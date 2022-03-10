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Дві ракети російських окупантів влучили в аеропорт у Лозоватці, - Олександр Вілкул

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дві ракети вдарили по аеропорту у Лозоватці Криворізького району Дніпропетровської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ за посиланням на Facebook Олександра Вілкула.

"Тільки що два прильоти ракет по аеропорту в Лозоватці. Вирви до п'яти метрів. Люди не постраждали", - пише керівник військової адміністрації Олександр Вілкул. Також, він закликав не нехтувати сигналом "Повітряна тривога" та вчасно спускатись до укриттів.

Читайте також: "Ми зміцнюємо оборону Кривого Рогу" - Вілкул
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Топ коментарі
+16
А чьи ракеты прилетели Вилкул, неужели "братишек"? И город готов к обороне или "домовлятыся" будете ?
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10.03.2022 16:05
+12
Вилкул ще не сдох? фу ***
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10.03.2022 16:03
+9
Я не понял. Кто это? Коллаборант вилкул? Руководит чего-то там...Я думал,он сдох давно .Сдурели что ли?
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10.03.2022 16:08
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Вилкул ще не сдох? фу ***
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10.03.2022 16:03 Відповісти
100%
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10.03.2022 16:23 Відповісти
Ну ПВО похоже отсутствует полностью-тот калибр с пулемета можно сбить,если знать откуда он летит,не говоря уж про ствольную артиллерию по типу Шилки или чего то по новее.,не говоря про пзрк,даже 50 летней давности.
Аэродромы ж надо прикрывать в первую очередь
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10.03.2022 16:03 Відповісти
калибры можно, а искандеры нет
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10.03.2022 16:06 Відповісти
А чьи ракеты прилетели Вилкул, неужели "братишек"? И город готов к обороне или "домовлятыся" будете ?
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10.03.2022 16:05 Відповісти
А не кажется ли Вам.... https://www.youtube.com/watch?v=tOloPMlTgIM
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10.03.2022 16:29 Відповісти
Я кріворіжець. Повірте, наше місто точно не буде здано.
І ніякі вілкули не стануть на заваді.
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10.03.2022 16:56 Відповісти
пишуть, з корабля під Одесою запустили ракети
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10.03.2022 16:12 Відповісти
.......ХЗ.....
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10.03.2022 16:18 Відповісти
Я не понял. Кто это? Коллаборант вилкул? Руководит чего-то там...Я думал,он сдох давно .Сдурели что ли?
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10.03.2022 16:08 Відповісти
Так чиї ракети підерасіна
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10.03.2022 16:17 Відповісти
ракети запущені з акваторії одеської затоки з корабля , пля, було видно з 16 станції Фонтана (є відео в тереграм) ... , пля, -там хтось казав шо іх там вже нєт - може час почати знищувати...
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10.03.2022 16:19 Відповісти
Вілкула треба розстріляти бо здасть місто
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10.03.2022 16:24 Відповісти
Наче ж було звернення Генштабу, щоб не висвітлювати результати обстрілів.
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10.03.2022 16:25 Відповісти
Вилкул метит в гауляйтеры, почему его не пристрелили ещё??
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10.03.2022 16:44 Відповісти
Я кріворіжець. Повірте, наше місто точно не буде здано.
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10.03.2022 16:54 Відповісти
Здайте цього вилупка кацапським оркам! Він дуже "топив" за "руский мир".
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10.03.2022 17:01 Відповісти
Ми спочатку подивимось на їх поведінку. Може і нікого здавати буде.
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10.03.2022 17:15 Відповісти
Це падло рвало сраку за руський мір, а тепер шо? Як там с тємой "мыжебратья"?
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10.03.2022 16:58 Відповісти
Курва, ось як Вілкулоїд перевдягається, на ходу, чи на льоту! Заїбаште цього вилупка!
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10.03.2022 16:59 Відповісти
Чи є межа цьому нескінченному глуму?
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10.03.2022 17:01 Відповісти
Хлопцы. Где наш нептун??? Почему не топим корабли росфашистов??
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10.03.2022 17:04 Відповісти
Наш Нептун закопаний у дорогу і мости у напрямку лугандонії ((
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10.03.2022 17:19 Відповісти
 
 