Ми перемололи третину російської армії, - Антон Геращенко
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Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що українські збройні сили успішно відбивають атаку російської армії, і вже "перемололи" третину солдатів РФ. Найбільше російських солдатів полягло під час спроб взяти Київ і Харків.
Про це чиновник розповів в інтерв'ю виданню "НВ", передає Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН.
"Завжди є співвідношення 1:3. Фактично, ми перемололи тут третину російської армії. Вона втратила нагоду робити серйозні наступальні операції під Києвом, під Харковом. Єдина зараз їхня надія — вони хочуть взяти Маріуполь. Але не вийде", - сказав Геращенко.
Також чиновник зазначив, що вже в полон до українців потрапили близько двох тисяч російських найманців. Але точної цифри поки що немає, це лише приблизні підрахунки. Щодня цей показник збільшується.
"Зазвичай це призовники 18−20 років, які абсолютно не готові були воювати. Не збиралися воювати, вони не мають мотивації", - сказав Антон Геращенко.
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ЗСУ перемолола, Герои и гордость Украины!
Якщо 12 тисяч це 1/3, то вся кацапська армія 36 тисяч?
Та вони тільки в Україну загнали 200 тисяч.
Геращенку в школі треба було краще вчитися.
Шалені, відверті, скажені, вперті.
Живі, небайдужі, веселі, дружні.
Ніколи ще у своїй житті,
моє серце не мало ще таких відчуттів.
Ви - спокій душі, ви - світло вночі,
ві - гордість людей України.
І у кожного з вас на цьому плечі,
Божий ангел тримає броньовані стіни.
Хай орки гниють від вашої хвилі.
У нас найкращі у світі Збройні сили!