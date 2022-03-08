УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17499 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні Війна
3 849 31
війна (56233) ДПАУ (4) Міносвіти (1128) ЗНО (314)

Міносвіти пропонує повністю скасувати ЗНО і ДПА через воєнний стан

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Міносвіти пропонує повністю скасувати ЗНО і ДПА через воєнний стан

В Міністерстві освіти виступили з пропозицією скасувати цього року всі рівні вступних випробувань через воєнний стан в Україні.

Таку заяву зробив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інфоормує Цензор.НЕТ.

Читайте також: Ми шукаємо рішення щодо проведення державної підсумкової атестації в 2022 році, - Шкарлет

Чиновник пише, що нинішнє положення змушує одноразово змінити алгоритми щодо державної підсумкової атестації для учнів 11 класу та вступу до закладів вищої освіти України у 2022 році.

"Пропонуємо скасувати складання державної підсумкової атестації (ДПА), зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг в 2022 році виключно!" - говориться в заяві.

Читайте також: Міжнародні агентства, які формують рейтинги університетів, готуються виключити російські виші, - Міносвіти

За його словами, це необхідно, в першу чергу, заради безпеки, а також для того, щоб зберегти студентський контингент, національний інтелектуальний потенціал, стимулювати до навчання в Україні, навіть у такий скрутний для нашої країни та суспільства час.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
На даний час рішення правильне
показати весь коментар
08.03.2022 20:21
+4
Ну правильно. Хай здібні діти, які готувалися, пролітають від державних місць, хай знову розцвітає корупція. Це просто якесь демографічне мародество, дітям доведеться їхати поступати на захід, щоб отримати справедливе оцінювання і ставлення. Цікаво, яким "менш стресовим" механізмом замінять ЗНО - у кого конверт товщий, як це було раніше? Мало того, що Росія все руйнує, до її діяльності додають ще й органи української влади - всюди виникає непевність. Та просто тоді зарахуйте до ВНЗ по списках, затверджених у МОНі, а хто готувався - Україні здібні діти не потрібні? А їх стрес від несправедливості хтось враховує? Бачу, що, окрім тих, хто втікатиме від війни, буде багато молоді, хто втікатиме від нової "справедливості".
показати весь коментар
08.03.2022 20:41
+4
Діти готувалися самостійно, не зважаючи на корону та інеше. Але при такому підході - так, поступить "найтупіше покоління в історії". Скасування єдиного доречного механізму вступу без уявлення, чим його замінити - явно спроба видавити із України здібних дітей і повернути вступ до ВНЗ на корупційні рейки. А який "не стресовий" механізм вступу вигадає МОН? За списками, спущеними зверху? За конвертами? Якщо знання не потрібні для вступу, якщо вступники не зобовязані здавати ЗНО - то що буде критерієм для зарахування, особливо на держмісця? Так, наче нам війни було мало для руйнування державного механізму.
показати весь коментар
08.03.2022 20:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То корона, то війна - три роки освіти випало.
показати весь коментар
08.03.2022 20:21 Відповісти
Це буде найтупіше покоління в історії. Навіть діти 90х на їх фоні будуть геніями. Нажаль.
показати весь коментар
08.03.2022 20:29 Відповісти
Гірше всього, що це стало зрозуміло ще до ковіду. Покоління смартфонУтих.
показати весь коментар
08.03.2022 20:46 Відповісти
Діти готувалися самостійно, не зважаючи на корону та інеше. Але при такому підході - так, поступить "найтупіше покоління в історії". Скасування єдиного доречного механізму вступу без уявлення, чим його замінити - явно спроба видавити із України здібних дітей і повернути вступ до ВНЗ на корупційні рейки. А який "не стресовий" механізм вступу вигадає МОН? За списками, спущеними зверху? За конвертами? Якщо знання не потрібні для вступу, якщо вступники не зобовязані здавати ЗНО - то що буде критерієм для зарахування, особливо на держмісця? Так, наче нам війни було мало для руйнування державного механізму.
показати весь коментар
08.03.2022 20:48 Відповісти
Пока что тупее большинства из совкового поколения я никого не встречал. Так что не нужно рассказывать сказки. У большинства людей с совковым менталитетом полное отсутствие критического мышления. То ,что они при этом могут помнить формулы из физики и знать географию ничего не меняет. Зато нынешнее поколение точно не понесет деньги в МММ и не будет воду в баночке заряжать от телевизора.
показати весь коментар
08.03.2022 21:02 Відповісти
Не смішіть мої тапочки. Роблять ставки, грають на гроші, купляють акції ВТВ (вже - купляли), тупо сидять годинами в стрілялках, тік-токах і т.п.

