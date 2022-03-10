Лідери ЄС запропонують Україні міцніші зв'язки і партнерство

Лідери Європейського Союзу запропонують зміцнити зв'язки блоку з Україною і поглибити його партнерство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

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Європейська комісія оцінить, чи готовий Київ стати кандидатом на повноправне членство в ЄС, йдеться в проекті декларації ЄС.

Лідери блоку 27 країн зустрічаються у Версалі, щоб обговорити заявку України на членство, оскільки війна Росії проти країни триває вже третій тиждень, незважаючи на масивні західні санкції проти Москви.

"Після рішення глав держав і урядів ЄС від Грудня 2016 року Європейська Рада визнала європейські устремління і європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію", - йдеться в проекті декларації, який ще може змінитися.

"28 Лютого 2022 року президент України подав заявку України на членство в Європейському Союзі. Рада запропонувала комісії представити свою думку по цій заявці. В очікуванні цього і без зволікання ми ще більше зміцнимо наші зв'язки і поглибимо наше партнерство", - йдеться в повідомленні.

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Лідери також говорять в проекті, що вони подбають про те, щоб санкції проти Росії у зв'язку з її вторгненням були реалізовані, і що вони готові додати додаткові заходи, якщо це необхідно, і будуть продовжувати чинити тиск як на Росію, так і на Білорусь.