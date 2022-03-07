Boeing припиняє закупівлю титану у Росії

Виробник літаків Boeing призупинив закупівлю титану у Росії через війну РФ проти України.

Про це повідомляє Ліга, із посиланням на The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

За словами прес-секретаря Boeing, компанія отримує приблизно третини свого титану з Росії, а решта надходить зі США, Японії, Китаю та Казахстану. Титан у Росії виробляє ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА".

"Наші запаси та різноманітність джерел титану забезпечують достатні запаси для виробництва літаків, і ми продовжимо робити правильні кроки для забезпечення довгострокової безперервності постачання", – йдеться в повідомленні.

Boeing також закрив свої інженерні бюро у Москві та Києві та припинив відправку запчастин для літаків російським авіакомпаніям.

У той час, як інші західні компанії йдуть з Росії, Boeing відмовився повідомити, що він робитиме зі своїм спільним підприємством Ural Boeing Manufacturing, яке очолює колишній колега Путіна з розвідки Сергій Чемезов, пише WSJ.

Як і інші аерокосмічні компанії, Boeing останніми місяцями накопичувала запаси титану, шукаючи додаткових постачальників, якщо Росія припинить його постачання після введених західних санкцій, заявили представники галузі WSJ.

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Виробники, які зараз накопичують запаси титану, "надто комфортно покладалися на Росію", – сказав виданню Мішель Мерлюзо, директор з аналізу ринку аерокосмічної та оборонної промисловості дослідницької компанії AIR у Сіетлі.

Майже половину титану Airbus SE отримує від дочірньої компанії Сергія Чемезова, повідомило WSJ джерело, знайоме з цим питанням. Представник Airbus заявив, що виробник літаків "захищений у короткостроковій та середньостроковій перспективі".

ВСМПО-АВІСМА – постачає Boeing титан вже майже 25 років. Титанові компоненти використовуються під час виробництва цивільних повітряних суден Boeing 737, Boeing 767, Boeing 787, Boeing 777 та Boeing 777X.

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2 березня Американська компанія Boeing Co. та її європейський конкурент Airbus повідомляли, що припинили постачання запчастин та технічне обслуговування російських авіакомпаній.