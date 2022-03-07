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Європа не може одразу відмовитись від російського газу та нафти, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що ЄС не зможе зупинити закупівлю та споживання російських вуглеводнів, попри заклики до цього.

Про це він заявив на спільній пресконференції з прем’єрами Нідерландів та Канади у Лондоні, повідомляє кореспондент Європейської правди, інформує Цензор.НЕТ.

Джонсон наголосив, що Британія, на відміну від інших держав Європи, має привілейоване становище щодо постачання нафті й газу, бо не має настільки залежності від РФ, однак він все одно підтримує позицію колег, які вирішили вивести закупівлю нафти й газу з-під санкцій.

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"Ми маємо розуміти, що неможливо за одну ніч позбавитися залежності від нафти і газу, навіть від російського. Жодна країна не може цього зробити. У Британії ця проблема менша, але всі країни в різному становищі", - пояснив Джонсон.

Поза тим, за словами британського прем’єра, позбавлення залежності від російських вуглеводнів є пріоритетним завданням: "ми маємо рухатися у цьому напрямку і прискорювати цей рух".

"Має бути перехідний період, ми маємо шукати постачальника і шукати заміну (нафти і газу)", - додав прем’єр Британії.

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте також заявив, що такий крок вдарив би по Європі, включно з Україною. "Якщо ви змусите компанії відключитися від нафти і газу з РФ – це матиме неймовірні наслідки, в тому числі для України", - заявив він, додавши, що підтримує позицію німецького канцлера у цьому.

Раніше очільник уряду Німеччини заявив, що постачання нафти і газу з РФ вивели з-під санкцій через енергобезпеку Європи.
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Топ коментарі
+14
Й він каже абсолютну правду. Але можна ще розвести зраду коментів на 300((
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07.03.2022 18:10
+12
ой та нічого страшного, скільки там вона на вас заробляє в день? 600? 700 мільйонів? Це всього лише 25 бомбардувальників в день може купляти. Ми почекаємо, ще є міст 20-25 великих, яких вони не розхєрачили за нафтодоллари. Життя ж українців гівно, а ось втрати економіки на рівні *не випити один раз в неділю каву в старбакс* - ось це неприпустимо для німця чи француза.
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07.03.2022 18:12
+9
///
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США должны "разбомбить Россию до чертиков" в отместку за ее вторжение в Украину.

Об этом сообщает The Guardian сегодня, 7 марта.
Издание пишет, что Трамп назвал Организацию Североатлантического договора "бумажным тигром" и заявил, что при его президентстве американские военные выигрывали "стычки" с российскими войсками.

"США должны поставить китайские флаги на истребители F-22 и бомбить дерьмо из России. А потом мы говорим: "Китай сделал это, мы этого не делали, это сделал Китай", и тогда они начинают драться друг с другом, а мы сидим и смотрим", - сказал Трамп.

Также политик указал, что он был жестче по отношению к Владимиру Путину, чем любой другой лидер США.
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07.03.2022 18:17
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Й він каже абсолютну правду. Але можна ще розвести зраду коментів на 300((
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07.03.2022 18:10 Відповісти
Нмного затянуть пояса в поддержку Украины и против ***** могли бы. Поохать в интернете это слова, а затянутть свои пояса для Украины-это уже дело. А дело делать не особо хочется.
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07.03.2022 18:12 Відповісти
Розумним це пояснювати не треба, а дурням та провокаторам- марно.
Але мене цікавить, як вони планують злізти з цієї газової голки і коли.
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07.03.2022 18:13 Відповісти
як вони планують злізти з цієї газової голки і коли

---

Ніяк. Ніколі.
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07.03.2022 18:19 Відповісти
Це ж чому? Вже була інфа про американські СПГ- термінали.
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07.03.2022 18:22 Відповісти
Не хочуць.
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07.03.2022 18:35 Відповісти
Тобто ти просто в калюжу перднув. В спам.
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07.03.2022 18:39 Відповісти
Не я. Вы пераблыталі мяне з канцлерам Шольцам.
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07.03.2022 18:55 Відповісти
Нічого, що тут йдеться про Джонсона?
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07.03.2022 19:15 Відповісти
Нічога. Але ў Джонсана больш няма паўнамоцтваў рабіць якія-колечы заявы ад імя ЕС.

