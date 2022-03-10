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Віцепрезидентка США Камала Гарріс прибула з візитом до Польщі

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Віцепрезидентка США Камала Гарріс прибула з візитом до Польщі

Віцепрезидентка США Камала Гарріс в середу прибула до Республіки Польща, де вже наступного дня відбудуться її зустрічі з польським державним керівництвом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

"Планується, що Гарріс розпочне зустрічі з польськими лідерами в четвер вранці, обговорюватиметься питання щодо (надання Україні – ред.) літаків",- зазначається у повідомленні.

Чиновники адміністрації США зазначили, що несподівана для Вашингтона заява Польщі, яка пролунала напередодні, не завадить укладенню угоди про надання Польщі американських винищувачів F-16 взамін на польські МіГ-29, призначені для передачі українській стороні.

Читайте також: Польща зробила крок, щоб передати свої МІГ-29 Україні

Під час візиту до Польщі Камала Гарріс також планує зустрітися з біженцями з України й американськими дипломатами з київського посольства США, які зараз працюють у Варшаві.

Сама віцепрезидентка США також прокоментувала свої візити до Європи.

"Я прямую до Варшави (Польща), а пізніше цього тижня до Бухареста (Румунія). Ця поїздка відбувається у важливий момент, коли Сполучені Штати продовжують демонструвати єдність з нашими союзниками по НАТО та надавати підтримку народу України у відповідь на вторгнення Путіна в Україну",- зауважила Камала Гарріс у середу в повідомленні на офіційній сторінці у Твіттері.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не підтримують передачу винищувачів Україні, - Пентагон
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Топ коментарі
+6
Мне вообще непонятно кто вообще придумал эту мантру, что если закрыть небо, то это прямой конфликт с Россией? То есть дать оружие для защиты это не прямой конфликт, а закрыть небо для защиты мирного населения это прямой??
Помоему они сами придумали эту херню, Путин за неё ухватился и носятся теперь с этим бредом не зная что делат
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10.03.2022 01:09
+4
Блин, такую херню развели с этими советскими самолетами. То дают, то не дают. То НАТО должно одобрить, то дайте им замену. Блин, та дайте их уже без всяких условий! Вы что - воюете сейчас??? Вам что угрожает??? И вы же в НАТо. Вас в любой момент могут прикрыть с воздуха союзники. Чего вы выдрючиваетесь???
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10.03.2022 01:04
+3
Могла б і до нас заскочити. Тут недалеко. Хоча б до Львова.
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10.03.2022 01:10
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Блин, такую херню развели с этими советскими самолетами. То дают, то не дают. То НАТО должно одобрить, то дайте им замену. Блин, та дайте их уже без всяких условий! Вы что - воюете сейчас??? Вам что угрожает??? И вы же в НАТо. Вас в любой момент могут прикрыть с воздуха союзники. Чего вы выдрючиваетесь???
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10.03.2022 01:04 Відповісти
как где-то сказали - просто бросьте их в Польше в поле, украинские фермеры сами их вытащат на тракторах
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10.03.2022 01:34 Відповісти
Мне вообще непонятно кто вообще придумал эту мантру, что если закрыть небо, то это прямой конфликт с Россией? То есть дать оружие для защиты это не прямой конфликт, а закрыть небо для защиты мирного населения это прямой??
Помоему они сами придумали эту херню, Путин за неё ухватился и носятся теперь с этим бредом не зная что делат
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10.03.2022 01:09 Відповісти
По данным разведки, какую-то передачу оружия ***** расценивает как вмешательство в конфликт и у ***** припасен вполне себе конкретный ответ на это вмешательство. Если сейчас мирные гибнут десятками, то в случае этого ответа будет десятки тысяч.
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10.03.2022 02:02 Відповісти
Могла б і до нас заскочити. Тут недалеко. Хоча б до Львова.
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10.03.2022 01:10 Відповісти
ВАМ ЭТО НЕ НАДО!!!! Поверьте! Было бы больше толку, если б приехала, например, Ким Кардашьян (звезда тупого телешоу в США)
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10.03.2022 03:00 Відповісти
Ви ж не думаєте що я мрію її тут побачити? Про то смішно приїздити підтримати Україну в Польщу. Перелякані борці за демократію
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10.03.2022 03:06 Відповісти
Чисто в целях безопасности. Таков протокол для вице-президентов, вторых по значимости людей в стране.
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10.03.2022 03:15 Відповісти
заява прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі. Вона настільки феєрична, що її варто процитувати повністю:

