Понад десять спроб замахів було здійснено на Зеленського, - Подоляк

Президент України Володимир Зеленський пережив уже понад десять спроб замахів на його життя.

Про це розповів член делегації України в переговорах з країною-окупантом, радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв’ю УП, передає Цензор.НЕТ.

"Наші іноземні партнери говорять про дві-три спроби. Я вважаю, що таких спроб було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти до урядового кварталу тощо.

У нас дуже потужна мережа розвідки і контррозвідки – вони це все відслідковують і всі ці ДРГ ще на підходах ліквідовуються. Тобто ми розуміємо всі плани і по них відпрацьовують наші контррозвідки", - розповів Подоляк.

"З точки зору безпеки, я не можу говорити про деякі речі. Ці ж ризики нікуди не зникли.

Західні розвідки правильно кажуть, що головна ціль для пана Путіна – це був пан Зеленський з точки зору атаки урядового кварталу і спроби вбити ключового менеджера країни", - додав радник голови ОПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни перетворили наших дітей на "дітей війни", – Подоляк

Раніше британське видання The Times повідомляло, від початку російсько-української війни президент Володимир Зеленський пережив щонайменше три спроби замаху.