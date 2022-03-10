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Проблеми нестачі зброї для тероборони немає, є логістичні моменти, – Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Проблеми нестачі зброї для тероборони немає, є логістичні моменти, – Маляр

Проблеми нестачі зброї для територіальної оборони в Україні немає, є проблема логістичного забезпечення нею.

Про це сказала заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі українських телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується забезпечення зброєю. Там є тільки логістичні моменти, адже потрібно з певних складів у певне місце її доставляти. Тому що на початок війни до кінця не був сформований штат воєнного часу, який за планом мав формуватися ближче з травня і літа. І не в усіх місцях дислокацій були створені місця для зберігання зброї", - зазначила Маляр.

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Вона додала, що надходять звернення щодо того, що в тому чи іншому місці наразі немає зброї, але "це тільки питання логістики, а не нестачі зброї".

"Тому треба звертатися до командування сил територіальної оборони і про це повідомляти. По-друге, всі запити від місцевих бригад територіальної оборони щодо потреб у зброї вже давно сформовано і передано. І логістично їх забезпечено", - сказала Маляр.

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Також вона зазначила, що система національного спротиву, яка включає тероборону, була відпрацьована раніше, і до неї набирали людей і мирного часу, і воєнного. Близько 100 тисяч українців приєднались до лав територіальної оборони і захищають свої населені пункти.
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Топ коментарі
+12
я розумію це так:
зброя не була надана 24-25 02 2022 всім військоматам та військовим частинам в містах та селищах,
бо в них не було сейфів.
і саме тому, люди, голіруч спиняють колони і саме тому по містах та селах вільно гуляють солдати рф.
а зброї, достатньо...
висновки будемо робити після війни.
і не питайте, чому перед постачанням зброї від партнерів ми тижнями, місяцями, чекаємо на наради, консультації та погодження.
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10.03.2022 13:35
+6
Тому треба звертатися до командування сил територіальної оборони і про це повідомляти.

Кому это сообщать? Комисару или военкому....или может дяде Васе с соседнего подьезда? АЛЛО!!!!!!!
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10.03.2022 13:36
+3
Стрелкового оружия я думаю хватает,и какая разница сколько тому автомату лет.
Нет в достатке гранатометов,хотя бы рпг-7,нет минометов (мин скорее всего),нет управляемого оружия.
Думаю нужно сейчас создавать летучие отряды в 25-40 человек (5-6 джавелинов,энлав или стугн,3-4 пзрк,5-6 снайперов ,3-4 пулемета,остальные стрелки ,миномет 80 мм ) и бросить их на уничтожение оторвавшихся колон противника.
Может и чеченский вариант-группа 5-6 человек,2гранатометчик,пулеметчик и пару автоматчиков-выстрелили,если попали всех добивают,не попали тут же отход
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10.03.2022 13:56
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я розумію це так:
зброя не була надана 24-25 02 2022 всім військоматам та військовим частинам в містах та селищах,
бо в них не було сейфів.
і саме тому, люди, голіруч спиняють колони і саме тому по містах та селах вільно гуляють солдати рф.
а зброї, достатньо...
висновки будемо робити після війни.
і не питайте, чому перед постачанням зброї від партнерів ми тижнями, місяцями, чекаємо на наради, консультації та погодження.
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10.03.2022 13:35 Відповісти
Тому треба звертатися до командування сил територіальної оборони і про це повідомляти.

Кому это сообщать? Комисару или военкому....или может дяде Васе с соседнего подьезда? АЛЛО!!!!!!!
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10.03.2022 13:36 Відповісти
хороша ложка к обеду
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10.03.2022 13:45 Відповісти
Стрелкового оружия я думаю хватает,и какая разница сколько тому автомату лет.
Нет в достатке гранатометов,хотя бы рпг-7,нет минометов (мин скорее всего),нет управляемого оружия.
Думаю нужно сейчас создавать летучие отряды в 25-40 человек (5-6 джавелинов,энлав или стугн,3-4 пзрк,5-6 снайперов ,3-4 пулемета,остальные стрелки ,миномет 80 мм ) и бросить их на уничтожение оторвавшихся колон противника.
Может и чеченский вариант-группа 5-6 человек,2гранатометчик,пулеметчик и пару автоматчиков-выстрелили,если попали всех добивают,не попали тут же отход
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10.03.2022 13:56 Відповісти
Хз шо там за логістичні моменти, але люди жаліються що без броніків багато хто навіть.
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10.03.2022 14:17 Відповісти
Навіть не уявляю чому й досі не було озброєно блокпости у моєму селі в 40км від столиці, при цьому я встиг двічі з'їздити у Київ. Стояли на блокпостах день і ніч з мілкашками, воздушками та двома автоматами на 16 чоловік. Звісно, коли танки заїхали у сусіднє село - усі розбіглися по хатам. Справа не в логістиці, а в совковому *************!
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10.03.2022 14:20 Відповісти
Аналогічна херня , автоматів мало дали , але вчора отримав таки! Тепер не так вже й страшно стояти!
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10.03.2022 15:14 Відповісти
Вітаю, але ми так і не дочекалися, і тепер село на лінії фронту
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10.03.2022 15:41 Відповісти
В мене теж майже на лінії фронту ,готуємось до гарячого прийому !
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10.03.2022 22:10 Відповісти
Тільки без геройства, якщо побачите броньовану техніку - повідомляйте інші блокпости, ЗСУ та розбрідайтея
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11.03.2022 10:03 Відповісти
Так з ЗСУ є прямий зв'язок , вони поруч!
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11.03.2022 10:06 Відповісти
Вони так і кажуть , це проти зальотних , ДРГ і так далі , ну може один танк смузі можна спинити , а от як багато , то розбігайтесь і нам телефонуйте. Багато їздять , кажуть на цивільних машинах ,розвідують місця дислокації ЗСУ !
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11.03.2022 10:10 Відповісти
 
 