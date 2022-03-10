Главы МИД в Анталии обсуждают Встречу Зеленского и Путина, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Кремле заявляют, что вопрос вероятной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина сейчас обсуждают главы МИД Украины и России в Анталии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Киев постоянно выходит с предложениями о прямых переговорах Путина и Зеленского, сейчас этот вопрос обсуждается главой МИД", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
Топ комментарии
+30 Garry Grant
показать весь комментарий10.03.2022 11:44
+27 kuba
показать весь комментарий10.03.2022 11:44
+18 Valter Valter
показать весь комментарий10.03.2022 11:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
больше его никто не видел..... дальше все его полномочия выполнял двойник.
ідЗеленського.
Сегодня 03:30 Объем добычи нефтяной отрасли Венесуэлы в 2022 году выйдет на уровень 2 млн баррелей в день. Об этом заявил 9 марта президент страны Николас Мадуро
‼️‼️‼️ Парламенту Украины проголосовать закон в котором запретить россиянам называться русскими , русами и пользоваться словом Русь в отношении московии
Уголовное преследование за это . И весь мир об этом оповестить .
Зеленский витает в иллюзиях, он наивно полагает, что кабаев прекратит убивать украинцев, если Зеленский будет его просить..
что за детский сад..
только развал мордора и Гаага для маньяка кабаева - цена для рф - за развязывание войны в Украине..
Kak zhe vas lehko obvodjat vokrug paljca, i za vot pohozhoje ja popal v ban na tri dnja, a sprashivajetsia za shto???
Гнать кацапов до китайской границы !!!
Пропоную авторам подібних коментарів зразу вказувати, звідки вони їх пишуть - з передової, чи з дивана, тому що явно видно закономірність - чим далі від бойових дій диван, тим войовничиші воєни з нього тарабанять по клавіатурі.
Цим самим, Вы його легалізуєте, сравните в ранг нормальної, адекватної людини, типу він адекватний і з ним можна сідати за стіл переговорів. Це злочин перед людством, це зрада, це просто піар, і здається ми всі розуміємо чий це піар.
"Я заглянул ему в глаза и увидел мир"
І що, знову, нічому не вчитесь?...
переговоры,во вторых,что делает возле тебя дерьмак эта сволочь должна лежать
в канаве фсбэшный крот.