"Ми зараз контактуємо з польським урядом після оприлюдненої сьогодні заяви. Як ми вже говорили, рішення про передачу Україні літаків, які належать Польщі, в кінцевому підсумку за польським урядом. Ми продовжимо консультації з нашими союзниками та партнерами щодо нашої поточної допомоги Україні в галузі безпеки, тому що, насправді, пропозиція Польщі показує лише деякі складності, які представляє це питання. Перспектива винищувачів "у розпорядженні уряду Сполучених Штатів Америки", які стартують з бази США/НАТО в Німеччині та летять у повітряний простір над Україною, за який триває суперництво з Росією, викликає серйозне занепокоєння для всього альянсу НАТО. Нам просто незрозуміло, яке тут раціональне обґрунтування. Ми продовжимо консультуватися з Польщею та іншими нашими союзниками по НАТО щодо цього питання та складних матеріально-технічних проблем, які воно створює, але ми не вважаємо пропозицію Польщі прийнятною".
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10.03.2022 01:12 Відповісти
А він точно прес-секретар Пентагону, чи може ОДКБ?
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10.03.2022 01:17 Відповісти
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10.03.2022 01:27 Відповісти
Давайте тогда со швейцарского аеродрома они прилетят, из нейтральной страны
А вообще ****@ли уже, союзнички!
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10.03.2022 01:21 Відповісти
Думаю,если бы рашка не дай Бог,напала бы на финнов или шведов,которые не в НАТО, их бы без всяких проволочек по быстрому приняли в НАТО со всеми вытекающими последствиями, и небо закрыли бы и корабли НАТО вошли в территориальные воды Финляндии и Швеции! А тут запустили турки,кстати члены НАТО,типа "на учения" рашкинские корабли с Северного и Балтийского флотов в Чёрное море и они здесь беспределят и ни одного корабля НАТО,странным образом,сейчас нет с дружеским визитом в той же Одессе,раньше,чуть ли не каждый месяц заходили в Одессу!
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10.03.2022 01:32 Відповісти
Так вроде ж Турция заявила, что перекрывает вход для парашенских корыт?
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10.03.2022 01:36 Відповісти
Турция сначала впустила на "учения" в феврале рашкинские корабли и подводную лодку с Балтийского и Северного флотов,а перекрыла только недавно Босфор ,если бы в феврале не пропустили,было бы меньше лоханок в Чёрном море только с их Черноморского флота и всё и знали же о намерениях рашки заранее,шо они нападут,могли в Одессу ещё до нападения прислать с дружеским визитом пару-тройку кораблей НАТО,для упреждения,раньше ж заходили в Одессу!
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10.03.2022 01:46 Відповісти
Вот суки!
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10.03.2022 01:59 Відповісти
Теперь да, запретила, но раньше з удовольствием запустила корабли всех флотов рф в Чёрное море! 😲
P. S.
Двуличный Эрдоган: "и нашим и вашим"!
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10.03.2022 01:52 Відповісти
Мразота!
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10.03.2022 02:00 Відповісти
⚡️Лучший способ защитить украинское небо - это "воздушное оружие", которое сейчас поставляет Великобритания, - сказала глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
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10.03.2022 01:44 Відповісти
Еа мексиканському кордоні тьотка вже навирішувала.
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10.03.2022 02:00 Відповісти
 
 