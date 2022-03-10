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Зеленський провів телефонні перемовини із Макроном та Джонсоном: Маємо зупинити війну
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з лідерами Франції та Великої Британії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер глави держави.
"Продовжив діалог з лідерами Великої Британії та Франції. Розповів про нові злочини РФ проти народу України. З Прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном обговорили подальшу підтримку України. З Президентом Франції Емманюелем Mакроном зосередилися на ході мирних перемовин. Маємо зупинити війну", - прокоментував хід перемовин Зеленський.
Топ коментарі
+18 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар10.03.2022 16:25
+15 Yakov Nemo
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+15 Козак Мамай 328e507b
показати весь коментар10.03.2022 16:29
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