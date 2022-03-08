Рада має намір незабаром провести закрите засідання, - нардеп Чернєв
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Верховна Рада має намір незабаром провести закрите пленарне засідання для розгляду чергового пакету законопроектів, пов'язаних із протидією російській агресії.
Про це повідомив народний депутат Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Є кілька термінових законопроектів. Ми зараз їх збираємо, щоб це було все-таки якесь пакетне голосування. Поки що не можу сказати, про які саме законопроекти йдеться. Нехай це буде сюрпризом для Росії. Це важливі законопроекти", – сказав Чернєв в ефірі телеканалу "1+1" у вівторок.
При цьому він зазначив, що український парламент, напевно, знову засідатиме в закритому режимі.
"Я думаю, як і минулого разу, це буде закрите засідання. Коли і як воно відбудеться – ми не повідомлятимемо. Розповімо вже постфактум", – додав депутат.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.pravda.com.ua/columns/2022/02/21/7324780/
Й відкрити "Военторги" по всій країні !!!
Быть деградирующими вырожденцами и гордиться тем, что мы лучше плохого Запада?
всех, кто за рубежом - лишить мандата
https://www.pravda.com.ua/columns/2022/02/21/7324780/
Й відкрити "Военторги" по всій країні !!!