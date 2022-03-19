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Фонд Бутусова збирає кошти на допомогу фронту

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Фонд Бутусова збирає кошти на допомогу фронту

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов поновив роботу свого благодійного фонду. Організація купуватиме транспорт, безпілотники, засоби оптичної розвідки та медикаменти.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я відкрив свій фонд у 2014-му, коли війна тільки почалась, і тоді потрібно було мобілізувати усі сили. І зараз поновлюю роботу фонду. Пріоритетами роботи бачу закупівлю автотранспорту, який потрібен фронту, безпілотників, засобів оптичноі розвідки, засобів забезпечення порятунку життя", - написав він.

Бутусов повідомив, що виїжджає на фронт із Дніпра, де самовіддано працює влада та координаційний штаб волонтерів.

"Тут іде мобілізація, тут є головне - фантастично вмотивовані неймовірні люди, які стали на захист нашого спільного майбутнього. Але з речей поки що не вистачає фактично всього, бо потреби великі. Я розумію, що треба зараз робити все можливе у цей вирішальний момент, кожен може допомогти, кожна допомога важлива. Тому для допомоги саме на сході України вважаю за необхідне зосередити зусилля фонду", - зазначив журналіст.

Допомогти фонду можна за такими реквізитами.

Юрій Бутусов

PayPal [email protected]

USD

Bank account in Ukraine: SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

UA103052990262056400929795346

Bank Account number: 5168745018743903

Currency: USD

Recepient Name: BUTUSOV JURIJ

Recepient Address: please message me

UAH

Бутусов Юрій Євгенович

IBAN

UA033052990262036400929794532

ЄДРПОУ 2792710677

по номеру картки Приватбанк 5168745018737095

Фонд

USD

Назва підприємства/company Name

ФОНД ЗНБ БО

IBAN Code

UA913052990000026006046807167

Назва банку/Name of the bank

JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code

PBANUA2X

Банк-кореспондент/Correspondent bank

JP Morgan Chase Bank, New York ,USA

Гривня

Найменування організації: БО ФОНД ЗНБ

Код отримувача: 39263480

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA973052990000026002026805310

