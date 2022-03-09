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Понад десять спроб замахів було здійснено на Зеленського, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Понад десять спроб замахів було здійснено на Зеленського, - Подоляк

Президент України Володимир Зеленський пережив уже понад десять спроб замахів на його життя.

Про це розповів член делегації України в переговорах з країною-окупантом, радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв’ю УП, передає Цензор.НЕТ.

"Наші іноземні партнери говорять про дві-три спроби. Я вважаю, що таких спроб було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти до урядового кварталу тощо.

У нас дуже потужна мережа розвідки і контррозвідки – вони це все відслідковують і всі ці ДРГ ще на підходах ліквідовуються. Тобто ми розуміємо всі плани і по них відпрацьовують наші контррозвідки", - розповів Подоляк.

"З точки зору безпеки, я не можу говорити про деякі речі. Ці ж ризики нікуди не зникли.

Західні розвідки правильно кажуть, що головна ціль для пана Путіна – це був пан Зеленський з точки зору атаки урядового кварталу і спроби вбити ключового менеджера країни", - додав радник голови ОПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни перетворили наших дітей на "дітей війни", – Подоляк

Раніше британське видання The Times повідомляло, від початку російсько-української війни президент Володимир Зеленський пережив щонайменше три спроби замаху.

Автор: Наталя Джума
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Та вже пиши 100500, ми віримо!
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09.03.2022 15:43 Відповісти
****,десять дірок в голові наскрізь, мізки не ушкоджені...
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09.03.2022 15:44 Відповісти
Это могли сделать только свои!
***** он нужен живым, для подписания ... Иначе должна подписывать Рада.
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09.03.2022 15:50 Відповісти
За мною 100 вовків гналося..
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09.03.2022 16:27 Відповісти
киллерам - жирный неуд, и позор.
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09.03.2022 17:01 Відповісти
Це капець. В них вже передвиборні анекдоти в голові народжуються. Резиденція ОП в три рази міцніша ніж Брестська фортеця , але руцькі ДРГ такі страшні, що всього за 242 дні Донецький аеропорт взяли.
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09.03.2022 17:24 Відповісти
То-же мне Фидель Кастро недоделанный...
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09.03.2022 19:37 Відповісти
піаром тхне від таких заяв
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10.03.2022 04:33 Відповісти
 
 