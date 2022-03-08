УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4512 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
54 375 127
війна (56233) обстріл (20980) літак (1981) Геращенко Антон (925)

Більшість пілотів відмовляються бомбити Україну, РФ залучає курсантів, – Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Більшість пілотів відмовляються бомбити Україну, РФ залучає курсантів, – Геращенко

Через занепадницькі настрої серед особового складу ПКС РФ керівництво російської армії вирішило залучати курсантів для нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі України.

Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко в Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, серед особового складу ПКС РФ спостерігаються занепадницькі настрої. Більшість пілотів із РФ відмовляються здійснювати бойові вильоти і бомбити українські мирні міста! Також це пов'язано з великою кількістю втрат (літаків і вертольотів). Керівництвом армії РФ було ухвалило рішення залучати курсантів льотних військових закладів для нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі України!" – зазначив він.

Читайте також: Ми перемололи третину російської армії, - Антон Геращенко

За його словами, судячи з радіоперехоплень, у курсантів відзначаються слабкі здібності з управління літальними апаратами, складнощі з орієнтацією на місцевості та помилки в експлуатації авіаційного обладнання.

"Останній козир з рукава або все-таки паніка у бункерного? Намагається шапками закидати? Жителі Росії, невже ви досі можете це терпіти? Ваших синів кидають на забій, а ви спокійно сидите вдома та вірите пропаганді! Знімайте рожеві окуляри й виходьте на вулиці! Покажіть Путіну, що ваші діти не гарматне м'ясо", – закликав Геращенко.

Читайте також: ЗСУ взяли в полон близько 2 тис. російських окупантів, - Геращенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+64
Чудова новина!

Й дійсно, якщо нещодавно збили літак, за штурвалом якого сидів замкомполка...))
показати весь коментар
08.03.2022 13:09
+63
Отказываются не потому, что прозрели, а потому что сцутся. Когда сирийский херой сидит и жует сопли на допросе СБУ, моральный дух куда-то исчезает.
показати весь коментар
08.03.2022 13:12
+55
Смерды сообразили что здесь далеко не Сирия. Сегодня можно разбомбить дом с мирными жителями,а завтра сдохнуть в посадке после капультирования. Стрёмно однако.
показати весь коментар
08.03.2022 13:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Здається, що россія ніяк на це не реагує.
показати весь коментар
08.03.2022 13:39 Відповісти
Я бы сказал, что у нас сейчас зима 42-го.
показати весь коментар
08.03.2022 13:50 Відповісти
Нет, не в Киеве дело. А в том, что войска агрессора полностью утратили наступательный потенциал и вместо "легкой прогулки" вгрызаются в землю и прячутся в городской застройке. Даже если знать, что наш ждет свой 43-й и свой Сталинград, это уже совсем другая война.
показати весь коментар
08.03.2022 13:56 Відповісти
А что не так в моих словах? Ткни на карте в место, где у кацапов вот прямо сейчас развивается наступление такими темпами, как в первые дни войны. Что-то ещё они займут, не без этого, но какой кровью это делается...
показати весь коментар
08.03.2022 14:02 Відповісти
роSSіяни, вам краще зараз насрати собі в штани і залишитись живими дома, ніж висіти на стовпі запльованим в обісраних штанях ще й на чужій землі!
показати весь коментар
08.03.2022 13:33 Відповісти
Структура российской армии:

- гопники - 99,99999999999%;

- шизофреники - 1.
показати весь коментар
08.03.2022 13:36 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2022 13:36 Відповісти
Сцять ********** !?
..
То добре.
..
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
08.03.2022 13:37 Відповісти
А що у російській армії хочеш, виконуй наказ...не хочеш не виконуй...??
показати весь коментар
08.03.2022 13:40 Відповісти
Так ведь войны то нет! Серьезного наказания не будет, а сдыхать не охота. Если бы у нас ПВО не было, летали бы с удовольствием.
показати весь коментар
08.03.2022 14:11 Відповісти
Необхідно роздобути й оприлюднити списки й адреси всіх військовослужбовців-авіаторів Білорусії з аеродромів яких кацапи здійснюють авіаційні налети на Україну. Тат виб'ємо авіацію і взагалі, будь-які спроби білорусів пограти м'язами проти нас. А для впевненості цього - одного-другого льотчика кацапа вистежити в Білорусії і зарізати.
показати весь коментар
08.03.2022 13:51 Відповісти
Ось цей список - на сайті "Флот-2017" https://flot2017.com/nanosili-udary-po-ukraine-gur-opublikovalo-spisok-*******-letchikov-belarusi/
показати весь коментар
08.03.2022 14:11 Відповісти
Вот вам список с домашними адресами и фотографиями. https://gur.gov.ua/content/spysok-lychnoho-sostava-vks-rf-osushchestvliaiushcheho-nanesenye-po-myrnomu-naselenyiu-y-ynfrastrukture-ukrayny.html
показати весь коментар
08.03.2022 14:43 Відповісти
Нічого страшного, в частині їм швидко льотчики розкажуть чому вони не хочуть літати.
показати весь коментар
08.03.2022 13:51 Відповісти
Окрім вище перерахованих причин , є ще одна ...
Річ у тому , що пілот - спеціальність висококваліфікована .
Тому чистих москалів там мало
А є багато народжених в Україні , або мають там батьків або родичів
показати весь коментар
08.03.2022 14:30 Відповісти
Тоха звертається до кровожерних зомбаків, щоб ті не були кровожерними.
показати весь коментар
08.03.2022 14:05 Відповісти
Цей висер Гера щенка для москальсіких нянь. Мені з цього яка х різниця ....... Бомбу скинув москаль на житлові об"єкти, школи, лікарні ......... Він за це повинен нести покарання.
Якщо вони підпишуть капітуляцію ніхто відповідати не буде.
показати весь коментар
08.03.2022 14:08 Відповісти
Вот тут-то "Призрак" их и ждет. С такими летунами у него есть шанс побить рекорд Кожедуба с Покрышкиным вместе взятых. Храни его Бог!
показати весь коментар
08.03.2022 14:09 Відповісти
я понимаю, что директор карусели знает много, но...
показати весь коментар
08.03.2022 14:14 Відповісти
Бред, чтобы научиться просто летать надо ещё лет 7 после училища. А тут война.
показати весь коментар
08.03.2022 14:43 Відповісти
Ага. Зрозуміло. Якщо Тоша за звичкою не бреханув, то у москалів справи паршиві. Бо ще з совкових часів існує традиція: затикати діри курсантами лише тоді, коли більше заткнути ніким.
показати весь коментар
08.03.2022 15:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 