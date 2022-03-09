УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5904 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
28 199 34
війна (56332) Харківщина (4265) Синєгубов (759)

ЗСУ без втрат вибили російських окупантів із Дергачів на Харківщині, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ без втрат вибили російських окупантів із Дергачів на Харківщині, - Синєгубов

ЗСУ вигнали російських окупантів з Дергачів на Харківщині та взяли під повний контроль територію міста.

Про це у Telegram повідомив глава Полтавської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили України вигнали російського окупанта із Дергачів та повністю контролюють територію.

Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ. Серед втрат техніки ворога - 2 танка і 2 броньованих автомобілі.

Наші українські військові втрат не понесли", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Харкові створюють окрему бригаду територіальної оборони

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+49
показати весь коментар
09.03.2022 21:37
+36
показати весь коментар
09.03.2022 21:47
+26
Дергачі - столиця "бойових бджіл"
показати весь коментар
09.03.2022 21:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
09.03.2022 21:37 Відповісти
Я люблю *******???
показати весь коментар
09.03.2022 21:41 Відповісти
И это не фотошоп, они реально настолько упоротые
показати весь коментар
09.03.2022 23:10 Відповісти
Дергачі - столиця "бойових бджіл"
показати весь коментар
09.03.2022 21:37 Відповісти
браво теперь залуйлы из местных восполнят некомплект техники в ЗСУ
показати весь коментар
09.03.2022 21:37 Відповісти
Боги війни!!!
показати весь коментар
09.03.2022 21:39 Відповісти
ЗЕ, давай спеши быстро к ***** на переговоры. Ато глядишь ЗСУ выбьют окупантов и освободят Украину и не успеешь заглянуть ***** в глаза и пойти на компромисы
показати весь коментар
09.03.2022 21:45 Відповісти
Тянуть резину тоже надо уметь. Каждый день - гвоздь в крышку бункерного. Каждый час - маленький гвоздь, а месяц переговоров - кол.
показати весь коментар
09.03.2022 21:55 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2022 21:47 Відповісти
Это в реале, не фотошоп?
показати весь коментар
09.03.2022 22:00 Відповісти
Начинают появляться первые новости о контрнаступлениях. Надеюсь скоро они начнут поступать и поступать - большие и маленькие, как отбитые небольшие хутора так и большие города
показати весь коментар
09.03.2022 21:48 Відповісти
..................... чемпионат раши по Кораблю : Холодильник -Телевизор счёт на сегодня уже 1\1...........................завтра 2\1 ,через месяц 5\0
показати весь коментар
09.03.2022 21:49 Відповісти
до речі про вили, хто бачив Олєга Ляшка останнім часом?
показати весь коментар
09.03.2022 21:49 Відповісти
Він згодом з'явиться, скаже, що бойовий під.рас в танку горів.
показати весь коментар
09.03.2022 22:15 Відповісти
Це добре! Не залишайте цапів в живих.
показати весь коментар
09.03.2022 21:50 Відповісти
Александр Невзоров: Украинцы воюют без пощады, но воюют прекрасно

9 марта 2022, 23:36

0



244 Просмотров





Если бы все было честно, по логике, по реальности, то как диагност, зная обе армии, ситуацию, время года, зная мотивацию и политику, я бы даже не сомневался в победе Украины. По крайней мере не такой, которая понимается под этим выражением, вместе с маршем-броском в страну противника, но по крайней мере в возможности вытеснить со своей территории остатки вооруженных сил РФ, я бы не сомневался. Потенциал украинцев - и человеческий, и военный - оказался столь мощным, столь непокоренным. Но я в принципе всегда об этом говорил. Я знал, что они дерутся не хуже чеченцев.

Об этом заявил известный российский журналист и телеведущий, экс-депутат Госдумы Александр Невзоров.

«Мне пришлось, простите за прямоту, видите украинцев в бою, правда, я тогда их видел с другой стороны, на чеченской войне. Я видел, сколько страсти, сколько невероятного воинского потенциала демонстрировали силы УНА-УНСО, которые сражались за свободу Ичкерии и погибали за нее. Они были не менее преданными и добрыми воинами, чем сами чеченцы. Чеченцы, как оказалось, не благодарны им и скоро это забыли. Поэтому я знал, что такое украинская война, и понимал, что такое украинский стиль ведения войны. Я был прав. Да, они сражаются без пощады, но сражаются прекрасно», - отметил Невзоров.
показати весь коментар
09.03.2022 21:51 Відповісти
«Украинцы дерутся не хуже чеченцев, а даже лучше. В горцах есть театральность. Украинцы просто убивают»,
- Александр Невзоров.
показати весь коментар
09.03.2022 21:54 Відповісти
on chutj prozrel, no u nas v Baltiji on merzavec i negodai - pozhiznenno persona non grata, on sebja vjol protiv nas kak sevodnja eto delajet solvjov protiv vas, i v dobavok otkazallsia izvinjatsia. Merzkoje sozdanije i goretj on budet v adu.
показати весь коментар
09.03.2022 21:57 Відповісти
він все одно росіянин і йому болить тільки його росія, не забуваємо про це.
показати весь коментар
09.03.2022 22:13 Відповісти
Вибили вусмєрть?
показати весь коментар
09.03.2022 21:52 Відповісти
как зашел-так и деактивируют...
но тебя только в интернете...а твоих сородичей натуральненько
показати весь коментар
09.03.2022 21:57 Відповісти
так то не для излишнехромосомных
показати весь коментар
09.03.2022 22:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6xGADtOdvSM


Это чтобы не было лишних вопросов по поводу выкуривания и захватов городов.
показати весь коментар
09.03.2022 22:17 Відповісти
Бункерная крыса -ты *****!
показати весь коментар
09.03.2022 22:04 Відповісти
Выбили и, что все, начинаем праздновать. Сколько уже было выбили а потом сдали. Пора уже выбивать всю эту российскую наволочь со всей Украины. Или сейчас или никогда.
показати весь коментар
09.03.2022 22:10 Відповісти
Эта война не закончится за неделю. И за месяц вряд ли закончится (если конечно паРаша за это время не развалится). Быстро можно только проиграть. У нас нет столько живой силы и техники, чтобы закидывать противника мясом. Поэтому запасайтесь терпением и помогайте ВСУ по возможности. Время здесь работает против противника: мы становимся сильнее, а он слабее.
показати весь коментар
09.03.2022 22:23 Відповісти
Багато маленьких кровопускань приведуть до повного знекровлення кацапської армії. А для досягнення цієї мети треба мати терпіння і холоднокров'я.
показати весь коментар
09.03.2022 22:38 Відповісти
Что за техника горит на фото ?
показати весь коментар
09.03.2022 22:46 Відповісти
Это Харьков, 1й день войны, ул. Шевченко
наш БТР 4Е, за ним 4 тигра.
27 кацапов отправились к проотцам, 4 в плен.
У нас к сожелению погиб 1 боец.
показати весь коментар
09.03.2022 23:39 Відповісти
Гарно горить кацапська техніка.
показати весь коментар
10.03.2022 08:59 Відповісти
 
 