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Новости Война в Украине
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Газ (10095) Европа (1470) Россия (91205) санкции (10609)

Европа не может сразу отказаться от российского газа и нефти, - Джонсон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Премьер-министр Британии Борис Джонсон считает, что ЕС не сможет остановить закупку и потребление российских углеводородов, несмотря на призывы к этому.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Канады в Лондоне, сообщает корреспондент Европейской правды, информирует Цензор.НЕТ.

Джонсон подчеркнул, что Британия, в отличие от других государств Европы, имеет привилегированное положение по поставкам нефти и газа, потому что не столь зависима от РФ, однако он все равно поддерживает позицию коллег, решивших вывести закупку нефти и газа из-под санкций.

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"Мы должны понимать, что невозможно за одну ночь избавиться от зависимости от нефти и газа, даже от российского. Ни одна страна не может этого сделать. В Британии эта проблема меньше, но все страны в разном положении", - пояснил Джонсон.

Кроме того, по словам британского премьера, лишение зависимости от российских углеводородов является приоритетной задачей: "мы должны двигаться в этом направлении и ускорять это движение".

"Должен быть переходный период, мы должны искать поставщика и искать замену (нефти и газа)", - добавил премьер Британии.

Премьер Нидерландов Марк Рютте также заявил, что такой шаг ударил бы по Европе, включая Украину. "Если вы заставите компании отключиться от нефти и газа из РФ, это будет иметь невероятные последствия, в том числе для Украины", - заявил он, добавив, что поддерживает позицию немецкого канцлера в этом.

Ранее глава правительства Германии заявил, что поставки нефти и газа из РФ вывели из-под санкций из-за энергобезопасности Европы.
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Топ комментарии
+14
Й він каже абсолютну правду. Але можна ще розвести зраду коментів на 300((
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07.03.2022 18:10
+12
ой та нічого страшного, скільки там вона на вас заробляє в день? 600? 700 мільйонів? Це всього лише 25 бомбардувальників в день може купляти. Ми почекаємо, ще є міст 20-25 великих, яких вони не розхєрачили за нафтодоллари. Життя ж українців гівно, а ось втрати економіки на рівні *не випити один раз в неділю каву в старбакс* - ось це неприпустимо для німця чи француза.
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07.03.2022 18:12
+9
///
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США должны "разбомбить Россию до чертиков" в отместку за ее вторжение в Украину.

Об этом сообщает The Guardian сегодня, 7 марта.
Издание пишет, что Трамп назвал Организацию Североатлантического договора "бумажным тигром" и заявил, что при его президентстве американские военные выигрывали "стычки" с российскими войсками.

"США должны поставить китайские флаги на истребители F-22 и бомбить дерьмо из России. А потом мы говорим: "Китай сделал это, мы этого не делали, это сделал Китай", и тогда они начинают драться друг с другом, а мы сидим и смотрим", - сказал Трамп.

Также политик указал, что он был жестче по отношению к Владимиру Путину, чем любой другой лидер США.
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07.03.2022 18:17
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Й він каже абсолютну правду. Але можна ще розвести зраду коментів на 300((
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07.03.2022 18:10 Ответить
Нмного затянуть пояса в поддержку Украины и против ***** могли бы. Поохать в интернете это слова, а затянутть свои пояса для Украины-это уже дело. А дело делать не особо хочется.
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07.03.2022 18:12 Ответить
Розумним це пояснювати не треба, а дурням та провокаторам- марно.
Але мене цікавить, як вони планують злізти з цієї газової голки і коли.
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07.03.2022 18:13 Ответить
як вони планують злізти з цієї газової голки і коли

---

Ніяк. Ніколі.
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07.03.2022 18:19 Ответить
Це ж чому? Вже була інфа про американські СПГ- термінали.
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07.03.2022 18:22 Ответить
Не хочуць.
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07.03.2022 18:35 Ответить
Тобто ти просто в калюжу перднув. В спам.
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07.03.2022 18:39 Ответить
Не я. Вы пераблыталі мяне з канцлерам Шольцам.
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07.03.2022 18:55 Ответить
Нічого, що тут йдеться про Джонсона?
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07.03.2022 19:15 Ответить
Нічога. Але ў Джонсана больш няма паўнамоцтваў рабіць якія-колечы заявы ад імя ЕС.

