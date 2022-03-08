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армія РФ (13448) розвідка (3613) ПВК "Вагнер" (1475)

Серед знищених в Україні російських окупантів є "вагнерівці", - розвідка. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поповнюючи резерви окупаційних військ Росія залучає до бойових дій найманців приватних військових компаній. Зокрема, відомо, що найманці ПВК "Ліга" (ПВК "Вагнер") вже беруть участь в бойових діях на території України в складі армії агресора.

Про це, зокрема, свідчать жетони знищених окупантів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Деякі з них (жетонів - ред.) виготовлялись для використання під час бойових дій в Сирії та містять написи арабською, англійською та французькою мовами. А також сирійські номери телефонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія направить в Україну ще 1000 "вагнерівців" для підсилення частин, які відступають, - CNN

ПВК "Вагнер" російська військова структура, що комплектується найманцями. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Путіна диктатора Асада, в Судані.

Незалежна місія під егідою ради ООН встановила, що дії ПВК "Вагнер" кваліфікуються як військові злочини або злочини проти людяності. Європейський Союз ввів у дію персональні санкції проти учасників та керівників ПВК "Вагнер".

Також читайте: Росія надіслала до Києва понад 400 "вагнерівців", щоб вбити Зеленського, - The Times
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Топ коментарі
+27
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08.03.2022 21:18
+17
Да с первых дней ! Я ржал с инфы, что их собираются под Киев отправить )) Проснитесь, они тут с первых дней !
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08.03.2022 21:19
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08.03.2022 21:18 Відповісти
А нащо їм ці контактні реквізити?? Щоб в офісі їх викреслили зі зарплатної відомості?
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08.03.2022 21:21 Відповісти
Это очень хорошо... Колонны орков заканчиваться
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08.03.2022 21:25 Відповісти
Да с первых дней ! Я ржал с инфы, что их собираются под Киев отправить )) Проснитесь, они тут с первых дней !
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08.03.2022 21:19 Відповісти
Покосимо і цю сволоту! Слава захисникам!
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08.03.2022 21:20 Відповісти
Привезли 1000 лайна
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08.03.2022 21:21 Відповісти
ТА шо ви з тими вагнерівцями носитесь? Ну є і є. Ті самі контрактники тільки приватна армія.
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08.03.2022 21:21 Відповісти
Це ще більші покидьки та мерзотники.
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08.03.2022 22:27 Відповісти
Человек смертен а самое главное что внезапно смертен
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08.03.2022 21:21 Відповісти
Пісня - ЯрмаК - Вставай (TS Prod.)
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08.03.2022 21:21 Відповісти
Польща готова передати винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, на американську авіабазу "Рамштайн" у Німеччині, та просить у США надати літаки на заміну.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Польщі, опублікованій у вівторок ввечері, повідомляє "Європейська правда".

"Влада Республіки Польща, після консультацій між президентом та урядом, готова негайно та безкоштовно розгорнути всі свої літаки МІГ-29 на авіабазі Рамштайн і передати їх у розпорядження уряду Сполучених Штатів Америки", - йдеться у заяві.
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08.03.2022 21:22 Відповісти
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08.03.2022 21:22 Відповісти
ВСЁ самое боеспособное мясо пошло в первых волнах. Других у кацапов нет, физически нет. Сейчас будут собирать всяких страйкболистов. Естественно, расслабляться нельзя, но такой интенсивности, как на первой неделе уже не будет.
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08.03.2022 21:22 Відповісти
Надеюсь, скорого появится возможность контратаковать и отбить свои города и остальную территорию обратно.
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08.03.2022 21:33 Відповісти
Якщо спиратися на дані цього аналізу перед війною:
https://defence-ua.com/army_and_war/skilki_bronetehniki_ta_artileriji_u_bataljonnih_grupah_rf_bilja_kordoniv_ukrajini-5868.html
то на поточний момент ми змогли вивести з ладу не більше 25% танків, десь 40-45% максимум БМП, та близько половини особового складу.

Тобто, резерви в московитів ще є і розслаблятися дуже зарано.

Що дійсно змінюється для орків "швидким домкратом" -- це їх внутрішня ситуація, але при всій її швидкості, вона на жаль для нас доволі інерційна.
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08.03.2022 22:55 Відповісти
Тепер проти нас воюють ті, кого Зеля відпустив, щоб задобрити *****.
Казав же Порох - ніколи не вір ***** і не показуй слабкість.
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08.03.2022 21:23 Відповісти
А тепер вони на нього полюють. От іронія.
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08.03.2022 21:25 Відповісти
бумеранг
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08.03.2022 21:52 Відповісти
Надеюсь, тварь мильчакова тоже где то здесь разорвут на куски гранатомётом.
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08.03.2022 21:32 Відповісти
В том то и дело, что Мильчаков только с собаками и с гражданскими умеет воевать
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08.03.2022 22:11 Відповісти
Знову ракетами стріляли по Житомиру. Попали по військовій частині на Карбутовці. Суки і падли. Кажуть що поцілили в гуртожиток
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08.03.2022 21:33 Відповісти
о кореша Дермака підтягнулись . цих в полон брати не варто , бо відпустять назад в парашу .
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08.03.2022 21:33 Відповісти
Похеру какой сорт кацапов жечь.
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08.03.2022 21:34 Відповісти
Украина стала полигоном для утилизации всей рашистской нечисти
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08.03.2022 21:46 Відповісти
Против украинских солдатов вагнер то гавно,это вам не сирия наркоманы конченые
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09.03.2022 02:48 Відповісти
 
 