Главы МИД в Анталии обсуждают Встречу Зеленского и Путина, - Песков

В Кремле заявляют, что вопрос вероятной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина сейчас обсуждают главы МИД Украины и России в Анталии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Киев постоянно выходит с предложениями о прямых переговорах Путина и Зеленского, сейчас этот вопрос обсуждается главой МИД", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Анталии начались переговоры Кулебы, Чавушоглу и Лаврова. ФОТО

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.