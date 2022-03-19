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Фонд Бутусова собирает средства в помощь фронту

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Фонд Бутусова собирает средства в помощь фронту

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов возобновил работу своего благотворительного фонда. Организация будет покупать транспорт, беспилотники, средства оптической разведки и медикаменты.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я открыл свой фонд в 2014-м, когда война только началась, и тогда нужно было мобилизовать все силы. И сейчас возобновляю работу фонда. Приоритетами работы вижу закупку автотранспорта, который нужен фронту, беспилотников, средств оптической разведки, средств обеспечения спасения жизни" , – написал он.

Бутусов сообщил, что выезжает на фронт из Днепра, где самоотверженно работают власти и координационный штаб волонтеров.

"Здесь идет мобилизация, здесь есть главное – фантастически мотивированные невероятные люди, вставшие на защиту нашего общего будущего. Но из вещей пока не хватает фактически всего, потому что потребности велики. Я понимаю, что нужно сейчас делать все возможное в этот решающий момент, каждый может помочь, каждая помощь важна. Поэтому для помощи именно на востоке Украины я считаю необходимым сосредоточить усилия фонда", - отметил журналист.

Помочь фонду можно по следующим реквизитам.

Юрий Бутусов

PayPal [email protected]

USD

Bank account in Ukraine: SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

UA103052990262056400929795346

Bank Account number: 5168745018743903

Currency: USD

Recepient Name: BUTUSOV JURIJ

Recepient Address: please message me

UAH

Бутусов Юрій Євгенович

IBAN

UA033052990262036400929794532

ЄДРПОУ 2792710677

по номеру карты Приватбанк 5168745018737095

Фонд

USD

Название предприятия/company Name

ФОНД ЗНБ БО

IBAN Code

UA913052990000026006046807167

Название банка/Name of the bank

JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code

PBANUA2X

Банк-корреспондент/Correspondent bank

JP Morgan Chase Bank, New York ,USA

Гривня

Название организации: БО ФОНД ЗНБ

Код получателя: 39263480

Название банка: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Счет получателя в формате IBAN: UA973052990000026002026805310

