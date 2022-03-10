Лідери ЄС запропонують Україні міцніші зв'язки і партнерство
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідери Європейського Союзу запропонують зміцнити зв'язки блоку з Україною і поглибити його партнерство.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Європейська комісія оцінить, чи готовий Київ стати кандидатом на повноправне членство в ЄС, йдеться в проекті декларації ЄС.
Лідери блоку 27 країн зустрічаються у Версалі, щоб обговорити заявку України на членство, оскільки війна Росії проти країни триває вже третій тиждень, незважаючи на масивні західні санкції проти Москви.
"Після рішення глав держав і урядів ЄС від Грудня 2016 року Європейська Рада визнала європейські устремління і європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію", - йдеться в проекті декларації, який ще може змінитися.
"28 Лютого 2022 року президент України подав заявку України на членство в Європейському Союзі. Рада запропонувала комісії представити свою думку по цій заявці. В очікуванні цього і без зволікання ми ще більше зміцнимо наші зв'язки і поглибимо наше партнерство", - йдеться в повідомленні.
Лідери також говорять в проекті, що вони подбають про те, щоб санкції проти Росії у зв'язку з її вторгненням були реалізовані, і що вони готові додати додаткові заходи, якщо це необхідно, і будуть продовжувати чинити тиск як на Росію, так і на Білорусь.
Будь ласка, зачекайте...
Туреччина вже 20 чи навіть 40 років ходіть в кандидатах. То ЄЕ вже всралось Туреччині, бо вона переросла багатьох членів ЄС, а ці кідари будуть сидіти та міркувати щодо України;
Вони не здатні надати Україні навіть мрію!
За дійсність я мовчу...
https://news.rambler.ru/army/48277071-vooruzhen-i-ne-opasen-nato-priznalos-v-svoem-bessilii/?utm_source=msearch&utm_content=mnews_media&utm_medium=mixup&utm_campaign=self_promo&utm_term=news
Як у нас із домашніми завданнями: антикорупція, правоохоронна, судова система? Як у нас останні три роки із прозорістю державних закупівель, з антимонопольним адмініструванням? З міграційною політикою, із сімейним насильством, із правами дітей? Як справи із порушенням прав людини під час слідства і судового розгляду? Із впливом президента на справи прокуратури і рішння суду? Як справи із безпекою праці, із персональними даними, із звітуванням держ органів перед суспільством? Ась?
Все це, а ще мільон інших питань є предметом ******** версії Мастріхтської угоди, критеріям якої мають відповідати претенденти. А ще там дефіцит державного бюджету, державний борг, механізм валютних курсів, рівень інфляції, відсоткові ставки по державним облігаціям. Туреччина не відповідає жодній з цих 5 умов. Як гадаєте, скільки років ще має діяти Стамбул задля досягнення відповідного рівня?
Шлях до ЄС не полягає у подоланні агресії москви. Яку, до речі, ще треба подолати. І це не епізод серіалу "Слуга Народу" де головний герой спочатку посилає нах@й усіх, окрім кацапського корабля. І вже до кінця сезону отримує приз. Україна має досягти певного правового стану, коли у Білій Церкві суд не приймає рішення зупинити польоти авіаційного перевізника у Франкфурті.
А в Києві - не відміняє рішень центральних державних органів. І на додачу прийняти і імплементувати втричі більше норм і документів, аніж їх було підготовлено для асоціації.
Попри те, що ми би хотіли цю іграшку вже зараз. І, бажано, нічого з того не робити. І золоту медальку герою на Банковій.