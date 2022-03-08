Європейцям запропонували знизити температуру в будинках для енергостійкості ЄС перед Росією
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Заступник голови Європейської комісії Франс Тіммерманс запропонував європейцям знизити температуру в своїх будинках. На його думку, це може зменшити залежність ЄС від російського газу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Єврокомісії.
Тіммерманс стверджує, що ЄС став вразливим в енергетичному питанні, а війна в Україні довела цю проблему.
"Настав час зайнятися нашою вразливістю і швидко стати незалежнішими у нашому виборі енергії. Давайте швидко перейдемо до поновлюваних джерел енергії. Відновлювані джерела енергії - це дешеве, чисте і потенційно нескінченне джерело енергії, замість того, щоб фінансувати індустрію викопного палива в інших місцях", - заявив він.
Заступник голови Єврокомісії закликав європейців економити тепло, щоб ЄС зміг зміцнити енергостійкість перед Росією.
Нагадаємо, Європейський союз розробив план для швидкої відмови від нафти і газу з РФ.
Будь ласка, зачекайте...
А ситі європейці досі не розуміють, що війна вже стукає їм у віконечко.
Дивись шоб назад лишне не довилось відкачувать, так наекономлять.
"Чому це я через якихось Українців повинен мерзнути? Ми й так їм багато допомогли."
Так шо нема чого сміятись, ви чимось жертвували заради сірійців?