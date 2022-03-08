"Укрзалізниця" оприлюднила список евакуаційних поїздів на 8 березня
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"Укрзалізниця" продовжує допомагати жителям України з евакуацією та оприлюднила список евакуаційних поїздів на 8 березня. Проїзд у них безкоштовний, однак графік може змінюватися.
Про це інформує Цезор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"У звичні часи це був би подовжений святковий вікенд, під час якого ми б везли вас до моря або гір… Але це ще буде, а зараз маємо ще більш важливу місію: дорога життя для тих, хто залізницею рятується від пострілів над головою. І ми продовжуємо рятувати - надійно, натхненно, залізно", - йдеться в повідомленні.
8 березня сполучення основними станціями матиме такий вигляд.
- Евакуаційні поїзди з Києва
- Евакуаційні поїзди з Харкова
- Евакуаційні поїзди із Запоріжжя
- Евакуаційні поїзди з Дніпра
- Евакуаційні поїзди з Кривого Рога
- Евакуаційні поїзди з Одеси
- Евакуаційні електрички
- Міжнародні евакуаційні рейси
Евакуаційні поїзди з Києва
01:00 - "Інтерсіті+" Дарниця - Харків
01:56 - №16 Рахів - Харків
04:02 - №002 Костянтинівка - Івано-Франківськ
04:21 - №260 Ворохта - Київ
06:23 - №114, 142 Львів - Лиман
07:00 - №722 Дарниця - Харків
07:00 - №732 Дарниця - Дніпро
08:00 - №705 Дарниця - Львів
12:06 - №45 Ужгород - Лиман
13:34 - №114/142 Лиман - Львів
14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
15:02 - №55 Київ - Рахів
17:00 - №743 Київ - Львів
17:12 - №13 Київ - Солотвино
17:42 - №792 Київ - Кременчук
17:42 - №790 Київ - Кропивницький
18:30 - №81 Київ - Ужгород
19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ
19:48 - №95 Київ - Рахів
20:05 - №29 Київ - Ужгород
20:12 - №49 Київ - Трускавець
20:21 - №59 Київ - Чоп
20:21 - №57 Київ - Ворохта
21:07 - №38 Київ - Запоріжжя
21:15 - №105 Київ - Одеса
21:22 - №97 Київ - Ковель
22:03 - №149 Полтава - Чернівці
22:10 - №17 Харків - Ужгород
22:22 - №7 Київ - Чернівці
22:37 - №91 Київ - Львів
22:47 - №46 Ужгород - Лиман
23:46 - №771 Київ - Хмельницький
Евакуаційні поїзди з Харкова
04:11 - №114, 142 Лиман - Львів
07:15 - ІС+ Харків - Львів
08:00 - ІС+ Харків - Львів
08:20 - №138 Хмельницький - Лиман
09:15 - №090 Одеса - Лиман
09:40 - № 229/230 Харків - Ужгород
10:30 - №796 Дніпро - Бахмут
11:00 - № 207/208 Харків - Львов
12:00 - № 239/240 Харків - Тернопіль
12:36 - №46 Лисичанськ - Ужгород
14:00 - ІС+ Харків - Львів
14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
15:00 - №219 Харків - Львів
15:09 - №17 Харків - Ужгород
17:00 - №723 Харків - Львів
19:27 - №796 Харків - Дніпро
20:15 - №021 Харків - Трускавець
21:43 - №7 Харків - Одеса
22:40 - №45 Ужгород - Лисичанськ
22:46 - №090 Лисичанськ - Одеса
Евакуаційні поїзди із Запоріжжя
07:59 - №088 Ковель - Запоріжжя
07:59 - №086 Львів - Запоріжжя
08:16 - №38 Київ - Запоріжжя
12:20 - №223 Запоріжжя - Львів
14:00 - №227 Запоріжжя - Ковель
14:45 - №004 Запоріжжя - Ужгород
16:05 - №068 Запоріжжя - Львів
16:05 - №088 Запоріжжя - Ковель
21:38 - №038 Запоріжжя - Київ
22:26 - №070 Львів - Запоріжжя
Евакуаційні поїзди з Дніпра
05:00 - №38 Київ - Запоріжжя
06:23 - №796 Дніпро - Харків
12:00 - №201 Дніпро - Львів
14:00 - №732 Дніпро - Львів
15:00 - №212 Дніпро - Трускавець
16:39 - №6 Запоріжжя - Ужгород
Евакуаційні поїзди з Кривого Рога
10:30 - №915/916 Кривий Ріг - Хелм
14:00 - №222/221 Кривий Ріг - Львів
19:08 - №229/230 Кривий Ріг - Ужгород
20:00 - №206/205 Кривий Ріг - Чоп
Евакуаційні поїзди з Одеси
22:32 - №238/237 Одеса - Ужгород
Евакуаційні електрички
- на ділянці Харків - Полтава - Кременчук
- з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці
- з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.
Точні графіки буде визначено безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.
Міжнародні евакуаційні рейси
№ 950 Львів - Хрубешув о 00:01
№ 7603/7604 Львів - Пшемисль о 00:40
№ 7605/7606 Львів - Пшемисль о 05:27
№ 952 Львів - Хрубешув о 07:10
№ 35/36 Львів - Пшемисль о 07:10
№ 7607/7608 Львів - Пшемисль о 08:52
№ 908/907 Дніпро - Хелм о 08:00
№ 7614/7615 Кривий Ріг - Хелм о 10:30
№ 911/912 Дніпро - Хелм о 10:30
№ 902/901 Запоріжжя - Хелм об 11:00
№ 7609/7610 Львів - Пшемисль о 12:12
№ 7616/7617 Львів - Хелм о 14:00
№ 7611/7612 Львів - Пшемисль о 15:40
№ 67/68 Київ - Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм)
№ 7601/7602 Львів - Пшемисль о 19:55
№ 7618/7619 Львів - Хелм о 20:30
№ 7620/7621 Львів - Хелм о 23:55
Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) упродовж дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.
Будь ласка, зачекайте...