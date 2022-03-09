Це шматок металу на дні моря, - Нуланд про Північний потік-2

Газпромівський "Північний потік-2", який був зупинений через вторгнення Росії в Україну, у США назвали "мертвим".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявилазаступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, цитує NDTV

"Я думаю, що "Північний потік-2" зараз мертвий".

"Це шматок металу на дні моря, я не думаю, що він коли-небудь відродиться".

Нуланд заявила, що "Північний потік-2" не має надій на майбутнє.

А також нагадала, що газопровідний проєкт Кремля став жертвою західних санкцій.

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