Тимчасове цифрове посвідчення єДокумент з'явиться в "Дії"
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Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. "єДокумент" автоматично буде доступний всім користувачам "Дії".
У застосунку "Дія" з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент для громадян, які через війну залишилися без документів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму зверненні.
За його словами, війна застала українців зненацька, багато людей залишились без документів.
"Тому в "Дії" також з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент. Він буде дуже гнучкий: міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. єДокумент автоматично буде доступний всім користувачам "Дії", - зазначив прем'єр.
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