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Парламент Словенії підтримав членство України в Євросоюзі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Парламент Словенії підтримав членство України в Євросоюзі

Парламент Словенії 9 березня на позачерговій сесії ухвалив Декларацію про поточну ситуацію в Україні з засудженням дій Росії та підтримкою вступу України до ЄС до 2030 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Парламент ухвалив резолюцію, що засуджує російське вторгнення, яка рішуче підтримує членство в ЄС для України", - написав у твіттері прем'єр-міністр Словенії Янез Янша.

Як повідомило словенське видання Demokracija, за декларацію проголосували 67 із 74 присутніх депутатів, ніхто не голосував проти.

У заяві парламент засуджує агресію Росії проти України як "найгрубіше порушення міжнародного права" та визнання Росією "Л/ДНР".

Читайте: Сенат Польщі ухвалив резолюцію про підтримку інтеграції України до ЄС

Словенські парламентарії також підтримали європейську перспективу України та її заявку на членство в ЄС, а також ухвалення чіткого плану, який гарантує членство до 2030 року за умови виконання умов.

Парламент закликав уряд Словенії продовжувати надання гуманітарної допомоги Україні та підтримувати діяльність міжнародної спільноти щодо проведення переговорів між українською та російською сторонами.

На початку позачергового засідання, де також був присутній посол України Михайло Бродович, депутати вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв російської агресії проти України.

Також читайте: Рішення надати Україні членство в ЄС може стати визначальною перемогою для Європи та всіх її націй, - Кулеба

Автор: Ольга Лузан
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До 2030 року? Знущаєтесь?
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10.03.2022 11:57 Відповісти
А что им ответить, пока здесь сидят коломойские, портновы, вовки и т.д?
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10.03.2022 11:59 Відповісти
Мда
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10.03.2022 11:58 Відповісти
Зол.потому как лучше промолчать чем такое предлагать .
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10.03.2022 12:00 Відповісти
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10.03.2022 12:03 Відповісти
Ось наче і не відмовили, а якось на душі таке відчуття, що трошки не те ми від них чекали.
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10.03.2022 12:04 Відповісти
Давайте вгадаємо з одного разу влада якої країни ЄС ніколи не підтримає вступ України!
А тепер запитання - навіщо було подавати заявку, яку з 100% вірогідністю не підтримають?...
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10.03.2022 12:28 Відповісти
мое мнение, нечего в этом евроколхозе делать. потеряет страна все. будете плясать под дудку евробюрократов. Шенген, НАТО это да.
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10.03.2022 12:53 Відповісти
Да успокойтесь вы там с теми коломойскими ,коррупцией и т.п.-болгария когда вступала ,там вообще бардак был больше нашего (стоимост электрики изза монополизации почи 90 евроцентов была,куча местных царьков в городках и т.п.)
Все это прижимается на раз,теми кто контролируют финансы ЕС,оффшоры (32 оффшора британские из 38), мировые банки-если примется решение о приеме,то можете сразу о них забыть-никто не даст разграблять просто так большое государство -член ЕС.
Богато жить не станет,но беззакония не будет
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10.03.2022 15:53 Відповісти
 
 