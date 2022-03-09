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Тимчасове цифрове посвідчення єДокумент з'явиться в "Дії"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Тимчасове цифрове посвідчення єДокумент з'явиться в

Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. "єДокумент" автоматично буде доступний всім користувачам "Дії".

У застосунку "Дія" з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент для громадян, які через війну залишилися без документів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму зверненні.

За його словами, війна застала українців зненацька, багато людей залишились без документів.

"Тому в "Дії" також з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент. Він буде дуже гнучкий: міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. єДокумент автоматично буде доступний всім користувачам "Дії", - зазначив прем'єр.

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Це щоб диверсантам простіше було по Україні рухатися ?
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09.03.2022 23:39 Відповісти
Скільки вже "лівих" бланків паспортів у кацапні після захоплення райвідділів , а тепер іще не додачу з цих відділків почнуть у дію лізти ((
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09.03.2022 23:40 Відповісти
яких бланків???
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10.03.2022 00:20 Відповісти
Де по вашому знаходяться бланки паспортів , які потім вам видають , скільки нині райвідділів на тимчасово окупованих територіях , скільки із них встигли знищити такі речі ? Та отож ...... і я не знаю ((
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10.03.2022 00:38 Відповісти
Нада було ще рік тому визнати недійсними макулатурні паспорти . Це захистило б маргіналів від втрати макулатурних документів , бо всі мали б документи в ДіЯ і не було б цього бардаку.
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10.03.2022 00:27 Відповісти
 
 