Пресконференція Кулеби за підсумками зустрічі Україна-Туреччина-РФ. ВIДЕО

Пресконференція міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками тристоронньої зустрічі Україна-Туреччина-РФ на рівні глав МЗС.

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію пресконференції.

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