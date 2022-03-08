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ВР (11723) Слуга народу (2544) Чернєв (99)

Рада має намір незабаром провести закрите засідання, - нардеп Чернєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рада має намір незабаром провести закрите засідання, - нардеп Чернєв

Верховна Рада має намір незабаром провести закрите пленарне засідання для розгляду чергового пакету законопроектів, пов'язаних із протидією російській агресії.

Про це повідомив народний депутат Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Є кілька термінових законопроектів. Ми зараз їх збираємо, щоб це було все-таки якесь пакетне голосування. Поки що не можу сказати, про які саме законопроекти йдеться. Нехай це буде сюрпризом для Росії. Це важливі законопроекти", – сказав Чернєв в ефірі телеканалу "1+1" у вівторок.

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При цьому він зазначив, що український парламент, напевно, знову засідатиме в закритому режимі.

"Я думаю, як і минулого разу, це буде закрите засідання. Коли і як воно відбудеться – ми не повідомлятимемо. Розповімо вже постфактум", – додав депутат.

Також читайте: ВР висловлюється за введення в Україну миротворчих сил, - Корнієнко
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Топ коментарі
+19
не сопли жуйте, зРада... срочно закройте Киево-Печерскую Лавру! СРОЧНО! этот рассадник рашизма... все паши-мерседесы и погань в виде монахов должна сегодня же быть арестована и отправлена в тюрьму... это готовое вооруженное внутренне восстание в центре столицы... БАКАНОВ! тебе бы на детской лошадке в парке сидеть... не сделаешь этого - проклянут на веки... держать внутри Киева группировку вооруженных садистов - это должностное преступление главы сбу...
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08.03.2022 14:19
+13
Не дай бог позаблоковий статус !
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08.03.2022 14:18
+10
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08.03.2022 14:16
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08.03.2022 14:16 Відповісти
Девалютизація та декапіталізація...
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08.03.2022 14:35 Відповісти
НЕГАЙНО! СРОЧНО! ЗАКОН 5708-1