Чулі што-небудзь пра "брэксіт"?
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07.03.2022 19:19 Відповісти
Ніпрощо.
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07.03.2022 19:31 Відповісти
можно было 8 лет готовится, а не хороводы водить с нацистами, отморозками и ублюдками, они только и ждали, чтобы показать свое истинное лицо..., все равно все оказалось именно так, как мы и доказывали
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07.03.2022 19:32 Відповісти
.........столько лет сидеть на игле..........сейчас будет ломка - потом выздоравливание......
.....или опять на иглу......
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07.03.2022 18:10 Відповісти
Не можєте відключити сьогодні - пообіцяйте не закупляти російський газ на наступний сезон. У вас буде ціле літо, щоб змінити постачальника.
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07.03.2022 18:11 Відповісти
ой та нічого страшного, скільки там вона на вас заробляє в день? 600? 700 мільйонів? Це всього лише 25 бомбардувальників в день може купляти. Ми почекаємо, ще є міст 20-25 великих, яких вони не розхєрачили за нафтодоллари. Життя ж українців гівно, а ось втрати економіки на рівні *не випити один раз в неділю каву в старбакс* - ось це неприпустимо для німця чи француза.
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07.03.2022 18:12 Відповісти
в мене ідея!!!!!!!! Най Зе каже європейським лідерам так: "прошу, розкажіть своїм громадянам про геноцид, та поставте питання своїм громадам, щодо надання закритого неба!"

ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
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07.03.2022 18:12 Відповісти
та купуйте, ще й нас перепродавайте.
тільки майже дарма.
так щоб у нас був по 200
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07.03.2022 18:12 Відповісти
Kyiwlyanka


@kyiwlyanka

· 14 ч

Дістали з одній з підбитої МОТОЛИГИ ворога. Допiнги.

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07.03.2022 18:14 Відповісти
сс-івці теж заправлялись першим синтетичним наркотиком первітіном
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07.03.2022 18:17 Відповісти
У этих другая цель. Например, станозолол вызывает развитие вторичных половых признаков. Как у мужчин, так и у женщин.
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07.03.2022 18:29 Відповісти
///
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США должны "разбомбить Россию до чертиков" в отместку за ее вторжение в Украину.

Об этом сообщает The Guardian сегодня, 7 марта.
Издание пишет, что Трамп назвал Организацию Североатлантического договора "бумажным тигром" и заявил, что при его президентстве американские военные выигрывали "стычки" с российскими войсками.

"США должны поставить китайские флаги на истребители F-22 и бомбить дерьмо из России. А потом мы говорим: "Китай сделал это, мы этого не делали, это сделал Китай", и тогда они начинают драться друг с другом, а мы сидим и смотрим", - сказал Трамп.

Также политик указал, что он был жестче по отношению к Владимиру Путину, чем любой другой лидер США.
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07.03.2022 18:17 Відповісти
Ну он знатно над ****** издевался

Говорит что друг, а на следующей день одним взмахом руки кидал новые санкции

Потом опять говорил что друг. И опят что то чудил

А самое главное он бомбил Китай. Главного "дружка" *****
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07.03.2022 20:45 Відповісти
Трамп был подстилкой Путина и таким и остался. В первые дни войны он им ещё восхищался. Теперь видит что не так всё гладко и стал петь в другую сторону.
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07.03.2022 21:40 Відповісти
А як Україні відмовитись від російського газу?
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07.03.2022 18:18 Відповісти
Мы тоже думали что никогда в жизни от касапов не отмажемся.
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07.03.2022 18:18 Відповісти
Мусили відмовитись 8 років як.
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07.03.2022 18:18 Відповісти
до того времени, пока калибр не прилетит в берлин
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07.03.2022 18:18 Відповісти
Перед цим діарея напала на Шольца, а це вже й Джонсона вразила. Серливими вони виявились насправді, а якими бідовими перед цим вигляділи!
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07.03.2022 18:19 Відповісти
Так вони ж на танках дрова везуть,так нехай знімають і в Європу відправляют
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07.03.2022 18:38 Відповісти
А відмовлятися і не треба! Треба дієво допомогти Україні перемогти! Потім репарації та контрибуції - і в орезультаті кацапня буде 50 років поставляти всім свою жижу безкоштовно! Ну максимум в обмін на "ніжки Буша" (1000 кубів за кіло кури).
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07.03.2022 18:19 Відповісти
Всіляко підтримую. Теж постійно спадає така думка. Усій Європі надовго вистачило б . Ще й повністю знищити війково-промисловий комплекс по всій території рашки.
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07.03.2022 20:59 Відповісти
європейці 22 роки спостерігали за зміцненням фашизму в росії.
не хочуть втрачати цю нафту та газ - нехай вводять миротворчі війська оон на територію родовищ нафти і газу в росії.
бо економічна глобалізація почалася раніше ніж демократія перемогла в росії чи китаю.
ну і про які моральні принципи західної цивілізації тоді мова йде?
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07.03.2022 18:21 Відповісти
Нет, они не наблюдали. Они всецело этому содействовали. И это они его создали.
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07.03.2022 18:41 Відповісти
На самом деле там нету фашизма (***** так уничтожал русню, как не кто)
Там не понятная шизоидная форма хрен пойм чего.
Ну нам мб и лучше. Благодаря этому там коррупция, раздолбайство и куча прочего дерьма.
Благодаря которому армия рашки в гамне