35-й рік працюю в освіті. Ще 5 років тому такого не було.
показати весь коментар
08.03.2022 21:16 Відповісти
Діти зараз чудові: патріотичні, інтелектуальні. І це демонструє і те, скільки молоді на усіх українських фронтах - інформаційному, військовому, тощо. Але, щоб так і було надалі, має бути конкурентне середовище. Бо якщо відмінять ЗНО - знову вступлять ті, хто справді тупий, але заможний/впливовий, а здібні діти залишаться за бортом чи виїдуть за кордон із дуже малою імовірністю їх повернення. Таке враження, що цього і домагаються такими нововведеннями.
показати весь коментар
08.03.2022 21:30 Відповісти
Ставки мы тоже делали в тех же 90-х; на деньги мы играли еще в 80-х; акции есть разные (я говорил именно о тех акциях, которые через неделю якобы можно было продать в два раза дороже); игроки в стрелялках могут зарабатывать миллионы (недавно один стример заработал за недельку на квартиру в Питере). Короче, из того, что вы перечислили, абсолютным злом является только тик-ток.
Жизнь не стоит на месте. Когда-то нам запрещали пользоваться калькулятором, чтобы мы могли считать в уме, мы пользовались таблицами Брадиса, мы учились программировать на калькуляторе. На калькуляторе, блин, в то время, как уже существовал нормальный удобный инженерный калькулятор. Сейчас я задаю себе вопрос, а зачем нужно было это делать? Наша теоретическая база сильно устарела. Я не знаю, как обстоят дела сейчас, но полагаю, что плюс-минус так же.
показати весь коментар
08.03.2022 21:36 Відповісти
Це ти ще не згадав ******* ігри з мікротранзакціями і лутбоксами. В казино хоча б є примарний шанс на виграш а тут взагалі наїбалово чистої води.
показати весь коментар
08.03.2022 23:00 Відповісти
це був найтупіший коментар.
показати весь коментар
08.03.2022 22:29 Відповісти
На даний час рішення правильне
показати весь коментар
08.03.2022 20:21 Відповісти
Звичайно, треба у військовий час зруйнувати усю решту правил. Ніякої стабільності і передбачуваності функціонування влади, ніякої справедливості, даєш розгул корупції і зарахування по списках. Ото вже буде "без стресу" і "справедливо". А який альтернативний механізм вступу? А все одно! Під шумок війни запихнути у навчання всіх, хто не спроможний, а здібні діти хай виїзджають, нікому не цікаві. Оце так справедливість!
показати весь коментар
08.03.2022 20:44 Відповісти
Ну правильно. Хай здібні діти, які готувалися, пролітають від державних місць, хай знову розцвітає корупція. Це просто якесь демографічне мародество, дітям доведеться їхати поступати на захід, щоб отримати справедливе оцінювання і ставлення. Цікаво, яким "менш стресовим" механізмом замінять ЗНО - у кого конверт товщий, як це було раніше? Мало того, що Росія все руйнує, до її діяльності додають ще й органи української влади - всюди виникає непевність. Та просто тоді зарахуйте до ВНЗ по списках, затверджених у МОНі, а хто готувався - Україні здібні діти не потрібні? А їх стрес від несправедливості хтось враховує? Бачу, що, окрім тих, хто втікатиме від війни, буде багато молоді, хто втікатиме від нової "справедливості".
показати весь коментар
08.03.2022 20:41 Відповісти
Ви,мабуть,ще не були під обстрілами?.....війна йде..чули? Дай Бог,щоб вона вас минула,але треба мислити тверезо.Закінчиться війна, і все буде добре! Слава Україні!

