L'Oreal тимчасово закриває магазини в РФ

Косметичний гігант Найбільший виробник косметики L'Oreal тимчасово закриває свої магазини та онлайн-магазини РФ через вторгнення Росії в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Reuters.

Крім того, компанія призупинить інвестиції у виробництво та рекламу в Росії.

Компанія перерахує 5 млн євро міжнародним і регіональним благодійним організаціям та агентствам ООН, які надають гуманітарну допомогу.

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Косметичний гігант L’Oreal виробляє косметику та парфумерію під брендами Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy.

L'Oréal Group - найбільший у світі виробник косметики, належить швейцарській компаніï Nestle.

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