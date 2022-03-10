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Глави МЗС в Анталії обговорюють Зустріч Зеленського і Путіна, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Глави МЗС в Анталії обговорюють Зустріч Зеленського і Путіна, - Пєсков

У Кремлі заявляють, що питання імовірної зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна зараз обговорюють глави МЗС України та Росії в Анталії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Київ постійно виходить із пропозиціями про прямі переговори Путіна та Зеленського, зараз це питання обговорюють глави МЗС", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Читайте також: Зеленський про можливість компромісу з РФ: Щодо НАТО я охолов. Готовий до діалогу, але не до капітуляції

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий на переговори з російським президентом Володимиром Путіним.
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Топ коментарі
+30
Носится клован со своими прямыми переговорами,как дурень с торбою. Кто-то с гитлером вёл переговоры во время войны? Абсурд.
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10.03.2022 11:44
+27
а шо , с убийцами рожениц и младенцев есть о чём разговаривать ???
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10.03.2022 11:44
+18
Ето звучит страшнее чем война. Что ЗЕ захочет предложить *****? То что предложил в прошлый раз и ему украинцы помешали выполнить?
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10.03.2022 11:45
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а шо , с убийцами рожениц и младенцев есть о чём разговаривать ???
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10.03.2022 11:44 Відповісти
Так, Зеленський [російською мовою] скаже "влмвлмвіч, ви билі прави, свой курс на НАТО ми отмєняєм". А потім його монобільшість у турборежимі (і на закритому засіданні) це проголосує.
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10.03.2022 11:47 Відповісти
изменение конституции -больше 300 чел. а у них и 200 нет. и это народу может не понравится, за что тогда столько жертв? Зелёный это объяснить сможет?
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10.03.2022 12:25 Відповісти
Носится клован со своими прямыми переговорами,как дурень с торбою. Кто-то с гитлером вёл переговоры во время войны? Абсурд.
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10.03.2022 11:44 Відповісти
Не вел. Но Черчиль такое свое предложение (после очередной бомбежки английских городов) озвучил в пардаменте Британии............
больше его никто не видел..... дальше все его полномочия выполнял двойник.

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10.03.2022 11:52 Відповісти
Хутин должен приползти на коленях !!!
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10.03.2022 11:44 Відповісти
Здійсниться мрія ідЗеленського.
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10.03.2022 11:44 Відповісти
Гнать кацапов до китайской границы !!!
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10.03.2022 11:45 Відповісти
Ето звучит страшнее чем война. Что ЗЕ захочет предложить *****? То что предложил в прошлый раз и ему украинцы помешали выполнить?
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10.03.2022 11:45 Відповісти
Венесуэла планирует увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки...
Сегодня 03:30 Объем добычи нефтяной отрасли Венесуэлы в 2022 году выйдет на уровень 2 млн баррелей в день. Об этом заявил 9 марта президент страны Николас Мадуро