показати весь коментар
08.03.2022 20:54 Відповісти
Тобто, вступна компанія відміняється до закінчення війни? Тобто, є якась здорова альтернатива ЗНО? Чи ми маємо прийняти те, що конкурентний вступ заміниться вступом за списками пільг? То відразу б сказали, що майбутній Україні ми не потрібні.
показати весь коментар
08.03.2022 21:06 Відповісти
А ви чули,що досить велика кількість вчителів- чоловіків воює,а ви чули,що дуже велика кількість вчителів- жінок стали біженцями,а ви чули ,що 240 шкіл зруйновано майже дощенту,а ви чули,що велика кількість дітей - випускників виїхало за межі країни без гаджетів і підручників? Ви мене дивуєте,чесне слово.У вас якийсь інтерес проведення ЗНО? Моя сусідка- репетитор дуже бідкається через відміну
показати весь коментар
08.03.2022 21:45 Відповісти
Так, у мене є інтерес: справедливе і конкурентне підгрунтя для поступлення. Навіть до війни і ЗНО був великий відтік дітей на навчання у західні країни - тих, хто знає іноземні мови тощо. А зараз ви підсрачниками виштовхуєте із країни і іншу половину здібних дітей, позбавляючи Україну демографічного потенціалу, а тих дітей, котрі хотіли поступати в Україні - рідного дому. Те, що половина країни воює, не завадило звернутися нашому уряду до країни з закликом відновлювати бізнес, перевозити підприємства, щоб вони запрацювали тощо. Тобто, країна має рухатися паралельно, якщо має відновити нормальне життя. І це не означає, що якість хліба має стати гіршою, метал крихкішим, а освіта гіршою. І бажання повернути корупцію в освіту не можна прикривати війною. Є навіть заклики повернутися до нормального навчального процесу у школах, хай і дистанційного. То чому така вибірковість тільки щодо вступу? Чому права здібних дітей на справедливе оцінювання має бути порушене? У мене зустрічне питання: чому ви так не зацікавленні у збереженні нормальних правил? Можливо, конкеретно комусь із ваших рідних ця зміна дає можливості, які б своїми природними даними вони б ніколи не отримали?
показати весь коментар
08.03.2022 21:59 Відповісти
Війна йде....
показати весь коментар
08.03.2022 22:32 Відповісти
Прикриваючись війною........ви не в собі
показати весь коментар
08.03.2022 22:33 Відповісти
У вас есть варианты? Каким образом сейчас могут готовится дети в Харькове, Сумах, Мариуполе? Или у вас "здібні діти" только на западе Украины живут? Так не переживайте, если Беларусь вступит в войну, то там ***** тоже бед наделает. Вы думаете, что война закончится через неделю-две? Нет, не закончится. Вы лучше думайте о том, чтобы было куда детям поступать, потому что рашка стирает с лица земли все "подозрительные" строения. Школы, детские сады, больницы и корпуса институтов тоже относятся к таким, если вы не знали.
показати весь коментар
08.03.2022 20:55 Відповісти
Тобто, альтернативного справедливого варіанту вступу немає, але ЗНО треба точно відмінити. А якщо ставити "незручні" питання - то ти мало співчуваєш біженцям? Ну то прямо скажіть, що цього року вступлять тільки біженці за списками, а всіх інших за борт - то ми хоч будемо чітко усвідомлювати, як до нас ставляться. Тільки тому, що ми "на западе".
показати весь коментар
08.03.2022 21:04 Відповісти
Наталья, молитесь, чтобы война до лета закончилась. Сейчас нет смысла думать о поступлении в ВУЗы.
показати весь коментар
08.03.2022 21:19 Відповісти
То нехай змістять ЗНО і вступ у часі, хай навіть на осінь, а не скасовують його без уявлення про справедливу альтернативу. Це не тільки питання вступу як такого, справа у принципах справедливого суспільства і життєвих планах дітей.
показати весь коментар
08.03.2022 21:23 Відповісти
Я вам тут дещо розскажу про "природні дані" і рівні можливості для усіх дітей війни. Я не з Харкова, не з Маріуполя, не з Охтирки. Я киянка, і мий син в 11 класі. У нас відносно спокійно, якщо можна назвати "спокєм" 8-10 сирен повітряної тревоги на добу. Моя дитина готувалася до ЗНО цілий рік, включно з репетиторами. Сьогодні навіть був урок онлайн. А після того, коли дали відбій, він на півгодини вийшов на вулицю і повернувся додому геть пригнічений, до рвоти, розумієте? Бо у центрі Києва о шостій вечора немає людей, немає тварин, немає де купити хліба і молока, блін! Зате є блокпости, і ми дуже цим блокпостам раді, розумієте? Бо у Харкові і Маріуполі, у Чернігові, у Житомирі... їх немає - і ЦЕ страшно. Так от, нешановна, якщо хтось із дітей з будь-якого понівеченого мордором міста вступить до києвського вишу на бюджет, а я зможу платити за навчання моєї дитини самостійно, то я буду найбільш щасливою людиною на світі. Бо це означатиме, що ті діти вижили і мають шанс на щасливе майбутнє, а я маю джерело доходу. І саме так буде справедливо. "Прикриваючись війною"!!!! Я бажаю вашим дітям чудової долі, жаль лише, що з мамою їм не дуже пощастило.
показати весь коментар
08.03.2022 23:38 Відповісти
Як Бог дасть, так і буде. І добре, що вашим дітям пощастило із матір'ю. Так захищати корупцію під час війни - те саме, що захищати мародерство під час військових дій - то треба уміти. Так соромити за захист інтересів дітей, які працювали, та вільної конкуренції, змагальності - це талант. На цьому розмова закінчена, бо чого тільки не зроблять і не скажуть чиновниці із Києва, щоб повернути собі до рук корупційні потоки. Головне, включити проекцію і звинувачувати інших у черствості.
показати весь коментар
09.03.2022 00:15 Відповісти
І хай у вас в житті всі спеціалісти, з якими ви будете зіштовхуватися у житті - від лікарів до юристів - будуть виключно з тих, які поступлять за квотами, а не за знаннями.
показати весь коментар
09.03.2022 00:26 Відповісти
У всі престижні вузи поступлять "конверти".
показати весь коментар
08.03.2022 21:02 Відповісти
І купа тих дітей чиновників і депутатів, хто на час війни вивезли своїх діточок у західні країни, а потім повернуться і будуть претендувати на пільгові місця, бо буде правильне походження.
показати весь коментар
08.03.2022 21:20 Відповісти
 
 