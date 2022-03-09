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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Північний потік (1369) Нуланд (157)

Це шматок металу на дні моря, - Нуланд про Північний потік-2

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Це шматок металу на дні моря, - Нуланд про Північний потік-2

Газпромівський "Північний потік-2", який був зупинений через вторгнення Росії в Україну, у США назвали "мертвим".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявилазаступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, цитує NDTV

 "Я думаю, що "Північний потік-2" зараз мертвий".

"Це шматок металу на дні моря, я не думаю, що він коли-небудь відродиться".

 Нуланд заявила, що "Північний потік-2" не має надій на майбутнє.

А також нагадала, що газопровідний проєкт Кремля став жертвою західних санкцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оператор "Північного потоку - 2" - офіційно банкрут. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
Так я давно предложила слать его на металлолом , будут компенсированы затраты 😀😀
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09.03.2022 02:50
+6
Рыбам надо открыть доступ внутрь трубы.
Они организуют в ней гостинницы 5 морских звёзд.
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09.03.2022 03:55
+4
Вот так розлогалось дворянство, вот так розлогалася знать. Трында уготована пыне ... зачетно етить его мать.
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09.03.2022 02:38
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Вот так розлогалось дворянство, вот так розлогалася знать. Трында уготована пыне ... зачетно етить его мать.
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09.03.2022 02:38 Відповісти
Так я давно предложила слать его на металлолом , будут компенсированы затраты 😀😀
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09.03.2022 02:50 Відповісти
безумовно.
у довгостроковій перспективі США та Канада мають більше ніж достатньо нафти і газу для постачання до Європи.
московщина до тепер вигравала конкурентну боротьбу виключно за рахунок значно дешевшої логістики навіть у зрівнянні з країнами OPEC.
сподіваюся у ЄС нарешті усвідомлять що нехай трохи дороще але гарантовано і без шатажування і безглуздих ризиків.
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09.03.2022 02:50 Відповісти
Оце вам «многоходовочка» ***** … скільки коштів псу під хвіс
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09.03.2022 02:58 Відповісти
Началась ,,публичная порка,, ***********-рясеи Драть будут до т.н.,,третьего зловония,,-т.е. до обсерания.
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09.03.2022 07:24 Відповісти
А з якою помпою будували! Жирік "ліковал": "наконец-то обойдёмся без Украины"!
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09.03.2022 03:42 Відповісти
а шо, він був не правий?
теперка точно цим ***** прийдеться обходитися без України
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09.03.2022 05:38 Відповісти
Рыбам надо открыть доступ внутрь трубы.
Они организуют в ней гостинницы 5 морских звёзд.
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09.03.2022 03:55 Відповісти
можно использовать в качестве ватопровода, русаков из Европы отсылать на родинку, к любимому царю окурку. pig station там уже давно готова.
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09.03.2022 06:51 Відповісти
в тих трубах треба підтримувати тиск певний, може відкачати звідти газ/повітря, щоб їх сплющило і ніколи не змогли користуватись
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09.03.2022 08:19 Відповісти
А ведь предупреждали немцев и Ко! 🤪
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09.03.2022 11:09 Відповісти
 
 