Євро

Реквізити підприємства/Company details

Назва підприємства/company Name

ФОНД ЗНБ БО

IBAN Code

UA173052990000026002046804755

Назва банку/Name of the bank

JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code

PBANUA2X

Адреса підприємства/Company address

UA 02140 м Київ вул Крушельницької б.3А кв.5

Банки кореспонденти/Correspondent banks

Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank

400886700401

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank

COBADEFF

Банк-кореспондент/Correspondent bank

Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank

6231605145

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank

CHASDEFX

Банк-кореспондент/Correspondent bank

J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Не давай.
Нормальні люди дадуть.
Він собі в кишеню точно не покладе.
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10.03.2022 17:58
+8
Уже отправил. Верю.
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10.03.2022 17:54
+6
єто провокатор кацапский
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10.03.2022 18:01
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Уже отправил. Верю.
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10.03.2022 17:54 Відповісти
Ви смерті людей грошима рахуєте...Да великі суми, але це капля в морі при такому пеклі.
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10.03.2022 17:58 Відповісти
Не крапля. І треба все рахувати. Бо багато барижать на людському горі.
В нас в театрі щодня черги черги стоять - приносять ВСЕ. А скільки фур із за кордону.
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10.03.2022 18:00 Відповісти
А як зараз можна дати на розгромлене місто, коли війна не закінчилась. Москалям перерахувати?
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10.03.2022 18:02 Відповісти
Можна. Є такі міста, де все ще присутні люди і наші ЗСУ.
Там реально потребують допомоги.
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10.03.2022 18:05 Відповісти
Правильно, але в тих містах люди трохи зайняті, тому краще переказати тим кому довіряєте, а вони вже вирішать питання про доставку необхідного. Просто так в Харків чи Марик гроші не перекажете, не дійдуть.
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10.03.2022 18:07 Відповісти
Люди різні є,але цим ви багатьох хороших образили.
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10.03.2022 18:06 Відповісти
Зачем ты так нагло врешь, чего ты добиваешься?
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10.03.2022 17:59 Відповісти
Поважаю Бутусова, вірю йому і думаю, чого він не міністр оборони, а друга,далека від всього людина. Фонд підтримаю,тим паче своїи рідним не можу поки допомогти. Пока....але після війни обов'язково. Слава Україні
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10.03.2022 17:57 Відповісти
Не давай.
Нормальні люди дадуть.
Він собі в кишеню точно не покладе.
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10.03.2022 17:58 Відповісти
єто провокатор кацапский
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10.03.2022 18:01 Відповісти
А скільки люди коштів здали на армію.
Де воно все ? Як ним розпоряджаються ?
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10.03.2022 17:57 Відповісти
Отчёт тут выложить тебе?
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10.03.2022 18:01 Відповісти
Ну в одних містах на ці гроші годують тероборону,дітей сиріт,переселенців. Думаєте,що гроші не мають обліку. Не маєте бажання допомогою, то навіщо зайшли сюди
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10.03.2022 18:01 Відповісти
Ти здавала?
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10.03.2022 21:50 Відповісти
чи я можу переказати гроші з картки з за бугра?
як це зробити?
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10.03.2022 17:59 Відповісти
Для переказів з-за кордону Бутусов поки надав власну картку. Джерело: https://censor.net/ua/n3323673
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10.03.2022 18:01 Відповісти
не треба мені перепощувати новину.
з моеї картки на його як? - VISA
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10.03.2022 18:04 Відповісти
Переказ на картку через ****
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10.03.2022 18:05 Відповісти
мабуть я повний дурень - що таке ****?
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10.03.2022 18:11 Відповісти
Ну переказати гроші можна двома варіантами, по номеру карти і по номеру ****, коли заходите в свій онлайнбанкінг, там пише, або на номер, або за реквізитами, 29 символів, це і є ****,
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10.03.2022 18:16 Відповісти
онлайнбанкінг в Україні свій в US свій
**** для мене звучить як кітайскі іерогліфи
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10.03.2022 18:23 Відповісти
разів з 5 пробував черeз https://bank.gov.ua/
теж не робить - то може і не дуже потрібно?
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10.03.2022 18:34 Відповісти
Не знаю, у нас простіше, може якесь обмеження вашого банку.
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10.03.2022 18:36 Відповісти
і допомогти хочеться і не знаеш як...
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10.03.2022 18:42 Відповісти
З-за кордуну треб SWIFT платіж робити - зверніться в банк - вони це зроблять
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10.03.2022 20:34 Відповісти
Ось реквізити

Для переказів з-за кордону Бутусов поки надав власну картку.

Bank account in Ukraine: SWIFT

CODE/BIC: CHASUS33

Bank Account number: 5168745018743903

Currency: USD

Recepient Name: BUT
USOV JURIJRecepient Address: please message me.
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10.03.2022 20:37 Відповісти
так і зробив, поїхав в Український Банк - дівчата все зробили.
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12.03.2022 23:03 Відповісти
На сторінці ukr.net на горі мають реквізити для ЗСУ в різній валюті, я так перевів
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10.03.2022 18:06 Відповісти
На жаль, ми не знайшли послуг за запитом «****: UA973052990000026002026805310»
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10.03.2022 17:59 Відповісти
знайшов
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10.03.2022 18:12 Відповісти
мне возврат пришел.ни чего не понял.
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10.03.2022 18:02 Відповісти
с кредитной банк может не пропустить
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10.03.2022 18:15 Відповісти
уже 30ой на пикап ушло.
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10.03.2022 18:38 Відповісти
Юрій, дайте номер картки, через **** багатьом складно.
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10.03.2022 18:05 Відповісти
Зараз хоч трохи сніжить та похолодало, та все-таки на календарі весна. А це означає, що незабаром початок городніх робіт. Просимо всіх мешканців до цього серйозно віднестися і максимально задуматися над посадкою овочів в кого є така можливість.
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10.03.2022 18:18 Відповісти
Ще відносно далеко.
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10.03.2022 18:21 Відповісти
+
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10.03.2022 18:32 Відповісти
іду до банку зараз,дам знати чи пройшло
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10.03.2022 18:36 Відповісти
+
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10.03.2022 18:45 Відповісти
ніби пройшло, в банку сказали зачекати 20 хвилин на трансакцію
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10.03.2022 18:54 Відповісти
Бутусов не дав банку в кінці, то я сказав,шо Приватбанк - сподіваюсь правильно вказав..
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10.03.2022 18:56 Відповісти
Закинув - купіть гарних "іграшок" нашим хлопцям.
Слава Україні!
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10.03.2022 21:09 Відповісти
як взнати,чи Бутусов отримав гроші, хто підскаже?
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10.03.2022 21:12 Відповісти
В банку спитайте
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01.04.2022 12:38 Відповісти
 
 