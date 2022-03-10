Глави МЗС в Анталії обговорюють Зустріч Зеленського і Путіна, - Пєсков

У Кремлі заявляють, що питання імовірної зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна зараз обговорюють глави МЗС України та Росії в Анталії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Київ постійно виходить із пропозиціями про прямі переговори Путіна та Зеленського, зараз це питання обговорюють глави МЗС", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий на переговори з російським президентом Володимиром Путіним.