"Укрзалізниця" оприлюднила список евакуаційних поїздів на 8 березня

"Укрзалізниця" продовжує допомагати жителям України з евакуацією та оприлюднила список евакуаційних поїздів на 8 березня. Проїзд у них безкоштовний, однак графік може змінюватися.

Про це інформує Цезор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У звичні часи це був би подовжений святковий вікенд, під час якого ми б везли вас до моря або гір… Але це ще буде, а зараз маємо ще більш важливу місію: дорога життя для тих, хто залізницею рятується від пострілів над головою. І ми продовжуємо рятувати - надійно, натхненно, залізно", - йдеться в повідомленні.

8 березня сполучення основними станціями матиме такий вигляд.

Евакуаційні поїзди з Києва

Евакуаційні поїзди з Харкова

Евакуаційні поїзди із Запоріжжя

Евакуаційні поїзди з Дніпра

Евакуаційні поїзди з Кривого Рога

Евакуаційні поїзди з Одеси

Евакуаційні електрички

Міжнародні евакуаційні рейси

Евакуаційні поїзди з Києва

01:00 - "Інтерсіті+" Дарниця - Харків

01:56 - №16 Рахів - Харків

04:02 - №002 Костянтинівка - Івано-Франківськ

04:21 - №260 Ворохта - Київ

06:23 - №114, 142 Львів - Лиман

07:00 - №722 Дарниця - Харків

07:00 - №732 Дарниця - Дніпро

08:00 - №705 Дарниця - Львів

12:06 - №45 Ужгород - Лиман

13:34 - №114/142 Лиман - Львів

14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ

14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський

15:02 - №55 Київ - Рахів

17:00 - №743 Київ - Львів

17:12 - №13 Київ - Солотвино

17:42 - №792 Київ - Кременчук

17:42 - №790 Київ - Кропивницький

18:30 - №81 Київ - Ужгород

19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ

19:48 - №95 Київ - Рахів

20:05 - №29 Київ - Ужгород

20:12 - №49 Київ - Трускавець

20:21 - №59 Київ - Чоп

20:21 - №57 Київ - Ворохта

21:07 - №38 Київ - Запоріжжя

21:15 - №105 Київ - Одеса

21:22 - №97 Київ - Ковель

22:03 - №149 Полтава - Чернівці

22:10 - №17 Харків - Ужгород

22:22 - №7 Київ - Чернівці

22:37 - №91 Київ - Львів

22:47 - №46 Ужгород - Лиман

23:46 - №771 Київ - Хмельницький

Евакуаційні поїзди з Харкова

04:11 - №114, 142 Лиман - Львів

07:15 - ІС+ Харків - Львів

08:00 - ІС+ Харків - Львів

08:20 - №138 Хмельницький - Лиман

09:15 - №090 Одеса - Лиман

09:40 - № 229/230 Харків - Ужгород

10:30 - №796 Дніпро - Бахмут

11:00 - № 207/208 Харків - Львов

12:00 - № 239/240 Харків - Тернопіль

12:36 - №46 Лисичанськ - Ужгород

14:00 - ІС+ Харків - Львів

14:39 - №114, 142 Львів - Лиман

15:00 - №219 Харків - Львів

15:09 - №17 Харків - Ужгород

17:00 - №723 Харків - Львів

19:27 - №796 Харків - Дніпро

20:15 - №021 Харків - Трускавець

21:43 - №7 Харків - Одеса

22:40 - №45 Ужгород - Лисичанськ

22:46 - №090 Лисичанськ - Одеса

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська залізниця перевезла понад 1,5 млн пасажирів до західних областей

Евакуаційні поїзди із Запоріжжя

07:59 - №088 Ковель - Запоріжжя

07:59 - №086 Львів - Запоріжжя

08:16 - №38 Київ - Запоріжжя

12:20 - №223 Запоріжжя - Львів

14:00 - №227 Запоріжжя - Ковель

14:45 - №004 Запоріжжя - Ужгород

16:05 - №068 Запоріжжя - Львів

16:05 - №088 Запоріжжя - Ковель

21:38 - №038 Запоріжжя - Київ

22:26 - №070 Львів - Запоріжжя

Евакуаційні поїзди з Дніпра

05:00 - №38 Київ - Запоріжжя

06:23 - №796 Дніпро - Харків

12:00 - №201 Дніпро - Львів

14:00 - №732 Дніпро - Львів

15:00 - №212 Дніпро - Трускавець

16:39 - №6 Запоріжжя - Ужгород

Також дивіться: Тисячі людей чекають евакуації на вокзалі Харкова. ФОТО

Евакуаційні поїзди з Кривого Рога

10:30 - №915/916 Кривий Ріг - Хелм

14:00 - №222/221 Кривий Ріг - Львів

19:08 - №229/230 Кривий Ріг - Ужгород

20:00 - №206/205 Кривий Ріг - Чоп

Евакуаційні поїзди з Одеси

22:32 - №238/237 Одеса - Ужгород

Евакуаційні електрички

на ділянці Харків - Полтава - Кременчук

з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці

з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.

Точні графіки буде визначено безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Міжнародні евакуаційні рейси

№ 950 Львів - Хрубешув о 00:01

№ 7603/7604 Львів - Пшемисль о 00:40

№ 7605/7606 Львів - Пшемисль о 05:27

№ 952 Львів - Хрубешув о 07:10

№ 35/36 Львів - Пшемисль о 07:10

№ 7607/7608 Львів - Пшемисль о 08:52

№ 908/907 Дніпро - Хелм о 08:00

№ 7614/7615 Кривий Ріг - Хелм о 10:30

№ 911/912 Дніпро - Хелм о 10:30

№ 902/901 Запоріжжя - Хелм об 11:00

№ 7609/7610 Львів - Пшемисль о 12:12

№ 7616/7617 Львів - Хелм о 14:00

№ 7611/7612 Львів - Пшемисль о 15:40

№ 67/68 Київ - Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм)

№ 7601/7602 Львів - Пшемисль о 19:55

№ 7618/7619 Львів - Хелм о 20:30

№ 7620/7621 Львів - Хелм о 23:55

Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) упродовж дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.