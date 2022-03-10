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Пресконференція Кулеби за підсумками зустрічі Україна-Туреччина-РФ. ВIДЕО
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Пресконференція міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками тристоронньої зустрічі Україна-Туреччина-РФ на рівні глав МЗС.
Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію пресконференції.
Топ коментарі
+38 kuba
показати весь коментар10.03.2022 12:03
+28 Cocos. ua
показати весь коментар10.03.2022 12:02
+18 Мобильный крематорий
показати весь коментар10.03.2022 12:05
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Будь ласка, зачекайте...
Кулеба: Иди на х...!!!
Потому и быстрый разговор.
Чи значить це, що українцям на 24 години заборонено вбивати окупантів, що прийшли на їхню землю?
У нас тут уже часа три так херачат шо уши заворачиваются.
( Харьков, салтовка)
Во, тварь!
победобесие выело им мозг... они гиперболизируют свою хероическую мисиию освобождения Европы от...выдуманных ими очень опасных нациков (судя по бомбежкам это беременные женщины, дети, старики и вообще все население Украины)...
они превратились в фашистов, окружая и блокируя наши города и толдыча на говнносми о полезности этих мер ...
нет слов...
только пуля сможет выбить говнобред из головы русофашистов...
уговоры-переговоры-договоры бесполезны !!!! они не слышат голос разума...тем более совершенно не уверенности что хоть что-то когда-то рашка выполнит...
Da priznajus, ne slushaju, brezgaju etoi mrazi .
*******! Що у них в голові?
Кацапія- це така мразота, яка нагадує гопника з якогось цапівського фільму, який спочатку доколупується до слабшого, а коли його починають *******, він одразу: всьо, всьо, хватіт, я всьо понял!
Кацапів тільки *******, по іншому вони не розуміють
Дивіться і вчіться. Ніяких рукопотискань із вбивцями і посмішок до них!
Кулеба молодець!