Серед знищених в Україні російських окупантів є "вагнерівці", - розвідка. ФОТО
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Поповнюючи резерви окупаційних військ Росія залучає до бойових дій найманців приватних військових компаній. Зокрема, відомо, що найманці ПВК "Ліга" (ПВК "Вагнер") вже беруть участь в бойових діях на території України в складі армії агресора.
Про це, зокрема, свідчать жетони знищених окупантів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Деякі з них (жетонів - ред.) виготовлялись для використання під час бойових дій в Сирії та містять написи арабською, англійською та французькою мовами. А також сирійські номери телефонів.
ПВК "Вагнер" російська військова структура, що комплектується найманцями. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Путіна диктатора Асада, в Судані.
Незалежна місія під егідою ради ООН встановила, що дії ПВК "Вагнер" кваліфікуються як військові злочини або злочини проти людяності. Європейський Союз ввів у дію персональні санкції проти учасників та керівників ПВК "Вагнер".
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Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Польщі, опублікованій у вівторок ввечері, повідомляє "Європейська правда".
"Влада Республіки Польща, після консультацій між президентом та урядом, готова негайно та безкоштовно розгорнути всі свої літаки МІГ-29 на авіабазі Рамштайн і передати їх у розпорядження уряду Сполучених Штатів Америки", - йдеться у заяві.
https://defence-ua.com/army_and_war/skilki_bronetehniki_ta_artileriji_u_bataljonnih_grupah_rf_bilja_kordoniv_ukrajini-5868.html
то на поточний момент ми змогли вивести з ладу не більше 25% танків, десь 40-45% максимум БМП, та близько половини особового складу.
Тобто, резерви в московитів ще є і розслаблятися дуже зарано.
Що дійсно змінюється для орків "швидким домкратом" -- це їх внутрішня ситуація, але при всій її швидкості, вона на жаль для нас доволі інерційна.
Казав же Порох - ніколи не вір ***** і не показуй слабкість.