Уряд ухвалив спрощений порядок перетину кордону для водіїв 18-60 років, - Мінінфраструктури
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Для налагодження міжнародної логістики уряд України ухвалив рішення щодо нового порядку перетину державного кордону для водіїв.
Про це повідомило Міністерство інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.
Урядове рішення стосується як водіїв вантажівок, так і залізничного транспорту. Воно діє у випадках, коли йдеться про "міжнародні вантажні перевезення, перевезення для потреб Збройних Сил України, перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги", – інформує відомство.
Алгоритм отримання спрощеного порядку є таким.
Перевізник має звернутися з даними про водіїв до Міністерства інфраструктури або до обласної (Київської міської) військової адміністрації.
Після цього відбудеться бронювання, і зі списком заброньованих осіб Мінінфраструктури або ОВА звернуться до Державної прикордонної служби. У ДПС врахують час виїзду та в’їзду громадян України.
"Автоперевізники, які мають ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень, можуть подати повідомлення як письмово, так і в електронному вигляді з використанням електронного кабінету перевізника системи "ШЛЯХ", – роз’яснюють у Міністерстві інфраструктури.
Відомство бере на себе зобов’язання оформляти усі необхідні документи протягом двох годин з моменту отримання повідомлення від перевізника.
У Міністерстві рекомендують звертатися щодо організації перевезень гуманітарних вантажів на багатоканальну телефонну лінію щодня з 08:00 до 17:00: + 38 (044) 334 43 04
Звернення до Мінінфраструктури щодо бронювання військовозобов’язаних водіїв треба надсилати листом на електрону адресу: [email protected].
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