Буть там идейные фашики. Они бы бабло не в вилы закатьвали. А в армию.... И всяких Шойгу подобных идиотов было бы на порядок меньше
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07.03.2022 20:49 Відповісти
не можете месяц потерпеть до тепла? боитесь замерзуть суки?!! ничего, когда по вашим домам кацапы начнуть ******* ракетами и бомбами, согреетесь
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07.03.2022 18:22 Відповісти
Они очень ждали что ***** нас захватит за пару дней и они вернуться к своей беззаботной жизни. А теперь они в шоке и реально не знают что делать дальше.
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07.03.2022 18:40 Відповісти
Якби ми з європейцями радились, воювати чи ні, то путінска армія вже була б біля Ла-Маншу.
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07.03.2022 18:58 Відповісти
Може, і знає як. Але не хоче. Корупція повинна бути знищена.
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07.03.2022 19:02 Відповісти
світовий аферистичний "пекельний пшик" про "пекельні санкції" особливо в енергетичному секторі. американський Байда ,купляє нафту з рашистського пекла ,ЄС і нафту і газ,і щоб рашистський вбивця українського народу їм не перекрив і нафту і газ наказав їм "Не смійте закривати небо над Україною,інакше газ і нафту Вам закрию"
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07.03.2022 19:02 Відповісти
Ну, Блинкин вчера в Литве на вопрос о бесполезной зоне ответил так: "Мы пытаемся завершить эту войну на Украине, не начиная бОльшую".
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07.03.2022 19:45 Відповісти
Зрозуміло, легше крутити задом.
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07.03.2022 19:08 Відповісти
Не ожидал от Бориса таких выкрутасов, от немчуры понятно, они скупердяи! А где же ПРИНЦИПЫ (вместо БАРЫЖНОСТИ)! БАБЛО правит этим прогнившим МИРОМ! А может человечество действительно достойно того, чтоб кремлевский шизофреник запустил ядерные ракеты!? Видимо, Бог принимает ЭКЗАМЕН на зрелость цивилизации, НЕЗАЧЕТ означает ядерный апокалипсис!
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07.03.2022 19:18 Відповісти
Як варіант споживати, але не платити?
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07.03.2022 19:22 Відповісти
Да, конечно сложно...особенно с 2014 года. Они не геи, они просто ********
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07.03.2022 19:38 Відповісти
А что,нельзя прикрутить днем отопление,-боятся не сдохнуть от холода?! Мы последнее время только так делаем и ничего! Меньше руССофашистам денег платим. Кстати,если что,Украина может вырубить нам газ совсем! У Молдовы есть свой трубопровод из Румынии. А для приднесровья это будет смертельный удар! Это будет означать остановку Рыбницкого Металлургического Комбината,Кучурганской Электростанции и самое главное вырубят биткойновые фермы руССких свиней!
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07.03.2022 19:57 Відповісти
А у Норвегии типа дорого закупать газ а нефть,, и у саудитов ,значит ****** что РФ дорого продаёт им нефть значит на холяфу Путин продаёт
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21.06.2022 14:10 Відповісти
 
 