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10.03.2022 11:46 Відповісти
Приходит Путин к гадалке, и говорит: - Расскажи мне о будущем. - Вижу, едешь ты в машине с открытым верхом, вижу вокруг машины сотни тысяч людей. Вижу, что эти люди очень рады, они стоят с флажками, шариками, хлопают, кричат "Браво!", у всех очень счастливые лица! Путин улыбается и говорит: - Ну да. Народ меня любит! А я могу пожать им руки? - Нет. Крышка гроба закрыта..
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10.03.2022 11:46 Відповісти
Ниочём! Бункерная крыса засцыт реально встретиться.
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10.03.2022 11:47 Відповісти
А що Ви очікуєте від такої зустрічі якщо раптом погодиться?
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10.03.2022 11:49 Відповісти
Хло категорически отказывался встречаться с Зеленским. Так как не считает его равным себе. Сам факт того, что пургомет захрюкал о встрече, говорит о тотальном звиZдеце в хрюсии. Таки прогибается потихоньку хло под тяжестью сапога ВСУ.
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10.03.2022 11:47 Відповісти
Розмова про що? Про те, як Вава розчарувався в НАТО?
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10.03.2022 11:48 Відповісти
Интересно, обычно встречи такого высокого уровня непосредственно министрами иностр. дел не согласовываются, а готовятся в рабочем порядке. Весьма неординарно.
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10.03.2022 11:48 Відповісти
переговоры только при писутствии делегации США и Британии.ни каких договарников!!!!!!!!!!!!!
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10.03.2022 11:48 Відповісти
В Гааге пусть встречу проводят .
‼️‼️‼️ Парламенту Украины проголосовать закон в котором запретить россиянам называться русскими , русами и пользоваться словом Русь в отношении московии
Уголовное преследование за это . И весь мир об этом оповестить .
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10.03.2022 11:49 Відповісти
Вот етого я и боялся. Сейчас ЗЕ будет махать очередной бумажкой что привез нам *мир*. То что етот мир называется *рузким миром* ЗЕ конечно же будет скрывать до последнего как вмемсте с Ермаком они скрывали до последнего что ***** собирается напасть на всю Украину. Уже проходили
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10.03.2022 11:50 Відповісти
ЗАЧЕМ? что Зеленский хочет услышать от маньяка и людоеда кабаева?? кабаеву нужна капитуляция Украины..
Зеленский витает в иллюзиях, он наивно полагает, что кабаев прекратит убивать украинцев, если Зеленский будет его просить..
что за детский сад..
только развал мордора и Гаага для маньяка кабаева - цена для рф - за развязывание войны в Украине..
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10.03.2022 11:51 Відповісти
Nu vot i vsio - bubochka s najezdami na NATO sozdal fon dlja ne dumjushchei chasti Ukraini, kstati ona dovoljna boljshaja. Kuleba s krikami o schas vsio nas v ES vozmjot , no znaja chto takogo nebudet - sozdajot fon k ES. Tak chto zdrastvui tomozhenij sojuz i kak tam okdb ili uzhe ne vazhno. _ no eto umisel krotov, chto skazhet narod ne jasno. Kstati, jesli bubochka dojehl bi do USA i nebil bi pod vlijanijem prokremljovskih krotov na Bankovoi - eto positiv ili zrada. Vedj on bi ne pojehal k ***** a ***** bi prishlos jehatj i na kolenjah prositj vstrechi.
Kak zhe vas lehko obvodjat vokrug paljca, i za vot pohozhoje ja popal v ban na tri dnja, a sprashivajetsia za shto???
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10.03.2022 11:51 Відповісти
Будь ласка,але ***** повинен прибути вже в наручниках
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10.03.2022 11:51 Відповісти
Sophia-Maria Duglass

Гнать кацапов до китайской границы !!!

Пропоную авторам подібних коментарів зразу вказувати, звідки вони їх пишуть - з передової, чи з дивана, тому що явно видно закономірність - чим далі від бойових дій диван, тим войовничиші воєни з нього тарабанять по клавіатурі.
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10.03.2022 11:51 Відповісти
Сбилась мєчта ідіота?
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10.03.2022 11:53 Відповісти
максимум, что мордории можно предложить, - это помочь напечатать их послевоенную валюту, на каждой бумажке которой в обязательном порядке должна быть надпись "Русский корабль, иди на ..." и чтобы надпись занимала не менее 50% банкноты...
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10.03.2022 11:55 Відповісти
Зустріч, з 1000%-вим кандидатом на Гаагу, це ЗЛОЧИН!!!
Цим самим, Вы його легалізуєте, сравните в ранг нормальної, адекватної людини, типу він адекватний і з ним можна сідати за стіл переговорів. Це злочин перед людством, це зрада, це просто піар, і здається ми всі розуміємо чий це піар.
"Я заглянул ему в глаза и увидел мир"
І що, знову, нічому не вчитесь?...
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10.03.2022 11:57 Відповісти
По суті громадяни України проти переговорів і домовленостей з ******, чи владі пох.?
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10.03.2022 12:00 Відповісти
Довбойоби! ***** не буде ні с ким розмовляти, він тільки тягне час на свою користь, бо в нього немає більше шляхів, або знищувати, все що бачить, а бо йому *****.
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10.03.2022 12:01 Відповісти
Странная закономерность, как появляется дЕрьмак, так зеля начинает бредить. Зеля, не вляпайся в историю, пусть х-ло у тебя в глазах мир ищет.
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10.03.2022 12:04 Відповісти
Воно або дурне вкрай, або працює на Путіна. Про що можна говорити зі злочинцем жінок і дітей?
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10.03.2022 12:06 Відповісти
Почему то ******* боится встречи с Далей:
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10.03.2022 12:06 Відповісти
як це він уявляє? Містер путін ви вбили тисячі наших цивільних в тому числі жінок і дітей розбомбили наші міста. Давайте домовлятися про дружбу та добросусідство.
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10.03.2022 12:44 Відповісти
Зеля перестань заниматся херней,поросячий обсосок сам должен напросится на
переговоры,во вторых,что делает возле тебя дерьмак эта сволочь должна лежать
в канаве фсбэшный крот.
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10.03.2022 12:46 Відповісти
Переговоров с серийным убийцей быть не может.
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10.03.2022 14:54 Відповісти
 
 