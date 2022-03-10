Проблеми нестачі зброї для тероборони немає, є логістичні моменти, – Маляр
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Проблеми нестачі зброї для територіальної оборони в Україні немає, є проблема логістичного забезпечення нею.
Про це сказала заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі українських телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується забезпечення зброєю. Там є тільки логістичні моменти, адже потрібно з певних складів у певне місце її доставляти. Тому що на початок війни до кінця не був сформований штат воєнного часу, який за планом мав формуватися ближче з травня і літа. І не в усіх місцях дислокацій були створені місця для зберігання зброї", - зазначила Маляр.
Вона додала, що надходять звернення щодо того, що в тому чи іншому місці наразі немає зброї, але "це тільки питання логістики, а не нестачі зброї".
"Тому треба звертатися до командування сил територіальної оборони і про це повідомляти. По-друге, всі запити від місцевих бригад територіальної оборони щодо потреб у зброї вже давно сформовано і передано. І логістично їх забезпечено", - сказала Маляр.
Також вона зазначила, що система національного спротиву, яка включає тероборону, була відпрацьована раніше, і до неї набирали людей і мирного часу, і воєнного. Близько 100 тисяч українців приєднались до лав територіальної оборони і захищають свої населені пункти.
Будь ласка, зачекайте...
зброя не була надана 24-25 02 2022 всім військоматам та військовим частинам в містах та селищах,
бо в них не було сейфів.
і саме тому, люди, голіруч спиняють колони і саме тому по містах та селах вільно гуляють солдати рф.
а зброї, достатньо...
висновки будемо робити після війни.
і не питайте, чому перед постачанням зброї від партнерів ми тижнями, місяцями, чекаємо на наради, консультації та погодження.
Кому это сообщать? Комисару или военкому....или может дяде Васе с соседнего подьезда? АЛЛО!!!!!!!
Нет в достатке гранатометов,хотя бы рпг-7,нет минометов (мин скорее всего),нет управляемого оружия.
Думаю нужно сейчас создавать летучие отряды в 25-40 человек (5-6 джавелинов,энлав или стугн,3-4 пзрк,5-6 снайперов ,3-4 пулемета,остальные стрелки ,миномет 80 мм ) и бросить их на уничтожение оторвавшихся колон противника.
Может и чеченский вариант-группа 5-6 человек,2гранатометчик,пулеметчик и пару автоматчиков-выстрелили,если попали всех добивают,не попали тут же отход