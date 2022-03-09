Відновлено електропостачання у 38 населених пунктах Макарівського та Києво-Святошинського районів

Аварійно-відновлювальні роботи в області продовжуються, щойно бригади отримують можливість їх безпечно виконувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДТЕК "Київські регіональні електромережі" у фейсбуці.

"8 березня нашим аварійним бригадам вдалося повернути світло ще для 8 900 родин, що мешкають у 38 населених пунктах Макарівського та Києво-Святошинського районів. У Макарівському районі Київщини вдалося повернути світло повністю або частково в 36 містечок та сіл (Борівка, Великий Карашин, Калинівка, Карашин, Кодра, Козичанка, Лисиця, Макарів, Небелиця, Ніжиловичі, Рожів, Садки, Садки-Строївка, Ситняки, Червона Слобода, Шнурів Ліс, Бишів, Весела Слобода, Вільне, Грузьке, Козичанка, Конопельки, Маковище, Мар'янівка, Нові Опачичі, Пашківка, Соснівка, Юрівка, Леонівка, Лишня, Мостище, Новосілки, Осиково, Чорногородка, Яблунівка та Ясногородка).

Також частково в Києво-Святошинському районі відновили електропостачання в 2 населені пункти - Старі Петрівці та Нові Петрівці. 9 березня в цьому районі ми продовжимо роботи з відновлення електропостачання" - сказано в повідомленні.

Читайте також: Ремонтні бригади працюють 24/7 для відновлення електропостачання, - ДТЕК

Без світла залишаються мешканці понад 446 населених пунктів у Київській області. Ситуація ускладнюється активними бойовими діями. Тридцять аварійних бригад безперервно працюють, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів у Київській області, які постраждали унаслідок бойових дій. Компанія співпрацює з Територіальною обороною та Збройними силами України для отримання доступу до місць пошкоджень.

Читайте також: Енергетики роблять дива, щоб українці залишалися зі світлом, теплом і газом, - Шмигаль

У повідомленні наголошується: "Використовуйте лише офіційні канали інформації та зберігайте спокій. Фахівці ДТЕК Київські регіональні електромережі готові приймати ваші звернення та відповідати на всі запитання через дистанційні канали обслуговування: сайт компанії, соцмережі, кол-центр, чат-боти в Telegram та Viber, які можна знайти за назвою "ДТЕК Київські регіональні електромережі" та Viber- канал інформування "ДТЕК info КРЕМ".