Дві ракети російських окупантів влучили в аеропорт у Лозоватці, - Олександр Вілкул
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Дві ракети вдарили по аеропорту у Лозоватці Криворізького району Дніпропетровської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ за посиланням на Facebook Олександра Вілкула.
"Тільки що два прильоти ракет по аеропорту в Лозоватці. Вирви до п'яти метрів. Люди не постраждали", - пише керівник військової адміністрації Олександр Вілкул. Також, він закликав не нехтувати сигналом "Повітряна тривога" та вчасно спускатись до укриттів.
Топ коментарі
+16 дмитрий иванов 527db324
показати весь коментар10.03.2022 16:05
+12 LLL K fb767d26
показати весь коментар10.03.2022 16:03
+9 Garry Grant
показати весь коментар10.03.2022 16:08
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Будь ласка, зачекайте...
Аэродромы ж надо прикрывать в первую очередь
І ніякі вілкули не стануть на заваді.
....ну вот ***, и прилетели.......