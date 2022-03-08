Зеленський про обстріл Макарівського хлібзаводу російськими окупантами: "Ким треба бути, щоб таке робити? Це нелюди"
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Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія може помститись за кожну ракету та бомбу, скинуту російськими окупантами.
Про це Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Українська армія тримає позиції. Молодці. Наносить противнику надзвичайних болісних втрат. Захищає, контратакує, якщо треба, може помститись. За кожну ракету і бомбу, за кожний зруйнований цивільний об'єкт. Сьогодні в Макарові на Київщині вони обстріляли хлібзавод. Для чого? Старий хлібзавод. Вдумайтесь. Стріляти в хлібзавод, ким треба бути, щоб таке робити? А щоб зруйнувати ще одну церкву в Житомирській області? Церкву Різдва Пресвятої Богородиці, побудовану у 1862 році. Це нелюди", - наголосив президент.
Раніше повідомлялось, що Росія здійснила удар по Макарівському хлібзаводу.
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https://www.change.org/p/united-nations-officially-recognize-the-current-russian-regime-as-fascist
Я думаю, что все понимают, что такое признание очень важно.
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