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Українські воїни знищили більшу частину російської десантно-штурмової групи, що планувала атакувати Харків, решта - втекли до РФ, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни знищили більшу частину російської десантно-штурмової групи, що планувала атакувати Харків, решта - втекли до РФ, - Синєгубов

Збройні сили України міцно тримають оборону Харкова, ворожі сили не роблять спроб активного наступу, за винятком окремих обстрілів околиць міста.

Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Як повідомляє Штаб оборони Харкова, сухопутна частина міста повністю контролюється Збройними силами України. Угруповань регулярних ворожих військ у місті немає, диверсійно-розвідувальних груп також немає", - написав Синєгубов.

За його словами, окремих диверсантів швидко виявляють та ліквідують. Так, 8 березня о 7:00 було затримано жінку-розвідницю, яка збирала дані про військові об'єкти.

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Синєгубов повідомив також про невдачу, якої зазнали росіяни у Вовчанському районі області.

"Російський противник на трьох гелікоптерах висадив десантно-штурмову групу. 120 осіб хотіли рухатися на місто Харків. Але наші тероборонівці та підрозділи сухопутних військ ЗСУ знищили більшу частину десанту прямо на місці. Решта - втекла на територію Бєлгородської області Російської Федерації", - написав Синєгубов.

Також читайте: Війська РФ сповільнили наступальні дії на Харківщині, зрозумівши, що спроби захопити Харків - марні, - Синєгубов

"Не розслабляємося і не втрачаємо готовності до подальшої оборони! Українські бійці – непереможні", - підсумував голова ОВА.
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Топ коментарі
+29
ЗСУ - В МЕНЕ ПРОСТО НЕ ВИСТАЧИТЬ СЛІВ, щоб передати свою величезну вдячність,❤️ повагу і гордість шо ви такі круті, що ви в нас є НАЙКРАЩІ У ВСЬОМУ СВІТІ!!! Слава нашим ЗСУ і Слава Україні!!!🇺🇦
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08.03.2022 19:05
+19
молодці,красені! Але дуже мене тривожить доля Маріуполя...
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08.03.2022 19:01
+13
Слава Збройним силам України!
Смерть ворогам!
А кацапи обосрались ВДВ еще называются
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08.03.2022 19:02
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молодці,красені! Але дуже мене тривожить доля Маріуполя...
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08.03.2022 19:01 Відповісти
Слава Збройним силам України!
Смерть ворогам!
А кацапи обосрались ВДВ еще называются
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08.03.2022 19:02 Відповісти
там был прилет откудато...
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08.03.2022 19:05 Відповісти
Харьковчане писали, что этот экопарк находится за городом.
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08.03.2022 19:05 Відповісти
Зоопарк Фельдмана расположен ВНЕ города, за окружной дорогой. Туда вот и приходят временами ДРГ и атаковали город с того направления несколько раз.
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08.03.2022 19:08 Відповісти
А як розуміти: ""Як повідомляє Штаб оборони Харкова, сухопутна частина міста повністю контролюється Збройними силами"? України. Джерело: https://censor.net/ua/n3322913
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08.03.2022 19:17 Відповісти
Що незрозуміло. Проши ще раз перечитати мій коментар вище. А Штаб оборони найвирогідніше мав на увазі повітря.
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08.03.2022 19:24 Відповісти
Повітряний простір. Тепер зрозумів
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08.03.2022 19:40 Відповісти
Экопарк за городом на окружной дороге, как раз на трассе на Белгород
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08.03.2022 19:45 Відповісти
ЗСУ - В МЕНЕ ПРОСТО НЕ ВИСТАЧИТЬ СЛІВ, щоб передати свою величезну вдячність,❤️ повагу і гордість шо ви такі круті, що ви в нас є НАЙКРАЩІ У ВСЬОМУ СВІТІ!!! Слава нашим ЗСУ і Слава Україні!!!🇺🇦
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08.03.2022 19:05 Відповісти
диверсантів швидко виявляють та ліквідують
----
Звучит как песня
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08.03.2022 19:06 Відповісти
Мочити козлів паганих! Аби чим було воронам похарчуватися на мирних полях Українських!
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08.03.2022 19:08 Відповісти
чую, в следующий сезон весь кацапский ВДВ в одном фонтане поестится
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08.03.2022 19:10 Відповісти
А ще краще, щоб тільки однієї пляшки на голову вистачило.
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08.03.2022 19:25 Відповісти
поместится... а может повесится
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08.03.2022 19:11 Відповісти
Це якась загадкова "русская душа" чи шо? Бо я шось не розумію... 120 рил викинули десь в грєбєнях і наказали побєдним пішим маршем увійти в місто на околицях якого їх танкові колони попалили к чортам?
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08.03.2022 19:15 Відповісти
А за родину , за сталина ,за путина... Бегом марш нах...й на Харьков - сказал генерал - майор ВС РФ Кривостяев Д.Б. под Белгородом ( кстати по-украински Білгород, треба звикати до назви нашої)
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08.03.2022 19:35 Відповісти
Думал пить корвалол, однако такая статья сэкономила мне деньги за него...
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08.03.2022 19:26 Відповісти
В росии великие генералы-стратеги. Высадить в поле 120 чел и сказать им идите на миллионный город вооруженный до зубов....
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08.03.2022 19:44 Відповісти
Куда же вы бурята!!!Опять обиделись и убежали !!!
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08.03.2022 19:57 Відповісти
Гарні кацапи бувають лише у труні 😝
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08.03.2022 20:08 Відповісти
подарок женщинам роиси и Украины от ВСУ ко дню Клары Цеткин
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08.03.2022 20:25 Відповісти
Друзі воєнкомати і тероборона не в змозі взяти всіх бажаючих , це народна війна перомогти в ній просто не можливо , будемо бити тварюк де це тільки можливо !!! Слава Україні!!
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08.03.2022 20:42 Відповісти
 
 