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Пресконференція Кулеби за підсумками зустрічі Україна-Туреччина-РФ. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Пресконференція міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками тристоронньої зустрічі Україна-Туреччина-РФ на рівні глав МЗС.

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію пресконференції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Анталії розпочалися перемовини Кулеби, Чавушоглу та Лаврова. ФОТО
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Топ коментарі
+38
быстро поговорили ...очевидно лавров , в духе руской дипломатии - насрал на стол и ушёл
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10.03.2022 12:03
+28
Все що нам потрібно сьогодні- це повне знищення фашиської росії, раз та назавжди!
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10.03.2022 12:02
+18
Говнов: Я требую ...
Кулеба: Иди на х...!!!
Потому и быстрый разговор.
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10.03.2022 12:05
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Все що нам потрібно сьогодні- це повне знищення фашиської росії, раз та назавжди!
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10.03.2022 12:02 Відповісти
Она себя сама уничтожит, своей общей неэффекивностью. Солдаты защищают страну оружием, ипломаты-словами.
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10.03.2022 12:05 Відповісти
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10.03.2022 12:09 Відповісти
Всё это интересно, но я стараюсь поменьше ура-патриотическими лозунгами думать, а скорее реалистическими. Вот, например, приехали сейчас добровольцы, где они?Там же 16 или 20 тысяч вроде озвучено, чуть ли не две бригады. Держат в резерве?Или готовят, но тогда для чего и на когда?
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10.03.2022 12:16 Відповісти
с какой целью интересуешься ?
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10.03.2022 12:26 Відповісти
Я не интересуюсь (не на форуме ведь ожидать ответа на такой вопрос, правда?), просто озвучил кое-какие из вопросов, о которых думаю.
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10.03.2022 12:30 Відповісти
Арестович свистун-і за слова ніколи не відповідав.
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10.03.2022 17:20 Відповісти
быстро поговорили ...очевидно лавров , в духе руской дипломатии - насрал на стол и ушёл
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10.03.2022 12:03 Відповісти
Говнов: Я требую ...
Кулеба: Иди на х...!!!
Потому и быстрый разговор.
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10.03.2022 12:05 Відповісти
Адекватні люди ні на що інше і не сподівалися. Зради немає, але скільки смороду було від проплачених ботів. Я не фанатка Зе в минулому, але зараз він мене приємно дивує. День за днем.
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10.03.2022 12:14 Відповісти
Зради немає, а значить наша молодь і діти будуть гинути надалі.
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10.03.2022 12:27 Відповісти
да какой стол, в штаны
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10.03.2022 12:09 Відповісти
тяжко говорить с **********.ну ничего наш министр грамотный человек .обезьяну на велике научили ездить а кацапов даже горы трупов не учат.
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10.03.2022 12:04 Відповісти
не надо надеяться на какое-то обучение кацапов или на их раскаяние, это миф..., только полное уничтожение и поглощение мордора другими нациями до полного растворения, вот такая цель д.б., это зло, абсолютное..., из последователей и наследников расстрельных команд, вертухаев, кровавой гэбни в принципе ничего хорошего не могло вырасти
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10.03.2022 12:10 Відповісти
не об науке идет речь.там учи не учи один хрен толку нет.если БОГ мозгов не дал то вряд ли они появятся.я о том что их клепают а до них не доходит.народ не ставят не хрен собачий а они молятся на своих катов.забитые черти.вот о чем.
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10.03.2022 12:16 Відповісти
Але говорити треба... це демократичний процес, такий підхід розуміє цивілізований світ. Але між розмовами молотити москаля в полях. Це і робиться, їдемо, говоримо і максимум маємо кілька зелених коридорів, що вже добре. Здачі інтересів немає, наступ зупинено, потихеньку сили москаля вимотуються. Один величезний мінус, це мирні жертви... шкода дітей.
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10.03.2022 12:16 Відповісти
24-годинне перемир'я?

