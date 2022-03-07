Европа не может сразу отказаться от российского газа и нефти, - Джонсон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Британии Борис Джонсон считает, что ЕС не сможет остановить закупку и потребление российских углеводородов, несмотря на призывы к этому.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Канады в Лондоне, сообщает корреспондент Европейской правды, информирует Цензор.НЕТ.
Джонсон подчеркнул, что Британия, в отличие от других государств Европы, имеет привилегированное положение по поставкам нефти и газа, потому что не столь зависима от РФ, однако он все равно поддерживает позицию коллег, решивших вывести закупку нефти и газа из-под санкций.
"Мы должны понимать, что невозможно за одну ночь избавиться от зависимости от нефти и газа, даже от российского. Ни одна страна не может этого сделать. В Британии эта проблема меньше, но все страны в разном положении", - пояснил Джонсон.
Кроме того, по словам британского премьера, лишение зависимости от российских углеводородов является приоритетной задачей: "мы должны двигаться в этом направлении и ускорять это движение".
"Должен быть переходный период, мы должны искать поставщика и искать замену (нефти и газа)", - добавил премьер Британии.
Премьер Нидерландов Марк Рютте также заявил, что такой шаг ударил бы по Европе, включая Украину. "Если вы заставите компании отключиться от нефти и газа из РФ, это будет иметь невероятные последствия, в том числе для Украины", - заявил он, добавив, что поддерживает позицию немецкого канцлера в этом.
Ранее глава правительства Германии заявил, что поставки нефти и газа из РФ вывели из-под санкций из-за энергобезопасности Европы.
Пожалуйста, подождите...
Але мене цікавить, як вони планують злізти з цієї газової голки і коли.
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Ніяк. Ніколі.
Чулі што-небудзь пра "брэксіт"?
.....или опять на иглу......
ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
тільки майже дарма.
так щоб у нас був по 200
@kyiwlyanka
· 14 ч
Дістали з одній з підбитої МОТОЛИГИ ворога. Допiнги.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США должны "разбомбить Россию до чертиков" в отместку за ее вторжение в Украину.
Об этом сообщает The Guardian сегодня, 7 марта.
Издание пишет, что Трамп назвал Организацию Североатлантического договора "бумажным тигром" и заявил, что при его президентстве американские военные выигрывали "стычки" с российскими войсками.
"США должны поставить китайские флаги на истребители F-22 и бомбить дерьмо из России. А потом мы говорим: "Китай сделал это, мы этого не делали, это сделал Китай", и тогда они начинают драться друг с другом, а мы сидим и смотрим", - сказал Трамп.
Также политик указал, что он был жестче по отношению к Владимиру Путину, чем любой другой лидер США.
Говорит что друг, а на следующей день одним взмахом руки кидал новые санкции
Потом опять говорил что друг. И опят что то чудил
А самое главное он бомбил Китай. Главного "дружка" *****
не хочуть втрачати цю нафту та газ - нехай вводять миротворчі війська оон на територію родовищ нафти і газу в росії.
бо економічна глобалізація почалася раніше ніж демократія перемогла в росії чи китаю.
ну і про які моральні принципи західної цивілізації тоді мова йде?
Там не понятная шизоидная форма хрен пойм чего.
Ну нам мб и лучше. Благодаря этому там коррупция, раздолбайство и куча прочего дерьма.
Благодаря которому армия рашки в гамне
Буть там идейные фашики. Они бы бабло не в вилы закатьвали. А в армию.... И всяких Шойгу подобных идиотов было бы на порядок меньше