Чулі што-небудзь пра "брэксіт"?
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07.03.2022 19:19 Ответить
Ніпрощо.
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07.03.2022 19:31 Ответить
можно было 8 лет готовится, а не хороводы водить с нацистами, отморозками и ублюдками, они только и ждали, чтобы показать свое истинное лицо..., все равно все оказалось именно так, как мы и доказывали
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07.03.2022 19:32 Ответить
.........столько лет сидеть на игле..........сейчас будет ломка - потом выздоравливание......
.....или опять на иглу......
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07.03.2022 18:10 Ответить
Не можєте відключити сьогодні - пообіцяйте не закупляти російський газ на наступний сезон. У вас буде ціле літо, щоб змінити постачальника.
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07.03.2022 18:11 Ответить
ой та нічого страшного, скільки там вона на вас заробляє в день? 600? 700 мільйонів? Це всього лише 25 бомбардувальників в день може купляти. Ми почекаємо, ще є міст 20-25 великих, яких вони не розхєрачили за нафтодоллари. Життя ж українців гівно, а ось втрати економіки на рівні *не випити один раз в неділю каву в старбакс* - ось це неприпустимо для німця чи француза.
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07.03.2022 18:12 Ответить
в мене ідея!!!!!!!! Най Зе каже європейським лідерам так: "прошу, розкажіть своїм громадянам про геноцид, та поставте питання своїм громадам, щодо надання закритого неба!"

ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
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07.03.2022 18:12 Ответить
та купуйте, ще й нас перепродавайте.
тільки майже дарма.
так щоб у нас був по 200
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07.03.2022 18:12 Ответить
Kyiwlyanka


@kyiwlyanka

· 14 ч

Дістали з одній з підбитої МОТОЛИГИ ворога. Допiнги.

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07.03.2022 18:14 Ответить
сс-івці теж заправлялись першим синтетичним наркотиком первітіном
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07.03.2022 18:17 Ответить
У этих другая цель. Например, станозолол вызывает развитие вторичных половых признаков. Как у мужчин, так и у женщин.
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07.03.2022 18:29 Ответить
///
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США должны "разбомбить Россию до чертиков" в отместку за ее вторжение в Украину.

Об этом сообщает The Guardian сегодня, 7 марта.
Издание пишет, что Трамп назвал Организацию Североатлантического договора "бумажным тигром" и заявил, что при его президентстве американские военные выигрывали "стычки" с российскими войсками.

"США должны поставить китайские флаги на истребители F-22 и бомбить дерьмо из России. А потом мы говорим: "Китай сделал это, мы этого не делали, это сделал Китай", и тогда они начинают драться друг с другом, а мы сидим и смотрим", - сказал Трамп.

Также политик указал, что он был жестче по отношению к Владимиру Путину, чем любой другой лидер США.
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07.03.2022 18:17 Ответить
Ну он знатно над ****** издевался

