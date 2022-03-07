Boeing припиняє закупівлю титану у Росії
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Виробник літаків Boeing призупинив закупівлю титану у Росії через війну РФ проти України.
Про це повідомляє Ліга, із посиланням на The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.
За словами прес-секретаря Boeing, компанія отримує приблизно третини свого титану з Росії, а решта надходить зі США, Японії, Китаю та Казахстану. Титан у Росії виробляє ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА".
"Наші запаси та різноманітність джерел титану забезпечують достатні запаси для виробництва літаків, і ми продовжимо робити правильні кроки для забезпечення довгострокової безперервності постачання", – йдеться в повідомленні.
Boeing також закрив свої інженерні бюро у Москві та Києві та припинив відправку запчастин для літаків російським авіакомпаніям.
У той час, як інші західні компанії йдуть з Росії, Boeing відмовився повідомити, що він робитиме зі своїм спільним підприємством Ural Boeing Manufacturing, яке очолює колишній колега Путіна з розвідки Сергій Чемезов, пише WSJ.
Як і інші аерокосмічні компанії, Boeing останніми місяцями накопичувала запаси титану, шукаючи додаткових постачальників, якщо Росія припинить його постачання після введених західних санкцій, заявили представники галузі WSJ.
Виробники, які зараз накопичують запаси титану, "надто комфортно покладалися на Росію", – сказав виданню Мішель Мерлюзо, директор з аналізу ринку аерокосмічної та оборонної промисловості дослідницької компанії AIR у Сіетлі.
Майже половину титану Airbus SE отримує від дочірньої компанії Сергія Чемезова, повідомило WSJ джерело, знайоме з цим питанням. Представник Airbus заявив, що виробник літаків "захищений у короткостроковій та середньостроковій перспективі".
ВСМПО-АВІСМА – постачає Boeing титан вже майже 25 років. Титанові компоненти використовуються під час виробництва цивільних повітряних суден Boeing 737, Boeing 767, Boeing 787, Boeing 777 та Boeing 777X.
2 березня Американська компанія Boeing Co. та її європейський конкурент Airbus повідомляли, що припинили постачання запчастин та технічне обслуговування російських авіакомпаній.
Будь ласка, зачекайте...
Москалі тупорилі, що не просікли ці геополітичні розклади.... ДєдПабєд знову всіх "пєрєіграл"))))
Они там схему зделали, чтоб конкурентов убрать
И ради чего?