https://www.pravda.com.ua/columns/2022/02/21/7324780/

Й відкрити "Военторги" по всій країні !!!
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08.03.2022 14:52 Відповісти
шо то затишье какое-то .... *****..
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08.03.2022 14:18 Відповісти
Ходят слухи, что в Украину приехало что-то вкусное. Но это просто слухи.
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08.03.2022 14:20 Відповісти
Просто у России кончилось многое невкусное.
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08.03.2022 14:21 Відповісти
Да как бы всё успокаивается. Так и должно быть.
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08.03.2022 14:21 Відповісти
Не дай бог позаблоковий статус !
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08.03.2022 14:18 Відповісти
абсолютно це нічого вже не змінить..
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08.03.2022 14:22 Відповісти
Думаю,так
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08.03.2022 14:23 Відповісти
Да не будет этого. Не парьтесь так.
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08.03.2022 14:27 Відповісти
А толку, в який блок нас приймуть ?
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08.03.2022 14:29 Відповісти
Возможности.
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08.03.2022 14:31 Відповісти
Які ?
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08.03.2022 14:32 Відповісти
Не превратиться в Беларусь.
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08.03.2022 14:33 Відповісти
Чем больше у нас связей и возможностей, тем мы сильнее. Отказ от возможностей мешает нам развиваться и делает нас слабее. Так работает мир уже сотни лет. НАТО дает нам военные возможности, которые без него недоступны. Даже сейчас мы проводили учения с НАТО и прочее. Это развитие.
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08.03.2022 14:33 Відповісти
Нато імпотентний блок, і безалтернативний.
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08.03.2022 14:35 Відповісти
НАТО имеет передовую технику, технологии и методы ведения войны. Можно быть гордым и сильным аборигеном с копьем, но тебя намотает импотент на танке.
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08.03.2022 14:36 Відповісти
Нато, куято. Нато це вони, ми це другий сорт. Причому тут ми до нато ?
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08.03.2022 14:38 Відповісти
Я тебе написал. Возможности. Хочешь ли ты лучшего будущего и развития или довольствуешься тем что у тебя есть сейчас?
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08.03.2022 14:40 Відповісти
Вопрос с НАТО, ЕС и прочее очень простой. Хотим ли мы развиваться или мы выберем деградацию? Вот Россия, которая разрывает связь с Западом выбрала деградацию. Это их право как бы, но вот это реально то чего мы хотим?
Быть деградирующими вырожденцами и гордиться тем, что мы лучше плохого Запада?
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08.03.2022 14:38 Відповісти
Роби, вібудовуй все сам, як Ізраїль. Вони не в нато.
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08.03.2022 14:40 Відповісти
Израиль накачивается деньгами и технологиями из США напрямую. НАТО это наша дверь, у Израиля другая. Но если бы её не было, то не было бы никакого Израиля.
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08.03.2022 14:41 Відповісти
Ізраїль накачували, бо у їх був потенціал (технологічний, науковий). Що є у нас (до речі я висококваліфікованний спеціаліст) ?
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08.03.2022 14:43 Відповісти
Вася, йди разом з кацапським кораблем нах.й !
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08.03.2022 14:44 Відповісти
Ти також ))
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08.03.2022 14:47 Відповісти
Там вам столтенберг підкинув чергову порцію, фас.
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08.03.2022 15:04 Відповісти
не сопли жуйте, зРада... срочно закройте Киево-Печерскую Лавру! СРОЧНО! этот рассадник рашизма... все паши-мерседесы и погань в виде монахов должна сегодня же быть арестована и отправлена в тюрьму... это готовое вооруженное внутренне восстание в центре столицы... БАКАНОВ! тебе бы на детской лошадке в парке сидеть... не сделаешь этого - проклянут на веки... держать внутри Киева группировку вооруженных садистов - это должностное преступление главы сбу...
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08.03.2022 14:19 Відповісти
Не істеріть, там давно усе під контролем СБУ.
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08.03.2022 14:25 Відповісти
Звідки інформація?
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08.03.2022 14:31 Відповісти
З першоджерел.
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08.03.2022 15:11 Відповісти
Закрытое? Понятно. За внеблоковый статус будут голосовать и еще за какую-то путинскую дефекацию.
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08.03.2022 14:22 Відповісти
Два дні подоляківська кАнтора плюється на Захід, не до добра...
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08.03.2022 14:27 Відповісти
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08.03.2022 14:28 Відповісти
А можно пересчитать депутатов и отчитаться перед украинцами - где находятся депутаты
всех, кто за рубежом - лишить мандата
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08.03.2022 14:29 Відповісти
Був би радий, щоб прийняли закон про знищення матеріально-технічних засобів, складів озброєння, баз, аеродромів, складів паливно-мастильних матеріалів на території республіки Біларусь балістичними та керованими ракетами.
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08.03.2022 14:30 Відповісти
Ти напевно з америки ?
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08.03.2022 14:33 Відповісти
Тобто не стріляти по аеродромам ворога а то путін нападе? Ну сидіть. Чекайте ФАБ-500 на свою голову.
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08.03.2022 14:36 Відповісти
Наші ракети закатані кЄрманичами в асфальт...
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08.03.2022 14:35 Відповісти
Країни заходу вже надали, здається, понад 3 мільярди доларів допомоги. Ракети можна купити у воєнторзі. Заспокойтесь вже за той асфальт. Не на часі.
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08.03.2022 14:40 Відповісти
Виганяйте весь російський бізнес. Якого ху.... мені звонять знайомі і кажутьщо в Одесі продається російська зубна паста Лєсной бальзам і дитячий порошок Ушастий нянь.. А???
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08.03.2022 14:39 Відповісти
НАГАЙНО! СРОЧНО! ЗАКОН 5708-1

https://www.pravda.com.ua/columns/2022/02/21/7324780/

Й відкрити "Военторги" по всій країні !!!
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08.03.2022 14:48 Відповісти
 
 