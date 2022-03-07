Європа не може одразу відмовитись від російського газу та нафти, - Джонсон
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Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що ЄС не зможе зупинити закупівлю та споживання російських вуглеводнів, попри заклики до цього.
Про це він заявив на спільній пресконференції з прем’єрами Нідерландів та Канади у Лондоні, повідомляє кореспондент Європейської правди, інформує Цензор.НЕТ.
Джонсон наголосив, що Британія, на відміну від інших держав Європи, має привілейоване становище щодо постачання нафті й газу, бо не має настільки залежності від РФ, однак він все одно підтримує позицію колег, які вирішили вивести закупівлю нафти й газу з-під санкцій.
"Ми маємо розуміти, що неможливо за одну ніч позбавитися залежності від нафти і газу, навіть від російського. Жодна країна не може цього зробити. У Британії ця проблема менша, але всі країни в різному становищі", - пояснив Джонсон.
Поза тим, за словами британського прем’єра, позбавлення залежності від російських вуглеводнів є пріоритетним завданням: "ми маємо рухатися у цьому напрямку і прискорювати цей рух".
"Має бути перехідний період, ми маємо шукати постачальника і шукати заміну (нафти і газу)", - додав прем’єр Британії.
Прем’єр Нідерландів Марк Рютте також заявив, що такий крок вдарив би по Європі, включно з Україною. "Якщо ви змусите компанії відключитися від нафти і газу з РФ – це матиме неймовірні наслідки, в тому числі для України", - заявив він, додавши, що підтримує позицію німецького канцлера у цьому.
Раніше очільник уряду Німеччини заявив, що постачання нафти і газу з РФ вивели з-під санкцій через енергобезпеку Європи.
Будь ласка, зачекайте...
Але мене цікавить, як вони планують злізти з цієї газової голки і коли.
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Ніяк. Ніколі.
Чулі што-небудзь пра "брэксіт"?
.....или опять на иглу......
ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
тільки майже дарма.
так щоб у нас був по 200
@kyiwlyanka
· 14 ч
Дістали з одній з підбитої МОТОЛИГИ ворога. Допiнги.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США должны "разбомбить Россию до чертиков" в отместку за ее вторжение в Украину.
Об этом сообщает The Guardian сегодня, 7 марта.
Издание пишет, что Трамп назвал Организацию Североатлантического договора "бумажным тигром" и заявил, что при его президентстве американские военные выигрывали "стычки" с российскими войсками.
"США должны поставить китайские флаги на истребители F-22 и бомбить дерьмо из России. А потом мы говорим: "Китай сделал это, мы этого не делали, это сделал Китай", и тогда они начинают драться друг с другом, а мы сидим и смотрим", - сказал Трамп.
Также политик указал, что он был жестче по отношению к Владимиру Путину, чем любой другой лидер США.
Говорит что друг, а на следующей день одним взмахом руки кидал новые санкции
Потом опять говорил что друг. И опят что то чудил
А самое главное он бомбил Китай. Главного "дружка" *****
не хочуть втрачати цю нафту та газ - нехай вводять миротворчі війська оон на територію родовищ нафти і газу в росії.
бо економічна глобалізація почалася раніше ніж демократія перемогла в росії чи китаю.
ну і про які моральні принципи західної цивілізації тоді мова йде?
Там не понятная шизоидная форма хрен пойм чего.
Ну нам мб и лучше. Благодаря этому там коррупция, раздолбайство и куча прочего дерьма.
Благодаря которому армия рашки в гамне
Буть там идейные фашики. Они бы бабло не в вилы закатьвали. А в армию.... И всяких Шойгу подобных идиотов было бы на порядок меньше