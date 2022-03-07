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Ахметов: Мій фонд допомагає людям вижити, а підприємства - військовим захищати Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ахметов: Мій фонд допомагає людям вижити, а підприємства - військовим захищати Україну

Всі бізнеси SCM сконцентровані тільки на тому, щоб допомагати людям вижити, а збройним силам– захистити незалежність і суверенітет України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив власник SCM, бізнесмен Рінат Ахметов в коментарі "Радіо Свобода".

Читайте також: Ми допомагаємо українській армії захистити суверенітет та перемогти у цій війні, - Ахметов

"Сьогодні увесь наш бізнес, усі наші підприємства сконцентровані тільки на одному: допомагати людям, робити все, щоби вони не залишилися сам-на-сам із бідою. І все, що в моїх силах я роблю й буду для цього робити. Мій Фонд допомагає людям вижити: постачає продукти, медикаменти, – а бізнеси SCM допомагають українській армії боронити суверенітет нашої країни", - повідомив бізнесмен.

Ахметов додав, що знаходиться в Україні і нікуди їхати не збирається.

"Новина про початок війни застала мене вдома, у Києві, у моєму ліжку. Я в страшному сні не міг уявити, що бомбитимуть Харків та Київ, бомбитимуть житлові будинки та шпиталі. А зараз руйнують наші селища, міста, інфраструктуру…

Найстрашніше – що страждають та гинуть мирні люди. Це – воєнна агресія, воєнний злочин та злочин проти людства щодо моєї країни та українців", - наголосив бізнесмен.

Він зазначив, що докладе максимум зусиль для перемоги України і відбудови зруйнованої війною інфраструктури.

"Я впевнений, що настане час, коли ми відбудуємо Україну. Я буду інвестувати усі свої сили та кошти, щоб Україна відновилася і стала сильною та квітучою країною", - підсумував Рінат Ахметов.

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Топ коментарі
+23
А баба беня кому і чим допомагає?
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07.03.2022 14:46
+18
воно вже 100% планує, як накласти лапу на міжнародну допомогу
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07.03.2022 14:47
+16
Хоч хтось з олігархів виліз.
Дасть Бог, якась тероборона пристрелить каламойшу, щоб не сосав з України кров після перемоги.
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07.03.2022 14:46
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Так з 14 року ахмєтов за допомоги порошенка почав з подвійною силою грабувати України. А пороховата на зарплаті, ща кого пєтя скаже, за того і волають.
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07.03.2022 15:46 Відповісти
Порошенко мусів домовлятись з Ахметовим, бо без "золотої карти" ляшка (який їсть з руки ахметова) коаліція не складалась. Так що винуватити треба тих ідіотів що привели у парламент того підараса з вилами.
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07.03.2022 18:40 Відповісти
Лучше времени, чем сейчас не будет, чтобы расстрелять всех коллаборантов и олигархов!
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07.03.2022 15:36 Відповісти
І тебе расстрелять, колаборант кацапердий.
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07.03.2022 17:24 Відповісти
Приезжай. Закопаю.
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07.03.2022 16:37 Відповісти
В діжку паразита.
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07.03.2022 17:27 Відповісти
Емм... тут Ді Капріо пожертвував 10 лямів долларів. Ахмєтов мабуть багатший за Ді Капріо, нє? І що?
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07.03.2022 18:27 Відповісти
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