Говорит что друг, а на следующей день одним взмахом руки кидал новые санкции

Потом опять говорил что друг. И опят что то чудил

А самое главное он бомбил Китай. Главного "дружка" *****
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07.03.2022 20:45 Ответить
Трамп был подстилкой Путина и таким и остался. В первые дни войны он им ещё восхищался. Теперь видит что не так всё гладко и стал петь в другую сторону.
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07.03.2022 21:40 Ответить
А як Україні відмовитись від російського газу?
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07.03.2022 18:18 Ответить
Мы тоже думали что никогда в жизни от касапов не отмажемся.
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07.03.2022 18:18 Ответить
Мусили відмовитись 8 років як.
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07.03.2022 18:18 Ответить
до того времени, пока калибр не прилетит в берлин
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07.03.2022 18:18 Ответить
Перед цим діарея напала на Шольца, а це вже й Джонсона вразила. Серливими вони виявились насправді, а якими бідовими перед цим вигляділи!
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07.03.2022 18:19 Ответить
Так вони ж на танках дрова везуть,так нехай знімають і в Європу відправляют
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07.03.2022 18:38 Ответить
А відмовлятися і не треба! Треба дієво допомогти Україні перемогти! Потім репарації та контрибуції - і в орезультаті кацапня буде 50 років поставляти всім свою жижу безкоштовно! Ну максимум в обмін на "ніжки Буша" (1000 кубів за кіло кури).
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07.03.2022 18:19 Ответить
Всіляко підтримую. Теж постійно спадає така думка. Усій Європі надовго вистачило б . Ще й повністю знищити війково-промисловий комплекс по всій території рашки.
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07.03.2022 20:59 Ответить
європейці 22 роки спостерігали за зміцненням фашизму в росії.
не хочуть втрачати цю нафту та газ - нехай вводять миротворчі війська оон на територію родовищ нафти і газу в росії.
бо економічна глобалізація почалася раніше ніж демократія перемогла в росії чи китаю.
ну і про які моральні принципи західної цивілізації тоді мова йде?
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07.03.2022 18:21 Ответить
Нет, они не наблюдали. Они всецело этому содействовали. И это они его создали.
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07.03.2022 18:41 Ответить
На самом деле там нету фашизма (***** так уничтожал русню, как не кто)
Там не понятная шизоидная форма хрен пойм чего.
Ну нам мб и лучше. Благодаря этому там коррупция, раздолбайство и куча прочего дерьма.
Благодаря которому армия рашки в гамне

Буть там идейные фашики. Они бы бабло не в вилы закатьвали. А в армию.... И всяких Шойгу подобных идиотов было бы на порядок меньше
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07.03.2022 20:49 Ответить
не можете месяц потерпеть до тепла? боитесь замерзуть суки?!! ничего, когда по вашим домам кацапы начнуть ******* ракетами и бомбами, согреетесь
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07.03.2022 18:22 Ответить
Они очень ждали что ***** нас захватит за пару дней и они вернуться к своей беззаботной жизни. А теперь они в шоке и реально не знают что делать дальше.
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07.03.2022 18:40 Ответить
Якби ми з європейцями радились, воювати чи ні, то путінска армія вже була б біля Ла-Маншу.
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07.03.2022 18:58 Ответить
Може, і знає як. Але не хоче. Корупція повинна бути знищена.
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07.03.2022 19:02 Ответить
світовий аферистичний "пекельний пшик" про "пекельні санкції" особливо в енергетичному секторі. американський Байда ,купляє нафту з рашистського пекла ,ЄС і нафту і газ,і щоб рашистський вбивця українського народу їм не перекрив і нафту і газ наказав їм "Не смійте закривати небо над Україною,інакше газ і нафту Вам закрию"
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07.03.2022 19:02 Ответить
Ну, Блинкин вчера в Литве на вопрос о бесполезной зоне ответил так: "Мы пытаемся завершить эту войну на Украине, не начиная бОльшую".
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07.03.2022 19:45 Ответить
Зрозуміло, легше крутити задом.
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07.03.2022 19:08 Ответить
Не ожидал от Бориса таких выкрутасов, от немчуры понятно, они скупердяи! А где же ПРИНЦИПЫ (вместо БАРЫЖНОСТИ)! БАБЛО правит этим прогнившим МИРОМ! А может человечество действительно достойно того, чтоб кремлевский шизофреник запустил ядерные ракеты!? Видимо, Бог принимает ЭКЗАМЕН на зрелость цивилизации, НЕЗАЧЕТ означает ядерный апокалипсис!
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07.03.2022 19:18 Ответить
Як варіант споживати, але не платити?
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07.03.2022 19:22 Ответить
Да, конечно сложно...особенно с 2014 года. Они не геи, они просто ********
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07.03.2022 19:38 Ответить
А что,нельзя прикрутить днем отопление,-боятся не сдохнуть от холода?! Мы последнее время только так делаем и ничего! Меньше руССофашистам денег платим. Кстати,если что,Украина может вырубить нам газ совсем! У Молдовы есть свой трубопровод из Румынии. А для приднесровья это будет смертельный удар! Это будет означать остановку Рыбницкого Металлургического Комбината,Кучурганской Электростанции и самое главное вырубят биткойновые фермы руССких свиней!
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07.03.2022 19:57 Ответить
А у Норвегии типа дорого закупать газ а нефть,, и у саудитов ,значит ****** что РФ дорого продаёт им нефть значит на холяфу Путин продаёт
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21.06.2022 14:10 Ответить
 
 