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Європейцям запропонували знизити температуру в будинках для енергостійкості ЄС перед Росією

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Європейцям запропонували знизити температуру в будинках для енергостійкості ЄС перед Росією

Заступник голови Європейської комісії Франс Тіммерманс запропонував європейцям знизити температуру в своїх будинках. На його думку, це може зменшити залежність ЄС від російського газу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Єврокомісії.

Тіммерманс стверджує, що ЄС став вразливим в енергетичному питанні, а війна в Україні довела цю проблему.

"Настав час зайнятися нашою вразливістю і швидко стати незалежнішими у нашому виборі енергії. Давайте швидко перейдемо до поновлюваних джерел енергії. Відновлювані джерела енергії - це дешеве, чисте і потенційно нескінченне джерело енергії, замість того, щоб фінансувати індустрію викопного палива в інших місцях", - заявив він.

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Заступник голови Єврокомісії закликав європейців економити тепло, щоб ЄС зміг зміцнити енергостійкість перед Росією.

Нагадаємо, Європейський союз розробив план для швидкої відмови від нафти і газу з РФ.
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Топ коментарі
+5
Це просто жах і гуманітарна катастрофа в Європі.
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08.03.2022 18:28
+4
Я щось не розумію "наєзду" на європу у даному контексті. Є конкретна мета - відмовитись від кацапських ресурсів, перш за все нафти та газу. Звичайно, що переорієнтація на інших поставників займе час, впродовж котрого вартість газу та пального для кінцевих споживачів (євробюргерів) значно зросте (вже зростає шаленими темпами). Тому їм треба прямою мовою казати, що це робиться з метою знищення фашераши, та що якийсь час треба поекономити щоб зменшити споживання. Що не так?
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08.03.2022 18:33
+3
⚡️США запрещает импорт нефти из России - Джо Байден
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08.03.2022 18:34
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Це просто жах і гуманітарна катастрофа в Європі.
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08.03.2022 18:28 Відповісти
надіюсь це сарказм?
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08.03.2022 18:30 Відповісти
Авжеж.
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08.03.2022 18:32 Відповісти
Пусть утепляются шерстяными трусами.
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08.03.2022 18:58 Відповісти
Не в Європі, а в Україні.
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08.03.2022 18:38 Відповісти
В Україні - війна. Із усіма її жахами, смертями, кров'ю. Війна із тими, хто вже не люди. І це війна не за території, не за ресурси, а за можливість жити людьми. Цивілізованими людьми.
А ситі європейці досі не розуміють, що війна вже стукає їм у віконечко.
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08.03.2022 18:49 Відповісти
Ага. Ситим європейцям сраки свої дорожчі. Одне діло з прапорцем України пройтись і в Твіттері смайлика поставить інша в теплих панчохах по хаті ходить.

Дивись шоб назад лишне не довилось відкачувать, так наекономлять.
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08.03.2022 18:29 Відповісти
Я щось не розумію "наєзду" на європу у даному контексті. Є конкретна мета - відмовитись від кацапських ресурсів, перш за все нафти та газу. Звичайно, що переорієнтація на інших поставників займе час, впродовж котрого вартість газу та пального для кінцевих споживачів (євробюргерів) значно зросте (вже зростає шаленими темпами). Тому їм треба прямою мовою казати, що це робиться з метою знищення фашераши, та що якийсь час треба поекономити щоб зменшити споживання. Що не так?
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08.03.2022 18:33 Відповісти
То не так, що ситий щасливий Ганс із Кельну, чи Жорж с Марселю навряд чи побіжуть виконувати прохання. Це ми звикли усе життя терпіти заради когось. А там люди звикли до комфорту і скоріш це призведе до протестів. А Рашка ще й допоможе в цьому. Роздмуха полум'я.

"Чому це я через якихось Українців повинен мерзнути? Ми й так їм багато допомогли."
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08.03.2022 18:41 Відповісти
Ніт. По перше, на демонстраціях українців багато місцевих європейців, які їх повністю підтримують. По друге, у Європі тєлєк показує жахи війни практично без цензури. Навіть "класично" орієнтовані на фашерашу партії, накшталт лєваків, роблять "ку" та підтримують економічне знищення раши. Тому робити протести проти підвищення цін це буде все одно що демонстрації за війну, це соціальний суїцид.
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08.03.2022 18:47 Відповісти
ну не скажіть - в Польщі не *******, коли занадто гаряче в домі. я деякий час дивувалася, що поляки так спокійно ходять в теплому одязі по квартирі і не відкручують опалення
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08.03.2022 18:44 Відповісти
Нам також в будинках треба прикрутити подачу тепла, бо в нас у сховищах було і так мало газу, а зараз буде ще менше, через холодну погоду. 18-20 градусів - це нормально в квартирі. Замість теперішніх 22 під час війни.
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08.03.2022 18:30 Відповісти
Весна не за горами. Ще неділю і йде потепління.
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08.03.2022 18:32 Відповісти
Чому всіх по собі судите. Краще на себе збоку гляньте.
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08.03.2022 18:40 Відповісти
Все одно варто економити.
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08.03.2022 18:41 Відповісти
⚡️США запрещает импорт нефти из России - Джо Байден
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08.03.2022 18:34 Відповісти
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08.03.2022 18:37 Відповісти
Прикрути 2 ??
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08.03.2022 18:39 Відповісти
замість того шоб допомогти росхерячити орду, будуть роками компасувати мізки населенню.
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08.03.2022 18:41 Відповісти
Європейці і так не звикли до тепла, в них далеко не 21-22, як в нас.
Так шо нема чого сміятись, ви чимось жертвували заради сірійців?
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08.03.2022 19:27 Відповісти
 
 