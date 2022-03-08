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Зеленський про обстріл Макарівського хлібзаводу російськими окупантами: "Ким треба бути, щоб таке робити? Це нелюди"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський про обстріл Макарівського хлібзаводу російськими окупантами:

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія може помститись за кожну ракету та бомбу, скинуту російськими окупантами.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська армія тримає позиції. Молодці. Наносить противнику надзвичайних болісних втрат. Захищає, контратакує, якщо треба, може помститись. За кожну ракету і бомбу, за кожний зруйнований цивільний об'єкт. Сьогодні в Макарові на Київщині вони обстріляли хлібзавод. Для чого? Старий хлібзавод. Вдумайтесь. Стріляти в хлібзавод, ким треба бути, щоб таке робити? А щоб зруйнувати ще одну церкву в Житомирській області? Церкву Різдва Пресвятої Богородиці, побудовану у 1862 році. Це нелюди", - наголосив президент.

Раніше повідомлялось, що Росія здійснила удар по Макарівському хлібзаводу.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Це покоління в рашці втрачене для людської цивілізації. І не одне. Більше 100 млн нЕлюдів- що людству з цим робити я х/з
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08.03.2022 00:48
+7
Шановні громадяни України, зараз ********** вляпався у велику купу гівна намагаючись покорити нас. Зважаючи на дуже велику підлість, підступність та ненависть до нас, треба його розбити повністю. Ці тварини не рахують життя власних солдат, ввійдіть в курс історії, та почитайте за війни, які вони розв'язали за своє існування, наприклад польську, чи фінську, інші, та співвідношення загинутих. Нехай нас не візьме почуття ейфорії із-за співвідношення загинутих. Зараз коли в нас є колосальна підтримка усього світу, ми повинні згуртуватися та дотиснути сатану не даваючи шансу на затягнення та послаблення. Інакше ця тварюка з пекла не дасть жити нам, усій Европі та Заходу.
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08.03.2022 00:49
+4
Щось мене найменше сьогодні турбує доля Європи та Заходу.
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08.03.2022 00:54
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Це покоління в рашці втрачене для людської цивілізації. І не одне. Більше 100 млн нЕлюдів- що людству з цим робити я х/з
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08.03.2022 00:48 Відповісти
Можна й треба...
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08.03.2022 00:49 Відповісти
Шановні громадяни України, зараз ********** вляпався у велику купу гівна намагаючись покорити нас. Зважаючи на дуже велику підлість, підступність та ненависть до нас, треба його розбити повністю. Ці тварини не рахують життя власних солдат, ввійдіть в курс історії, та почитайте за війни, які вони розв'язали за своє існування, наприклад польську, чи фінську, інші, та співвідношення загинутих. Нехай нас не візьме почуття ейфорії із-за співвідношення загинутих. Зараз коли в нас є колосальна підтримка усього світу, ми повинні згуртуватися та дотиснути сатану не даваючи шансу на затягнення та послаблення. Інакше ця тварюка з пекла не дасть жити нам, усій Европі та Заходу.
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08.03.2022 00:49 Відповісти
Щось мене найменше сьогодні турбує доля Європи та Заходу.
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08.03.2022 00:54 Відповісти
Ворог мого ворога мій друг, який би він на разі не був...
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08.03.2022 01:04 Відповісти
А він точно ворог мого ворога? Мало помітно.
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08.03.2022 09:17 Відповісти
І ще, зараз повномасштабна війна тільки почалася і як би не хотілося нам її швидко закінчити, ми повинні набратися терпіння. Ще будуть жертви, але тримаймося, не даємо спуску, доки потвори не почали масово гвалтувати наших жінок та дітей. Подивіться хочаб на Балканський конфлікт. Зараз відбувається боротьба не на життя, а на смерть.
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08.03.2022 01:10 Відповісти
кем, кем. Москалем
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08.03.2022 00:53 Відповісти
Нелюди-это ещё мягко сказано…такого рода ЗЛА ещё не придумано слово.
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08.03.2022 00:54 Відповісти
Вбивати нелюдів без жалю!
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08.03.2022 01:00 Відповісти
Як казав їх пійманий пілот, "по орєнтірам", чи якось так воно блеяло. Якби закрити небо, вся б руська армія побросалаби всю техніку і тікала б в напрямку "руського корабля"
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08.03.2022 01:00 Відповісти
Мені цікаво, після війни ще будуть в нас говорити "путін плахой, рассєяні ні при чом" ?
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08.03.2022 01:11 Відповісти
то ж«брати». А ти думав домовишся десь посередині? Вони ще ******* сказати «даю слово офіцера» перед тім як вбити.
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08.03.2022 01:43 Відповісти
Нелюди або кацапи звичайні.
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08.03.2022 02:33 Відповісти
Здесь свежая петиция для мирового признании режима РФ фашистским:
https://www.change.org/p/united-nations-officially-recognize-the-current-russian-regime-as-fascist

Я думаю, что все понимают, что такое признание очень важно.
Кто сможет подпишитесь. И распространяйте ссылку.
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08.03.2022 03:25 Відповісти
"нелюды", которые обожают сериал "скоты"
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08.03.2022 03:31 Відповісти
ОНИ СМЕРТНЫЕ И ИХ НЕОБХОДИМО ПРОСТО УНИЧТОЖИТЬ !!!
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08.03.2022 03:34 Відповісти
 
 