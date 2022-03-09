28 199 34
ЗСУ без втрат вибили російських окупантів із Дергачів на Харківщині, - Синєгубов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
ЗСУ вигнали російських окупантів з Дергачів на Харківщині та взяли під повний контроль територію міста.
Про це у Telegram повідомив глава Полтавської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Збройні Сили України вигнали російського окупанта із Дергачів та повністю контролюють територію.
Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ. Серед втрат техніки ворога - 2 танка і 2 броньованих автомобілі.
Наші українські військові втрат не понесли", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+49 Квантовий Механік
показати весь коментар09.03.2022 21:37
+36 Wxox Gxox
показати весь коментар09.03.2022 21:47
+26 Muron
показати весь коментар09.03.2022 21:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
9 марта 2022, 23:36
0
244 Просмотров
Если бы все было честно, по логике, по реальности, то как диагност, зная обе армии, ситуацию, время года, зная мотивацию и политику, я бы даже не сомневался в победе Украины. По крайней мере не такой, которая понимается под этим выражением, вместе с маршем-броском в страну противника, но по крайней мере в возможности вытеснить со своей территории остатки вооруженных сил РФ, я бы не сомневался. Потенциал украинцев - и человеческий, и военный - оказался столь мощным, столь непокоренным. Но я в принципе всегда об этом говорил. Я знал, что они дерутся не хуже чеченцев.
Об этом заявил известный российский журналист и телеведущий, экс-депутат Госдумы Александр Невзоров.
«Мне пришлось, простите за прямоту, видите украинцев в бою, правда, я тогда их видел с другой стороны, на чеченской войне. Я видел, сколько страсти, сколько невероятного воинского потенциала демонстрировали силы УНА-УНСО, которые сражались за свободу Ичкерии и погибали за нее. Они были не менее преданными и добрыми воинами, чем сами чеченцы. Чеченцы, как оказалось, не благодарны им и скоро это забыли. Поэтому я знал, что такое украинская война, и понимал, что такое украинский стиль ведения войны. Я был прав. Да, они сражаются без пощады, но сражаются прекрасно», - отметил Невзоров.
- Александр Невзоров.
но тебя только в интернете...а твоих сородичей натуральненько
Это чтобы не было лишних вопросов по поводу выкуривания и захватов городов.
наш БТР 4Е, за ним 4 тигра.
27 кацапов отправились к проотцам, 4 в плен.
У нас к сожелению погиб 1 боец.