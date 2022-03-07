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Ми перемололи третину російської армії, - Антон Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми перемололи третину російської армії, - Антон Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що українські збройні сили успішно відбивають атаку російської армії, і вже "перемололи" третину солдатів РФ. Найбільше російських солдатів полягло під час спроб взяти Київ і Харків.

Про це чиновник розповів в інтерв'ю виданню "НВ", передає Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН. 

"Завжди є співвідношення 1:3. Фактично, ми перемололи тут третину російської армії. Вона втратила нагоду робити серйозні наступальні операції під Києвом, під Харковом. Єдина зараз їхня надія — вони хочуть взяти Маріуполь. Але не вийде", - сказав Геращенко.

Також чиновник зазначив, що вже в полон до українців потрапили близько двох тисяч російських найманців. Але точної цифри поки що немає, це лише приблизні підрахунки. Щодня цей показник збільшується.

"Зазвичай це призовники 18−20 років, які абсолютно не готові були воювати. Не збиралися воювати, вони не мають мотивації", - сказав Антон Геращенко.

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Топ коментарі
+20
при чем здесь эта антонина геращенко?
ЗСУ перемолола, Герои и гордость Украины!
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07.03.2022 23:18
+13
Мы пахали - я и трактор...конченый тарелколиз. Перемололо оно. Слава ВСУ !!!
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07.03.2022 23:20
+12
Якщо ми даємо відсіч другої арміі в світі ,то ми- ПЕРША АРМІЯ В СВІТІ!
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07.03.2022 23:19
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Саме так кажуть про м'ясо- перемололи
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07.03.2022 23:16 Відповісти
при чем здесь эта антонина геращенко?
ЗСУ перемолола, Герои и гордость Украины!
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07.03.2022 23:18 Відповісти
Не разбрасывайся спамом. Всё по делу.
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07.03.2022 23:21 Відповісти
Речь о пиаре Антонины....найди на фейсе(?)просьбу Стерненко закрыть рот этому мешку, он трындёжем своим уже людей подставил...и да, Слава ВСЕМ защитникам Украины !!!
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07.03.2022 23:34 Відповісти
пиарится .
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07.03.2022 23:20 Відповісти
Якщо ми даємо відсіч другої арміі в світі ,то ми- ПЕРША АРМІЯ В СВІТІ!
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07.03.2022 23:19 Відповісти
Или так или кацапам второе место незаслуженно приписали.
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07.03.2022 23:44 Відповісти
неправильно, якщо ти обганяєш другого ти стаєш другим
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08.03.2022 00:49 Відповісти
не кажи " гоп " ибо ты ещё не знаешь сколько ватничков загонят в ту потешную армию .
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07.03.2022 23:19 Відповісти
ватнічкі то добриво, бо ми вже бачили їх профессі-Аналів.
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07.03.2022 23:21 Відповісти
прежде чем те смердячие трупы станут добривом , они разнесут по всей Украине всякие болезни . Кремляди не желают забирать трупы своего потешного войска .
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07.03.2022 23:24 Відповісти
Скотомогильники и заводы по производству костной муки легко решат эту проблему.
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07.03.2022 23:47 Відповісти
Мы пахали - я и трактор...конченый тарелколиз. Перемололо оно. Слава ВСУ !!!
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07.03.2022 23:20 Відповісти
Ну раз настаиваешь...
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07.03.2022 23:25 Відповісти
Оголошення на паркані. Куплю 2-3 полонених москалів для роботи на городі у весінньо-осінній період .
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07.03.2022 23:22 Відповісти
я би не узяла,москалі не вміють працювати,вони,п,янюгі і тільки красти вміють.
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07.03.2022 23:23 Відповісти
А в плуг? І з батогом?
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07.03.2022 23:28 Відповісти
ви їх бачили? їх же плуг переїде.
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07.03.2022 23:30 Відповісти
Та на одних батогах збанкрутуєш...
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08.03.2022 05:19 Відповісти
Їх тільки на добрива можна брати,
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07.03.2022 23:24 Відповісти
теж стрьомно,хз що вони жрали,ще плодову гніль на овочі пустять.
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07.03.2022 23:29 Відповісти
"ех, вєрбаньом..!", дибіли бл...

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07.03.2022 23:23 Відповісти
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07.03.2022 23:25 Відповісти
це той "телеграмм" що Дуров клявся про вірність Україні? І ось такі пропозиціі дозволяє?Той хто злягався з кацапами людиною вже не буде.
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07.03.2022 23:27 Відповісти
Це не телеграм. Він по іншому виглядає.
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07.03.2022 23:29 Відповісти
Какой элегантный слог
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07.03.2022 23:32 Відповісти
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07.03.2022 23:37 Відповісти
русские войска идут внутрь мясорубки и на Украинскую землю перемалывает на удобрения и на корм для ворон и бродячих собак. Русские не понимают, что они отправляются в АД! русские - это суицидники и они самоуничтожаются. нашествие зомби на Украину.
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07.03.2022 23:25 Відповісти
особенно ты непотопляемый "перемолотил"
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07.03.2022 23:27 Відповісти
Шо воно меле?

Якщо 12 тисяч це 1/3, то вся кацапська армія 36 тисяч?
Та вони тільки в Україну загнали 200 тисяч.

Геращенку в школі треба було краще вчитися.
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07.03.2022 23:33 Відповісти
нет, это просто ты туповат слегка, но с клавиатурой... 11тыс+ это УБИТЫЕ, раненных очень примерно 35тыс и больше 2 тыс в плену, введено было около 150тыс. Доставай калькулятор и попроси кого-то, кто рядом и имеет мозг - помочь сделать вывод
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07.03.2022 23:52 Відповісти
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07.03.2022 23:34 Відповісти
***
Шалені, відверті, скажені, вперті.
Живі, небайдужі, веселі, дружні.
Ніколи ще у своїй житті,
моє серце не мало ще таких відчуттів.
Ви - спокій душі, ви - світло вночі,
ві - гордість людей України.
І у кожного з вас на цьому плечі,
Божий ангел тримає броньовані стіни.
Хай орки гниють від вашої хвилі.
У нас найкращі у світі Збройні сили!
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07.03.2022 23:49 Відповісти
У них была мотивация баблом .мародерством и безнаказанными убийствами с медальками и славой но. умирать в ихние планы не входило.Теперь ни бабла .которое они не получат.потому как их кинут на все 200.% лаптестан трещит по швам.Ни выплат погибшим.потому как без вести пропавших более 90%. трупы лаптей не хотят забирать и признать эти потери . так что никаких выплат.да и какие выплаты .Совсем все худо для этих орков.
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07.03.2022 23:51 Відповісти
цьому кадру заборонити взагалі про щось казати! Й Арестовичу!
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07.03.2022 23:57 Відповісти
 
 