Чи значить це, що українцям на 24 години заборонено вбивати окупантів, що прийшли на їхню землю?
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10.03.2022 12:05 Відповісти
А кто мешает жахнуть с Байрактара, а потом сказать в стиле рузьке: Ихтамнебыло, а тыдокажь, вы всё врёти, пусть Чавушоглу сьездит проверит?
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10.03.2022 12:11 Відповісти
перемирье.это передвижение войск кацапов должно быть только к границы мордора!!!!!!!!иначе это ********* очередное
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10.03.2022 12:13 Відповісти
А чому очєрєдноє... а яке було перед ним? Де без жахливих втрат козломорді зайняли хоча б одне село під час перемир'я? Вони мясом просуваються і все.
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10.03.2022 12:18 Відповісти
Какое перемирие?.....
У нас тут уже часа три так херачат шо уши заворачиваются.
( Харьков, салтовка)
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10.03.2022 12:17 Відповісти
То може перестануть, хоча б на добу, щоб вийти можна було б
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10.03.2022 12:19 Відповісти
унылая лошадь в своем репертуаре, опять исполнил куплеты про фашистов и денацификацию, ничего еще несколько тысяч мертвых мокшан и доллар за 300 р прочистят им мозги
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10.03.2022 12:07 Відповісти
Не, там мозги прочистит только голод и бомбы
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10.03.2022 13:44 Відповісти
ні зуя не поняв в плані шо здобули чі здали, але попізделово з кацапнею скінчилося і це вже само по собі добре...
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10.03.2022 12:08 Відповісти
Нічого не змінилося, домовилися далі домовлятися після консультацій
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10.03.2022 12:20 Відповісти
ну най буде так - язиком з кацапнею бовтати не з Джавеліна по кацапні пальнути.
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10.03.2022 12:24 Відповісти
‼️Кулеба заявил, что Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией.
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10.03.2022 12:09 Відповісти
Кулеба внешне красавчик в сравнении с лошадью лавровым.
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10.03.2022 12:10 Відповісти
❗️На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали, - заявил Лавров.

Во, тварь!
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10.03.2022 12:11 Відповісти
наивно было на что-то надеяться....
победобесие выело им мозг... они гиперболизируют свою хероическую мисиию освобождения Европы от...выдуманных ими очень опасных нациков (судя по бомбежкам это беременные женщины, дети, старики и вообще все население Украины)...
они превратились в фашистов, окружая и блокируя наши города и толдыча на говнносми о полезности этих мер ...
нет слов...
только пуля сможет выбить говнобред из головы русофашистов...
уговоры-переговоры-договоры бесполезны !!!! они не слышат голос разума...тем более совершенно не уверенности что хоть что-то когда-то рашка выполнит...
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10.03.2022 12:12 Відповісти
Ofigetj, no vigljadit chto preskonferencija idjot uzhe doljshe chem vstrecha - stranno, ne nahodite.
Da priznajus, ne slushaju, brezgaju etoi mrazi .
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10.03.2022 12:13 Відповісти
Руцький корабель іди найух!
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10.03.2022 12:17 Відповісти
Конечно надо любым способом остановить кровопролитие... НО.. требования этого русского унылого коня пусть идут лесом.. Его цинизм просто зашкаливает.. напали с войной они, а террористы украинцы.. Короче, я меркую что эту лошадь надо гнать.. такие требования русо-фашисто просто не приемлемы.. Я вот прям сейчас пишу и слушаю эту паскуду... это просто трэш.. Лавруша пиз*ит как дышит... эт ж программа ,,Время,, 1975 год.. Держись Ураина, весь мир с тобой. Слава Украине!!
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10.03.2022 12:21 Відповісти
Щось мало ботів... сплять ще, чи методичку чекають? Дуже важко з нічого видумати, бо результатом перемовин стала необхідність нових перемовин...
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10.03.2022 12:22 Відповісти
Так та їбoнута коняка на зустрічі заявила що з іншими країнами вони воювати не збираються і на Україну вони не нападали.
*******! Що у них в голові?
Кацапія- це така мразота, яка нагадує гопника з якогось цапівського фільму, який спочатку доколупується до слабшого, а коли його починають *******, він одразу: всьо, всьо, хватіт, я всьо понял!
Кацапів тільки *******, по іншому вони не розуміють
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10.03.2022 12:29 Відповісти
Барани-перемовці у Білорусі!
Дивіться і вчіться. Ніяких рукопотискань із вбивцями і посмішок до них!
Кулеба молодець!
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10.03.2022 12:58 Відповісти
 
 