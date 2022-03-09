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Метінвест забезпечує тероборону військових технікою, металоконструкціями та засобами індивідуального захисту, - гендиректор

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Метінвест забезпечує тероборону військових технікою, металоконструкціями та засобами індивідуального захисту, - гендиректор

З початку російської військової агресії підприємства групи Метінвест Ріната Ахметова працюють над покращенням захисту українських бійців: виробляють протитанкові їжаки, надають залізобетонні блоки для блокпостів та закуповують бронежилети та аптечки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів генеральний директор компанії Метінвест Юрій Риженков в ефірі каналу Україна24.

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"На сьогодні компанія Метінвест надала понад 3,5 тисячі протитанкових їжаків та понад 2 тисячі бетонних блоків для укриттів. Наразі ця історія продовжується: ми безкоштовно надаємо будь-яким нашим партнерам метал, необхідний для виготовлення їжаків та укриттів", - повідомив Риженков.

Паралельно з цим компанія передає спецтехніку ЗСУ: вже передано понад півсотні автомобілів різного застосування, та закуповує кошти захисту для тероборони.

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"Прийнято рішення про виділення 10 мільйонів євро на закупівлю касок, бронежилетів та аптечок. Сьогодні першу партію з майже 3 тис бронежилетів та 500 аптечок закуплено, вона слідує в Україну і вже найближчим часом буде надана силам ТРО", - повідомив Риженков.
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як на мене дві теми поспіль на цензорі про те, який Ахмєтов класний - перебор
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09.03.2022 17:28 Відповісти
Ахметов рятував від ковіду -- 11 областей забезпечував киснем у лікарнях. Ахметов врятував нас і забезпеченням тепла в квартирах, бо завозив вугілля з-за кордону для ТЕЦ. Ахметов рятував нашу економіку ще з 14-го року, коли ми відмовились від російської енергетики. Він заслуговує бути Героєм України.
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09.03.2022 17:56 Відповісти
Надо було в 14 ту ******* розігнати, а не дудіти. Гудок.
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09.03.2022 17:33 Відповісти
Хто проти Ахметова -- той ворог України, це російські шавки, яким не подобається, що він допомагає боротися з ворогом.
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09.03.2022 17:49 Відповісти
Хто за ахметова той кацап. Він знищує Україну.
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09.03.2022 18:02 Відповісти
а хто ворог України визначаєте ви особисто, ага?
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09.03.2022 18:05 Відповісти
Вас і визначати не треба, гниди не ховаються.
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09.03.2022 19:12 Відповісти
люба моя іди за кораблем російським
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09.03.2022 19:32 Відповісти
 
 