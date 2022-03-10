Віцепрезидентка США Камала Гарріс прибула з візитом до Польщі
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Віцепрезидентка США Камала Гарріс в середу прибула до Республіки Польща, де вже наступного дня відбудуться її зустрічі з польським державним керівництвом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.
"Планується, що Гарріс розпочне зустрічі з польськими лідерами в четвер вранці, обговорюватиметься питання щодо (надання Україні – ред.) літаків",- зазначається у повідомленні.
Чиновники адміністрації США зазначили, що несподівана для Вашингтона заява Польщі, яка пролунала напередодні, не завадить укладенню угоди про надання Польщі американських винищувачів F-16 взамін на польські МіГ-29, призначені для передачі українській стороні.
Під час візиту до Польщі Камала Гарріс також планує зустрітися з біженцями з України й американськими дипломатами з київського посольства США, які зараз працюють у Варшаві.
Сама віцепрезидентка США також прокоментувала свої візити до Європи.
"Я прямую до Варшави (Польща), а пізніше цього тижня до Бухареста (Румунія). Ця поїздка відбувається у важливий момент, коли Сполучені Штати продовжують демонструвати єдність з нашими союзниками по НАТО та надавати підтримку народу України у відповідь на вторгнення Путіна в Україну",- зауважила Камала Гарріс у середу в повідомленні на офіційній сторінці у Твіттері.
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Помоему они сами придумали эту херню, Путин за неё ухватился и носятся теперь с этим бредом не зная что делат
"Ми зараз контактуємо з польським урядом після оприлюдненої сьогодні заяви. Як ми вже говорили, рішення про передачу Україні літаків, які належать Польщі, в кінцевому підсумку за польським урядом. Ми продовжимо консультації з нашими союзниками та партнерами щодо нашої поточної допомоги Україні в галузі безпеки, тому що, насправді, пропозиція Польщі показує лише деякі складності, які представляє це питання. Перспектива винищувачів "у розпорядженні уряду Сполучених Штатів Америки", які стартують з бази США/НАТО в Німеччині та летять у повітряний простір над Україною, за який триває суперництво з Росією, викликає серйозне занепокоєння для всього альянсу НАТО. Нам просто незрозуміло, яке тут раціональне обґрунтування. Ми продовжимо консультуватися з Польщею та іншими нашими союзниками по НАТО щодо цього питання та складних матеріально-технічних проблем, які воно створює, але ми не вважаємо пропозицію Польщі прийнятною".
А вообще ****@ли уже, союзнички!
P. S.
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