Евро

Реквизиты предприятия/Company details

Название предприятия/company Name

ФОНД ЗНБ БО

IBAN Code

UA173052990000026002046804755

Название банка/Name of the bank

JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банка/Bank SWIFT Code

PBANUA2X

Адрес предприятия/Company address

UA 02140 г. Киев ул. Крушельницкой д.3А, кв.5

Банки-корреспонденты/Correspondent banks

Счет в банке-корреспонденте/Account in the corresponnt bank

400886700401

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank

COBADEFF

Банк-корреспондент/Correspondent bank

Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

Счет в банке-корреспонденте/Account in the correspondent bank

6231605145

SWIFT Code банка-корреспондента/SWIFT Code of the correspondent bank

CHASDEFX

Банк-корреспондент/Correspondent bank

J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
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Топ комментарии
+9
Не давай.
Нормальні люди дадуть.
Він собі в кишеню точно не покладе.
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10.03.2022 17:58
+8
Уже отправил. Верю.
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10.03.2022 17:54
+6
єто провокатор кацапский
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10.03.2022 18:01
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Правила форума Совет форумчан
Уже отправил. Верю.
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10.03.2022 17:54 Ответить
Ви смерті людей грошима рахуєте...Да великі суми, але це капля в морі при такому пеклі.
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10.03.2022 17:58 Ответить
Не крапля. І треба все рахувати. Бо багато барижать на людському горі.
В нас в театрі щодня черги черги стоять - приносять ВСЕ. А скільки фур із за кордону.
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10.03.2022 18:00 Ответить
А як зараз можна дати на розгромлене місто, коли війна не закінчилась. Москалям перерахувати?
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10.03.2022 18:02 Ответить
Можна. Є такі міста, де все ще присутні люди і наші ЗСУ.
Там реально потребують допомоги.
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10.03.2022 18:05 Ответить
Правильно, але в тих містах люди трохи зайняті, тому краще переказати тим кому довіряєте, а вони вже вирішать питання про доставку необхідного. Просто так в Харків чи Марик гроші не перекажете, не дійдуть.
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10.03.2022 18:07 Ответить
Люди різні є,але цим ви багатьох хороших образили.
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10.03.2022 18:06 Ответить
Зачем ты так нагло врешь, чего ты добиваешься?
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10.03.2022 17:59 Ответить
Поважаю Бутусова, вірю йому і думаю, чого він не міністр оборони, а друга,далека від всього людина. Фонд підтримаю,тим паче своїи рідним не можу поки допомогти. Пока....але після війни обов'язково. Слава Україні
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10.03.2022 17:57 Ответить
Не давай.
Нормальні люди дадуть.
Він собі в кишеню точно не покладе.
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10.03.2022 17:58 Ответить
єто провокатор кацапский
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10.03.2022 18:01 Ответить
А скільки люди коштів здали на армію.
Де воно все ? Як ним розпоряджаються ?
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10.03.2022 17:57 Ответить
Отчёт тут выложить тебе?
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10.03.2022 18:01 Ответить
Ну в одних містах на ці гроші годують тероборону,дітей сиріт,переселенців. Думаєте,що гроші не мають обліку. Не маєте бажання допомогою, то навіщо зайшли сюди
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10.03.2022 18:01 Ответить
Ти здавала?
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10.03.2022 21:50 Ответить
чи я можу переказати гроші з картки з за бугра?
як це зробити?
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10.03.2022 17:59 Ответить
Для переказів з-за кордону Бутусов поки надав власну картку. Джерело: https://censor.net/ua/n3323673
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10.03.2022 18:01 Ответить
не треба мені перепощувати новину.
з моеї картки на його як? - VISA
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10.03.2022 18:04 Ответить
Переказ на картку через ****
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10.03.2022 18:05 Ответить
мабуть я повний дурень - що таке ****?
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10.03.2022 18:11 Ответить
Ну переказати гроші можна двома варіантами, по номеру карти і по номеру ****, коли заходите в свій онлайнбанкінг, там пише, або на номер, або за реквізитами, 29 символів, це і є ****,
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10.03.2022 18:16 Ответить
онлайнбанкінг в Україні свій в US свій
**** для мене звучить як кітайскі іерогліфи
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10.03.2022 18:23 Ответить
разів з 5 пробував черeз https://bank.gov.ua/
теж не робить - то може і не дуже потрібно?
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10.03.2022 18:34 Ответить
Не знаю, у нас простіше, може якесь обмеження вашого банку.
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10.03.2022 18:36 Ответить
і допомогти хочеться і не знаеш як...
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10.03.2022 18:42 Ответить
З-за кордуну треб SWIFT платіж робити - зверніться в банк - вони це зроблять
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10.03.2022 20:34 Ответить
Ось реквізити

Для переказів з-за кордону Бутусов поки надав власну картку.

Bank account in Ukraine: SWIFT

CODE/BIC: CHASUS33

Bank Account number: 5168745018743903

Currency: USD

Recepient Name: BUT
USOV JURIJRecepient Address: please message me.
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10.03.2022 20:37 Ответить
так і зробив, поїхав в Український Банк - дівчата все зробили.
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12.03.2022 23:03 Ответить
На сторінці ukr.net на горі мають реквізити для ЗСУ в різній валюті, я так перевів
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10.03.2022 18:06 Ответить
На жаль, ми не знайшли послуг за запитом «****: UA973052990000026002026805310»
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10.03.2022 17:59 Ответить
знайшов
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10.03.2022 18:12 Ответить
мне возврат пришел.ни чего не понял.
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10.03.2022 18:02 Ответить
с кредитной банк может не пропустить
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10.03.2022 18:15 Ответить
уже 30ой на пикап ушло.
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10.03.2022 18:38 Ответить
Юрій, дайте номер картки, через **** багатьом складно.
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10.03.2022 18:05 Ответить
Зараз хоч трохи сніжить та похолодало, та все-таки на календарі весна. А це означає, що незабаром початок городніх робіт. Просимо всіх мешканців до цього серйозно віднестися і максимально задуматися над посадкою овочів в кого є така можливість.
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10.03.2022 18:18 Ответить
Ще відносно далеко.
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10.03.2022 18:21 Ответить
+
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10.03.2022 18:32 Ответить
іду до банку зараз,дам знати чи пройшло
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10.03.2022 18:36 Ответить
+
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10.03.2022 18:45 Ответить
ніби пройшло, в банку сказали зачекати 20 хвилин на трансакцію
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10.03.2022 18:54 Ответить
Бутусов не дав банку в кінці, то я сказав,шо Приватбанк - сподіваюсь правильно вказав..
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10.03.2022 18:56 Ответить
Закинув - купіть гарних "іграшок" нашим хлопцям.
Слава Україні!
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10.03.2022 21:09 Ответить
як взнати,чи Бутусов отримав гроші, хто підскаже?
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10.03.2022 21:12 Ответить
В банку спитайте
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01.04.2022 12:38 Ответить
 
 