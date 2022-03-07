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"Київстар", "Vodafone Україна", lifecell спільно з Мінцифри запускають національний роумінг

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Відсьогодні, 7 березня, запускається національний роумінг між операторами України в тестовому режимі. Це означає, що у разі зникненні зв’язку одного оператора абонент зможе вручну підключати зв'язок іншого оператора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Тестування національного роумінгу в Україні запустили оператори Vodafone, Київстар, lifecell разом з Мінцифри, Держслужбою спецзв'язку та захисту інформації України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

"Насамперед нацроумінг буде підключено у зонах активних бойових дій (Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська області), далі у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях та згодом по всій території України. Тобто у разі зникнення зв'язку одного оператора абонент зможе підключати вручну зв'язок іншого оператора", - йдеться у повідомленні.

Наразі національний роумінг доступний для голосових дзвінків та SMS-повідомлень на території України у всіх мобільних операторів.

Для надійного функціонування мережі оператори технічно реалізовуватимуть можливість користуватися національним роумінгом поступово. Спочатку нацроумінг буде підключено для абонентів контрактної форми обслуговування та протягом трьох наступних днів буде підключено абонентів передплаченого зв'язку.

Що потрібно знати про використання національного роумінгу для абонентів:

− назва мережі може змінитися на ту, покриття якої використовується;

− національний роумінг не вимагає додаткової плати від абонентів;

− тарифікація дзвінків та SMS відбувається згідно з умовами тарифного плану вашого оператора.

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Як підключитися до мережі іншого оператора:

1. Вимкнути автовибір мережі, знайти та вибрати доступну мережу вручну (Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL). Якщо зареєструватися не вдалося, потрібно спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

2. Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

3. Якщо не вдається підключитися до мережі іншого оператора, потрібно спробувати перезавантажити телефон.

Оператори наголошують, що важливо щодня намагатися повернутися (підключитися) до мережі свого оператора вручну або увімкнувши автовибор мережі.

"Звертаємо увагу, що підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі операторів. Це може впливати на якість роботи деяких послуг", - наголошується у повідомленні.

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Топ коментарі
+2
ооо.. це дуже, дуже добре. Залишитися без звязку в таку лиху годину, дуже деморалізує людей.
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07.03.2022 14:51
+1
ага , плять , рахунок нема де поповнити , зняли всі гроші на поденну оплату , сьогодні вже не можу дзвонити , суки , з Харькова знайомий дзвонив такаж куйня, маєте совість козли ?
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07.03.2022 15:24
+1
в смислі? Там є якісь обмеження?
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07.03.2022 15:39
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ооо.. це дуже, дуже добре. Залишитися без звязку в таку лиху годину, дуже деморалізує людей.
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07.03.2022 14:51 Відповісти
Умные.... А как из Херсона или Черниговской обл. в Киев звонить? Делайте нормальный роуминг! Не жлобствуйте.
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07.03.2022 14:51 Відповісти
в смислі? Там є якісь обмеження?
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07.03.2022 15:39 Відповісти
ага , плять , рахунок нема де поповнити , зняли всі гроші на поденну оплату , сьогодні вже не можу дзвонити , суки , з Харькова знайомий дзвонив такаж куйня, маєте совість козли ?
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07.03.2022 15:24 Відповісти
Не ври. Всем дали кредит до 30 марта.
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07.03.2022 15:27 Відповісти
куй, а не кредит. кому? вот только проверил , плять , на счету 0 грн. " Надано на день: безлим у мережі та 100 МБ. Щоб зараз отримати пакет послуг на 4 тижні поповніть... і наберіть.."
так шо хтось з нас двох то точно пис-тить..
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07.03.2022 15:40 Відповісти
як нема де поповнити? зайди в додаток оператора й поповни з картки
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07.03.2022 15:41 Відповісти
у мене телефон на кнопках...куди заходити ?
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07.03.2022 15:50 Відповісти
тоді через IVR (5433 в лайфу, наприклад) дзвониш, вводиш номер картки й поповнюєш.
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07.03.2022 15:52 Відповісти
дякую, тільки во поповнив ...
З,І. Просто нашо брехати про кредити , як шо шо то це був Київстар..
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07.03.2022 16:06 Відповісти
 
 