок інтервенції : надали чудо-- зброю.. якою так гарно підсмажують песиголівців...та головне : щоднини --найточніші космічні розвіддані. -щодо .найвірогідніших. напрямків ударів ... А про закриття неба---вибачайте --- це всеохоплююча гієна Світової війни. .яку ми невправі .тупо. вимагати від союзників ..Потрібно було серйозно готуватися. до спротиву. а не викатувать сідниці на санчатах у Бокувелі...
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07.03.2022 17:09 Відповісти
Істеричка нульова! Ти звідки вилізло?
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07.03.2022 17:17 Відповісти
 
 