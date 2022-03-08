УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8007 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 771 10

Кулеба подякував Shell за намір вийти з усіх нафтогазових проєктів РФ

Кулеба подякував Shell за намір вийти з усіх нафтогазових проєктів РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив подяку англо-голландській компанії Shell plc за оголошений намір поетапно вийти з участі в усіх російських вуглеводневих проєктах, включно з нафтою, нафтопродуктами, газом та скрапленим природним газом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр написав у Twitter.

Читайте також: Нафтогазовий гігант Shell повністю зупиняє купівлю нафти з Росії: "Ми припустилися помилки і нам шкода"

"Дякую Shell за цей моральний і відповідальний крок та закликаю інші світові компанії наслідувати їхній приклад", - написав Кулеба.

Нагадаємо, Shell у вівторок оголосила про намір вийти з російських нафтогазових компаній відповідно до нових вказівок уряду. "Як негайний перший крок компанія припинить усі спотові закупівлі російської нафти. Вона також закриє свої автозаправні станції та виробництво авіаційного палива та мастильних матеріалів у Росії", - йдеться в повідомленні компанії.

Читайте також: Shell пообіцяла передати Україні виручені від продажу російської нафти кошти

нафта (5496) Кулеба Дмитро (3604) Shell (129)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Я поки утримаюся. Поживемо- побачимо.
показати весь коментар
08.03.2022 15:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я поки утримаюся. Поживемо- побачимо.
показати весь коментар
08.03.2022 15:50 Відповісти
Занадто добре я пам'ятаю поведінку Сіменс та їм подібних в Криму. І тих, хто допомагав туди міст будувети- до речі, ні одна сволота з Заходу не була за це покарана.
показати весь коментар
08.03.2022 15:52 Відповісти
ДАВИТЕ БУРЖУЕВ!!!!!!!!!!!!!! ЧЕРЕЗ ОБЩЕСТВО СТРАН ЕС!!!!!!
показати весь коментар
08.03.2022 15:52 Відповісти
Ви клепку десь втратили, пан комуняка.
показати весь коментар
08.03.2022 15:53 Відповісти
Кепку нашу летОм. Правительство стран ЕС плохо шевелиться, потому что бизнеса крутят с Кацапией. нужно (повтор) давить ЧЕРЕЗ ОБЩЕСТВО СТРАН ЕС!!!!!! как в США где CNN каждый день показывает наши разрушенные города..., пан социалист.
показати весь коментар
08.03.2022 15:59 Відповісти
Яких в біса буржуїв в маєте на увазі? Це риторика комуняк- думайте, що пишете, якщо є чим.
показати весь коментар
08.03.2022 16:03 Відповісти
У тебя словесный онанизм: сам придумал что-то === сам с этим придуманным споришь... если нет мозгов понять (а их и нет) что я написал выше, то не пиши мне...
показати весь коментар
08.03.2022 16:06 Відповісти
Так- вам подібним писати марно, Ви неосвічений люмпен.
показати весь коментар
08.03.2022 16:08 Відповісти
Ви неосвічений люмпен ==== Это масло масленое, образованный Вы наш...
показати весь коментар
08.03.2022 16:11 Відповісти
Ось це дуже правильно !
показати весь коментар
08.03.2022 16:07 Відповісти
 
 