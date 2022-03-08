Міносвіти пропонує повністю скасувати ЗНО і ДПА через воєнний стан
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В Міністерстві освіти виступили з пропозицією скасувати цього року всі рівні вступних випробувань через воєнний стан в Україні.
Таку заяву зробив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інфоормує Цензор.НЕТ.
Чиновник пише, що нинішнє положення змушує одноразово змінити алгоритми щодо державної підсумкової атестації для учнів 11 класу та вступу до закладів вищої освіти України у 2022 році.
"Пропонуємо скасувати складання державної підсумкової атестації (ДПА), зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг в 2022 році виключно!" - говориться в заяві.
За його словами, це необхідно, в першу чергу, заради безпеки, а також для того, щоб зберегти студентський контингент, національний інтелектуальний потенціал, стимулювати до навчання в Україні, навіть у такий скрутний для нашої країни та суспільства час.
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35-й рік працюю в освіті. Ще 5 років тому такого не було.
Жизнь не стоит на месте. Когда-то нам запрещали пользоваться калькулятором, чтобы мы могли считать в уме, мы пользовались таблицами Брадиса, мы учились программировать на калькуляторе. На калькуляторе, блин, в то время, как уже существовал нормальный удобный инженерный калькулятор. Сейчас я задаю себе вопрос, а зачем нужно было это делать? Наша теоретическая база сильно устарела. Я не знаю, как обстоят дела сейчас, но полагаю, что плюс-минус так же.