На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло понад 10,7 млрд грн

Українці та іноземці перерахували на спецрахунок, відкритий Національним банком України (НБУ) для підтримки Збройних сил України (ЗСУ), понад 10,6 млрд грн в еквіваленті, зокрема в інвалюті з-за кордону - еквівалент 3 млрд грн.

Про це повідомив регулятор на сайті у вівторок, інформує Цензор.НЕТ.

Нацбанк уточнив, що гроші надходили, зокрема, зі США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.

Згідно з повідомленням регулятора, залишок на спецрахунку становив 900 млн грн.

НБУ переказав на потреби Нацгвардії 950 млн грн, Нацполіції – 1,65 млрд грн, на потреби Міністерства оборони – 6,7 млрд грн, на потреби Держприкордонслужби – 420 млн грн.

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Окрім того, на рахунок Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив для гуманітарних цілей, загалом перераховано понад 129,2 млн грн в еквіваленті.

Як повідомлялося, Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок UA84300001000000047330992708 для збору коштів на потреби армії у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Нацбанк уточнює, що це мультивалютний рахунок, створений і для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), і від українського бізнесу та громадян у нацвалюті.

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Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces або через банківський рахунок за реквізитами.