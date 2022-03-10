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Зеленський провів телефонні перемовини із Макроном та Джонсоном: Маємо зупинити війну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський провів телефонні перемовини із Макроном та Джонсоном: Маємо зупинити війну

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з лідерами Франції та Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер глави держави.

"Продовжив діалог з лідерами Великої Британії та Франції. Розповів про нові злочини РФ проти народу України. З Прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном обговорили подальшу підтримку України. З Президентом Франції Емманюелем Mакроном зосередилися на ході мирних перемовин. Маємо зупинити війну", - прокоментував хід перемовин Зеленський.

Читайте також: Макрон і Шольц подзвонили Путіну з вимогою припинити вогонь

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
Війну може зупинити лише поразка кацапії. На 13 день війни це мав би зрозуміти навіть Зєлєнскій.
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10.03.2022 16:25
+15
Остановить войну , можно , только когда русня покинет Украину , а по другому это будет тянутся бесконечно
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10.03.2022 16:27
+15
зєля, ти кінчай перемовлятися з терористами, послухай чувака з передової на відео він нічого складного не каже зі злочинцями не перемовляються, бо це приведе до ще більших жертв. Порахуй скільки народу закинуло під час цих сраних перемовин. І який реальний результат крім смерті цивільних вони принесли. https://youtu.be/8qCzRbw-QHQ
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10.03.2022 16:29
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Війну може зупинити лише поразка кацапії. На 13 день війни це мав би зрозуміти навіть Зєлєнскій.
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10.03.2022 16:25 Відповісти
Сегодня 15 день идет.
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10.03.2022 16:28 Відповісти
А він мав би це зрозуміти ще позавчора. А так виглядає, що навіть сьогодні не розуміє.
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10.03.2022 16:55 Відповісти
Він все одно не зрозумів.
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10.03.2022 16:55 Відповісти
Опять будет "потерпите, вы смелая нация"
Я это и без вас знаю.
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10.03.2022 16:26 Відповісти
Остановить войну , можно , только когда русня покинет Украину , а по другому это будет тянутся бесконечно
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10.03.2022 16:27 Відповісти
Зараз Зеля розпочне односторонні перемир'я.
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10.03.2022 16:57 Відповісти
Жабоед трусливый ! А Борис Джонсон -НАСТОЯЩИЙ ДРУГ! Помогает и делает все возможное !🇬🇧
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10.03.2022 16:28 Відповісти
У француз вторжение орков в Украину сломало шаблон.
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10.03.2022 17:20 Відповісти
зєля, ти кінчай перемовлятися з терористами, послухай чувака з передової на відео він нічого складного не каже зі злочинцями не перемовляються, бо це приведе до ще більших жертв. Порахуй скільки народу закинуло під час цих сраних перемовин. І який реальний результат крім смерті цивільних вони принесли. https://youtu.be/8qCzRbw-QHQ
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10.03.2022 16:29 Відповісти
ему п..ть не мешки таскать
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10.03.2022 17:01 Відповісти
Напомню ****** Макрону , что ***** нужна вся Украина
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10.03.2022 16:33 Відповісти
Може, варто нагадати Зеленському?
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10.03.2022 17:52 Відповісти
зупинити війну це звучить як заморозка конфлікту в такому стані як зараз,тобто орки будуть надалі сидіти в 30 км під Київом років так 8 а коли знову оговтаються конфлікт відновиться..війни не зупиняють війни або програють або перемагають,третього не дано
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10.03.2022 16:34 Відповісти
Пане президенте, не бійтеся, якщо путька перед своїм повішенням вас з єрмаком здасть зі всіма потрохами, ми Вас амністуємо (можливо). Тільки не намагайтеся його врятувати цими "перемовинами".
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10.03.2022 16:35 Відповісти
Ну так выйди посреди дороги на линии фронта и скажи *Война стой, раз,два!!!* Остановить войну оно хочет. Войну можно или выиграть или проиграть. Другого не дано. Пока враг на нашей земле останавливать войну ето значит капитулировать. Войну останавливать когда последний кацап перейдет по крымскому мосту и взорвет его за собой
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10.03.2022 16:37 Відповісти
Тіки ***** санкції почнуть знімати до виводу військ і роззброєння росії - значить *******, нас злили боячись ядерної бомби...
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10.03.2022 16:40 Відповісти
Насильники, террористы понимают что они не правы только когда их ликвидируют. И то не все поймут.
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10.03.2022 16:46 Відповісти
Розмови по "интересам" - з Джонсоном про допомогу давай ще! , з Макароном тільки про договорняки.
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10.03.2022 16:54 Відповісти
Головнокомандувач, блін... Війни не "зупиняють", а або виграють, або програють!!! Чи знов "просто пірістать стрілять"???
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10.03.2022 16:54 Відповісти
Маємо вибити рашистів за кордон!
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10.03.2022 17:42 Відповісти
Читаю оце коменти і охрініваю. Сказав - що не боїться і понеслось "канешна, він же в бункері, його захищають, а попробував би в Харків чи Маріуполь, йому триндіти просто, що не страшно і т.п.". Сказав, що поговорив про допомогу і завершення війни - і знову.... зрада, війну не зупиняють, її виграють, і т.п.... просто виступив, як президент з промовою - нехер писать відосікі, їх ніхто вже не дивиться.... хоч так, хоч сяк, хоч раком стань - один хер не так. Я навіть знаю якій сукі не так. Вона така **** одна, що навіть під час війни піариться з 1 дня і чим далі тим більше. Зараз масово залучила свою ботоферму.
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10.03.2022 20:03 Відповісти
 
 