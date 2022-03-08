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Уряд ухвалив спрощений порядок перетину кордону для водіїв 18-60 років, - Мінінфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уряд ухвалив спрощений порядок перетину кордону для водіїв 18-60 років, - Мінінфраструктури

Для налагодження міжнародної логістики уряд України ухвалив рішення щодо нового порядку перетину державного кордону для водіїв.

 Про це повідомило Міністерство інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

Урядове рішення стосується як водіїв вантажівок, так і залізничного транспорту. Воно діє у випадках, коли йдеться про "міжнародні вантажні перевезення, перевезення для потреб Збройних Сил України, перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги", – інформує відомство.

Алгоритм отримання спрощеного порядку є таким.

Перевізник має звернутися з даними про водіїв до Міністерства інфраструктури або до обласної (Київської міської) військової адміністрації.

Після цього відбудеться бронювання, і зі списком заброньованих осіб Мінінфраструктури або ОВА звернуться до Державної прикордонної служби. У ДПС врахують час виїзду та в’їзду громадян України.

"Автоперевізники, які мають ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень, можуть подати повідомлення як письмово, так і в електронному вигляді з використанням електронного кабінету перевізника системи "ШЛЯХ", – роз’яснюють у Міністерстві інфраструктури.

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Відомство бере на себе зобов’язання оформляти усі необхідні документи протягом двох годин з моменту отримання повідомлення від перевізника.

У Міністерстві рекомендують звертатися щодо організації перевезень гуманітарних вантажів на багатоканальну телефонну лінію щодня з 08:00 до 17:00: + 38 (044) 334 43 04

Звернення до Мінінфраструктури щодо бронювання військовозобов’язаних водіїв треба надсилати листом на електрону адресу: [email protected].

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Чего-то думается что сын Ротару дальнобойщик, а внук машинист. А люди их несправедливо обсмеивали.
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08.03.2022 13:42
+5
А де там медведчук дівся, чи не в водії подався
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08.03.2022 13:40
+4
Не знаю де ще написати. Прочитав, що дитина померла від зневоднення в Маріуполі. Маріупольці, якщо ви ще не користуйтесь цим, то питну воду можна зцідити з бойлерів, якщо відкрутити шланг чи американку на подачу холодної води і кран запобіжник, то вода потече з нього. якщо відкрутити одразу подачу і холодної і гарячої води, то вода піде швидко, якщо одну з подачею холодної води тільки, то повільно. А в бойлері там 50-100 літрів води питної. Але якщо бойлер довго використовується без обслуговування, то можуть бути проблеми по бактеріологічним показникам, якщо вона там застоялася, тому краще кип'ятити її. Так як газу і електрики немає в Маріуполі, то надворі на багатті. Пошире будь ласка в мережах і серед знайомих, щоб маріупольці знали.
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08.03.2022 13:44
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А де там медведчук дівся, чи не в водії подався
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08.03.2022 13:40 Відповісти
Чего-то думается что сын Ротару дальнобойщик, а внук машинист. А люди их несправедливо обсмеивали.
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08.03.2022 13:42 Відповісти
Не знаю де ще написати. Прочитав, що дитина померла від зневоднення в Маріуполі. Маріупольці, якщо ви ще не користуйтесь цим, то питну воду можна зцідити з бойлерів, якщо відкрутити шланг чи американку на подачу холодної води і кран запобіжник, то вода потече з нього. якщо відкрутити одразу подачу і холодної і гарячої води, то вода піде швидко, якщо одну з подачею холодної води тільки, то повільно. А в бойлері там 50-100 літрів води питної. Але якщо бойлер довго використовується без обслуговування, то можуть бути проблеми по бактеріологічним показникам, якщо вона там застоялася, тому краще кип'ятити її. Так як газу і електрики немає в Маріуполі, то надворі на багатті. Пошире будь ласка в мережах і серед знайомих, щоб маріупольці знали.
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08.03.2022 13:44 Відповісти
Ну, вот и окошко.
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08.03.2022 13:44 Відповісти
‼️Шукаємо водіїв вантажівок для перевезення продуктів

Війна внесла корективи у кожну ланку нашої держави. Поки на передовій наші воїни захищають кордони держави, мільйони людей прикривають тили, підтримуючи життєзабезпечення країни.

Щоб продовжувати безперебійно доставляти необхідні продовольчі товари на полиці магазинів в умовах воєного стану, Сільпо дуже потрібні водії вантажних автомобілів по всій Україні. На складах під Києвом, у Львові та Одесі потрібні водії штабелера і навантажувача, комірники, вантажники.

Якщо ви готові долучитися, звертайтеся за телефоном 0 800 301 707
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08.03.2022 13:46 Відповісти
Фури ганяти теж комусь потрібно.але для цього мають видаватися спецдозволи поіменно та їх ознайомлювати під розписку що в разі не повернення в Україну вони автоматично та без суда будуть визнані дизертирами та запроданцями Батьківшини.
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08.03.2022 13:57 Відповісти
Наконец-то до наших тугодумов дошло, что несколько сот дальнобоев обстановку на фронте как призывники не сделают. Об этой проблеме кричат с первого дня войны, все кто занимается гуманитаркой. Такая медлительность и бюрократия не допустимы в такое время !!!
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08.03.2022 13:58 Відповісти
давно бы обратились ко всем странам о запрете приема в качестве беженца мужчин призывного возраста.
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08.03.2022 14:37 Відповісти
І про це пише людина під прапором Великої Британії?!
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08.03.2022 15:15 Відповісти
людина с прапором UK уехала из тухлой кучмовской Украины в Швейцарию 22 года назад и уже давно гражданин этой самой Швейцарии. я сейчас в Египте в командировке. а мой начальник выясняет за меня легальные условия ехать в Украину с моим личным оружием. еще есть вопросы?
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08.03.2022 15:22 Відповісти
 
 