Зеленський - Заходу: Чекаємо рішення. Або закривайте небо над Україною, або дайте нам літаки і ППО

Скільки ще потрібно смертей і втрат, щоб Захід прийняв рішення убезпечити небо над Україною.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-якій нормальній людині страшно дивитися на згорілі будинки. Це зрозуміло. Зруйновані панельні багатоповерхівки. Знищені звичайні машини. Ракети, авіабомби, "Гради", міномети проти людей.Відчуття, ніби це десь в іншій країні. Це саме в нашій, яка завжди хотіла миру понад усе", - зазначив Зеленський.

"Скільки ще потрібно смертей і втрат, щоб убезпечити небо над Україною?", - порушує питання Зеленський.

"Чим мирні люди у Харкові чи Миколаєві відрізняються від Гамбургу або Відня? Ми чекаємо рішення: очищення неба або силою, яка у вас є, або ви дасте нам бойові літаки і засоби ППО, які дадуть нам потрібну силу. Це допомога, яку світ повинен надати не просто Україні, а собі. Щоб довести - людяність переможе якнайшвидше", - резюмував Зеленський.

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