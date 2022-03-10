Пресс-конференция Кулебы по итогам встречи Украина-Турция-РФ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по итогам трехсторонней встречи Украина-Турция-РФ на уровне глав МИД.

Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию пресс-конференции.

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