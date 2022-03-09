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Це шматок металу на дні моря, - Нуланд про Північний потік-2
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Газпромівський "Північний потік-2", який був зупинений через вторгнення Росії в Україну, у США назвали "мертвим".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявилазаступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, цитує NDTV
"Я думаю, що "Північний потік-2" зараз мертвий".
"Це шматок металу на дні моря, я не думаю, що він коли-небудь відродиться".
Нуланд заявила, що "Північний потік-2" не має надій на майбутнє.
А також нагадала, що газопровідний проєкт Кремля став жертвою західних санкцій.
Топ коментарі
+6 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар09.03.2022 02:50
+6 Colt
показати весь коментар09.03.2022 03:55
+4 alexandr shamov
показати весь коментар09.03.2022 02:38
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Будь ласка, зачекайте...
у довгостроковій перспективі США та Канада мають більше ніж достатньо нафти і газу для постачання до Європи.
московщина до тепер вигравала конкурентну боротьбу виключно за рахунок значно дешевшої логістики навіть у зрівнянні з країнами OPEC.
сподіваюся у ЄС нарешті усвідомлять що нехай трохи дороще але гарантовано і без шатажування і безглуздих ризиків.
теперка точно цим ***** прийдеться обходитися без України
Они организуют в ней гостинницы 5 морских звёзд.