Більшість пілотів відмовляються бомбити Україну, РФ залучає курсантів, – Геращенко
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Через занепадницькі настрої серед особового складу ПКС РФ керівництво російської армії вирішило залучати курсантів для нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі України.
Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко в Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"За наявною інформацією, серед особового складу ПКС РФ спостерігаються занепадницькі настрої. Більшість пілотів із РФ відмовляються здійснювати бойові вильоти і бомбити українські мирні міста! Також це пов'язано з великою кількістю втрат (літаків і вертольотів). Керівництвом армії РФ було ухвалило рішення залучати курсантів льотних військових закладів для нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі України!" – зазначив він.
За його словами, судячи з радіоперехоплень, у курсантів відзначаються слабкі здібності з управління літальними апаратами, складнощі з орієнтацією на місцевості та помилки в експлуатації авіаційного обладнання.
"Останній козир з рукава або все-таки паніка у бункерного? Намагається шапками закидати? Жителі Росії, невже ви досі можете це терпіти? Ваших синів кидають на забій, а ви спокійно сидите вдома та вірите пропаганді! Знімайте рожеві окуляри й виходьте на вулиці! Покажіть Путіну, що ваші діти не гарматне м'ясо", – закликав Геращенко.
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- гопники - 99,99999999999%;
- шизофреники - 1.
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То добре.
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Слава нації
Смерть москалям
Річ у тому , що пілот - спеціальність висококваліфікована .
Тому чистих москалів там мало
А є багато народжених в Україні , або мають там батьків або родичів
Якщо вони підпишуть капітуляцію ніхто відповідати не буде.