Дві ракети російських окупантів влучили в аеропорт у Лозоватці, - Олександр Вілкул

Дві ракети вдарили по аеропорту у Лозоватці Криворізького району Дніпропетровської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ за посиланням на Facebook Олександра Вілкула.

"Тільки що два прильоти ракет по аеропорту в Лозоватці. Вирви до п'яти метрів. Люди не постраждали", - пише керівник військової адміністрації Олександр Вілкул. Також, він закликав не нехтувати сигналом "Повітряна тривога" та вчасно спускатись до укриттів.

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