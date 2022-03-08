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санкції (6834) косметика (10)

L'Oreal тимчасово закриває магазини в РФ

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

L'Oreal тимчасово закриває магазини в РФ

Косметичний гігант Найбільший виробник косметики L'Oreal тимчасово закриває свої магазини та онлайн-магазини РФ через вторгнення Росії в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Reuters.

Крім того, компанія призупинить інвестиції у виробництво та рекламу в Росії.

Компанія перерахує 5 млн євро міжнародним і регіональним благодійним організаціям та агентствам ООН, які надають гуманітарну допомогу.

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Косметичний гігант L’Oreal виробляє косметику та парфумерію під брендами Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy.

L'Oréal Group - найбільший у світі виробник косметики, належить швейцарській компаніï Nestle.

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Топ коментарі
+8
свиням настав час поновити виробництво червоної маскви та одеколону шипр)))
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08.03.2022 22:49
+7
nu - teper tolko svekloi scheki mazatj svinomatki budut
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08.03.2022 22:48
+7
У російських магазинах дефіцит продуктів - люди згрібають крупи, чаї, товари особистої гігієни.
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08.03.2022 22:51
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08.03.2022 22:47 Відповісти
do smerti
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08.03.2022 22:49 Відповісти
nu - teper tolko svekloi scheki mazatj svinomatki budut
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08.03.2022 22:48 Відповісти
Що значить тимчасово?
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08.03.2022 22:48 Відповісти
Когда санкции отменят тогда и вернутся. Но тут тоже есть нюанс, если санкции когда нибудь и снимут то кацапам будет явно не Лореаля.
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08.03.2022 22:51 Відповісти
Ти знаєш що таке риторичне питання?
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08.03.2022 23:08 Відповісти
Знаю. Але твоє питання не виглядало як риторичне.
Доречі, таке питання багато хто задає через те, що нема ясності в терміні "тимчасово".
Більше того, можу сказати що саме в цбому випадку, "тимчасово" може мати інші рамки. Наприклад: через тиждень всі трішки заспокоїлися і перестали слідкувати за бізнесом у рашці, і "тимчасово" - скінчилося.
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09.03.2022 08:09 Відповісти
Я написав, маючи на увазі, що кацапам *****.
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09.03.2022 09:43 Відповісти
Повністю згоден. Вони покищо самі цього не второпали.
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09.03.2022 09:56 Відповісти
Колись же кацапщина ровалисться на купку держав, поверне захоплені території, виплате репарації, тоді і санкії знімуть. Ось це і тимчасово
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08.03.2022 22:51 Відповісти
Ти знаєш що таке риторичне питання?
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08.03.2022 23:10 Відповісти
свиням настав час поновити виробництво червоної маскви та одеколону шипр)))
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08.03.2022 22:49 Відповісти
буряк и сажа в помощь красоте...ой свекла наверное по мокшански..
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08.03.2022 22:50 Відповісти
У російських магазинах дефіцит продуктів - люди згрібають крупи, чаї, товари особистої гігієни.
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08.03.2022 22:51 Відповісти
Прямо как савецкам саюзе с колбасой по 2,20
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08.03.2022 22:55 Відповісти
Ось воно, ссср! Нарешті, дочекались. Мрія пуйла здійснилась.
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08.03.2022 22:58 Відповісти
Ляпота! Мрії збуваються, совок 2.0
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08.03.2022 23:11 Відповісти
На хера свиням косметика?
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08.03.2022 22:56 Відповісти
Макдональдз також всьо
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08.03.2022 22:59 Відповісти
На хрi-на свинотi косметика:

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09.03.2022 00:00 Відповісти
Вместо румян - буряк, вместо туши - сажа. А чем же кацапские тёлки будут красить волосы? Опять платки на голову натянут?
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09.03.2022 00:26 Відповісти
 
 