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Лідери ЄС запропонують Україні міцніші зв'язки і партнерство

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лідери ЄС запропонують Україні міцніші зв'язки і партнерство

Лідери Європейського Союзу запропонують зміцнити зв'язки блоку з Україною і поглибити його партнерство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

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Європейська комісія оцінить, чи готовий Київ стати кандидатом на повноправне членство в ЄС, йдеться в проекті декларації ЄС.

Лідери блоку 27 країн зустрічаються у Версалі, щоб обговорити заявку України на членство, оскільки війна Росії проти країни триває вже третій тиждень, незважаючи на масивні західні санкції проти Москви.

"Після рішення глав держав і урядів ЄС від Грудня 2016 року Європейська Рада визнала європейські устремління і європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію", - йдеться в проекті декларації, який ще може змінитися.

"28 Лютого 2022 року президент України подав заявку України на членство в Європейському Союзі. Рада запропонувала комісії представити свою думку по цій заявці. В очікуванні цього і без зволікання ми ще більше зміцнимо наші зв'язки і поглибимо наше партнерство", - йдеться в повідомленні.

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Лідери також говорять в проекті, що вони подбають про те, щоб санкції проти Росії у зв'язку з її вторгненням були реалізовані, і що вони готові додати додаткові заходи, якщо це необхідно, і будуть продовжувати чинити тиск як на Росію, так і на Білорусь.
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Топ коментарі
+7
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10.03.2022 15:50
+4
Шедевральні євродолбойоби!

Туреччина вже 20 чи навіть 40 років ходіть в кандидатах. То ЄЕ вже всралось Туреччині, бо вона переросла багатьох членів ЄС, а ці кідари будуть сидіти та міркувати щодо України;

Вони не здатні надати Україні навіть мрію!
За дійсність я мовчу...
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10.03.2022 15:44
+1
Туреччина - країна з авторитарним правителем (типу путіна) в якій Європейські цінності ще менш розповсюджені ніж в Україні. Їй абсолютно нічого робити в ЄС.
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10.03.2022 16:10
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Шедевральні євродолбойоби!

Туреччина вже 20 чи навіть 40 років ходіть в кандидатах. То ЄЕ вже всралось Туреччині, бо вона переросла багатьох членів ЄС, а ці кідари будуть сидіти та міркувати щодо України;

Вони не здатні надати Україні навіть мрію!
За дійсність я мовчу...
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10.03.2022 15:44 Відповісти
nu krasava, kak vi vse pojote pod dudku kremljovskih mrazei, davai jeshcho.
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10.03.2022 15:56 Відповісти
Скажем так. У кацапов уже пошли залихватские статьи на тему нато, что оно не такое уж и страшное. В связке с сегодняшним заявлением мерина "не нападать", нате пора напрячься
https://news.rambler.ru/army/48277071-vooruzhen-i-ne-opasen-nato-priznalos-v-svoem-bessilii/?utm_source=msearch&utm_content=mnews_media&utm_medium=mixup&utm_campaign=self_promo&utm_term=news
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10.03.2022 16:05 Відповісти
Туреччина - країна з авторитарним правителем (типу путіна) в якій Європейські цінності ще менш розповсюджені ніж в Україні. Їй абсолютно нічого робити в ЄС.
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10.03.2022 16:10 Відповісти
ЕС це не клуб найкращих друзів. Не нагорода у змаганнях. Не надання преференцій через війну. Не цукерка за послух. Це об'єднання країн з демократичним устроєм, із певними правилами людського співіснування і взаємодії між особистістю, суспільством і державою, що побудоване на нормах права. В чому тут Туреччина переросла ЄС? А Україна?
Як у нас із домашніми завданнями: антикорупція, правоохоронна, судова система? Як у нас останні три роки із прозорістю державних закупівель, з антимонопольним адмініструванням? З міграційною політикою, із сімейним насильством, із правами дітей? Як справи із порушенням прав людини під час слідства і судового розгляду? Із впливом президента на справи прокуратури і рішння суду? Як справи із безпекою праці, із персональними даними, із звітуванням держ органів перед суспільством? Ась?

Все це, а ще мільон інших питань є предметом ******** версії Мастріхтської угоди, критеріям якої мають відповідати претенденти. А ще там дефіцит державного бюджету, державний борг, механізм валютних курсів, рівень інфляції, відсоткові ставки по державним облігаціям. Туреччина не відповідає жодній з цих 5 умов. Як гадаєте, скільки років ще має діяти Стамбул задля досягнення відповідного рівня?

Шлях до ЄС не полягає у подоланні агресії москви. Яку, до речі, ще треба подолати. І це не епізод серіалу "Слуга Народу" де головний герой спочатку посилає нах@й усіх, окрім кацапського корабля. І вже до кінця сезону отримує приз. Україна має досягти певного правового стану, коли у Білій Церкві суд не приймає рішення зупинити польоти авіаційного перевізника у Франкфурті.

А в Києві - не відміняє рішень центральних державних органів. І на додачу прийняти і імплементувати втричі більше норм і документів, аніж їх було підготовлено для асоціації.



Попри те, що ми би хотіли цю іграшку вже зараз. І, бажано, нічого з того не робити. І золоту медальку герою на Банковій.
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10.03.2022 17:44 Відповісти
Ну понятно ,старая ,заезженная пластинка ..
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10.03.2022 15:47 Відповісти
a kakimi nadezhdami ti sebja kormil??
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10.03.2022 15:55 Відповісти
Горизонты коммунизма уже видны. Мама, а что такое горизонт? Это, сынок такая линия, которая удаляется по мере приближения к ней.
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10.03.2022 15:48 Відповісти
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10.03.2022 15:50 Відповісти
vo, odin uzhe jestj - chto jeshcho NATO delajet?
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10.03.2022 15:54 Відповісти
Shaa bobockini nachnjot oratj - ES nas neberjot, suki, .....itd. A vedj imenno dlja etogo kuleba da bubochka dnjami o etom trindeli kak budto uzhe vsio, prinjali a tut vdrug kinuli. Kremljovskaja linija, chto tut neponjatno.
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10.03.2022 15:53 Відповісти
kstati eto u gondona pojot i vse kak odin - no, eti vse mrazi peregnuli palku, a chto za mnogo to v ubitok.
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10.03.2022 15:57 Відповісти
https://youtu.be/U_utAgW7uxg?t=177
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10.03.2022 15:58 Відповісти
ТВАРИ, ТРУСЫ, ДАЙТЕ СТАТУС КАНДИДАТА ХОТЯ БЫ!
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10.03.2022 17:54 Відповісти
 
 