Фонд Бутусова собирает средства в помощь фронту
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов возобновил работу своего благотворительного фонда. Организация будет покупать транспорт, беспилотники, средства оптической разведки и медикаменты.
Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Я открыл свой фонд в 2014-м, когда война только началась, и тогда нужно было мобилизовать все силы. И сейчас возобновляю работу фонда. Приоритетами работы вижу закупку автотранспорта, который нужен фронту, беспилотников, средств оптической разведки, средств обеспечения спасения жизни" , – написал он.
Бутусов сообщил, что выезжает на фронт из Днепра, где самоотверженно работают власти и координационный штаб волонтеров.
"Здесь идет мобилизация, здесь есть главное – фантастически мотивированные невероятные люди, вставшие на защиту нашего общего будущего. Но из вещей пока не хватает фактически всего, потому что потребности велики. Я понимаю, что нужно сейчас делать все возможное в этот решающий момент, каждый может помочь, каждая помощь важна. Поэтому для помощи именно на востоке Украины я считаю необходимым сосредоточить усилия фонда", - отметил журналист.
Помочь фонду можно по следующим реквизитам.
Юрий Бутусов
PayPal [email protected]
USD
Bank account in Ukraine: SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
UA103052990262056400929795346
Bank Account number: 5168745018743903
Currency: USD
Recepient Name: BUTUSOV JURIJ
Recepient Address: please message me
UAH
Бутусов Юрій Євгенович
IBAN
UA033052990262036400929794532
ЄДРПОУ 2792710677
по номеру карты Приватбанк 5168745018737095
Фонд
USD
Название предприятия/company Name
ФОНД ЗНБ БО
IBAN Code
UA913052990000026006046807167
Название банка/Name of the bank
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку/Bank SWIFT Code
PBANUA2X
Банк-корреспондент/Correspondent bank
JP Morgan Chase Bank, New York ,USA
Гривня
Название организации: БО ФОНД ЗНБ
Код получателя: 39263480
Название банка: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Счет получателя в формате IBAN: UA973052990000026002026805310
Евро
Реквизиты предприятия/Company details
Название предприятия/company Name
ФОНД ЗНБ БО
IBAN Code
UA173052990000026002046804755
Название банка/Name of the bank
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банка/Bank SWIFT Code
PBANUA2X
Адрес предприятия/Company address
UA 02140 г. Киев ул. Крушельницкой д.3А, кв.5
Банки-корреспонденты/Correspondent banks
Счет в банке-корреспонденте/Account in the corresponnt bank
400886700401
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank
COBADEFF
Банк-корреспондент/Correspondent bank
Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
Счет в банке-корреспонденте/Account in the correspondent bank
6231605145
SWIFT Code банка-корреспондента/SWIFT Code of the correspondent bank
CHASDEFX
Банк-корреспондент/Correspondent bank
J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
Пожалуйста, подождите...
В нас в театрі щодня черги черги стоять - приносять ВСЕ. А скільки фур із за кордону.
Там реально потребують допомоги.
Нормальні люди дадуть.
Він собі в кишеню точно не покладе.
Де воно все ? Як ним розпоряджаються ?
як це зробити?
з моеї картки на його як? - VISA
**** для мене звучить як кітайскі іерогліфи
теж не робить - то може і не дуже потрібно?
Для переказів з-за кордону Бутусов поки надав власну картку.
Bank account in Ukraine: SWIFT
CODE/BIC: CHASUS33
Bank Account number: 5168745018743903
Currency: USD
Recepient Name: BUT
USOV JURIJRecepient Address: please message me.
Слава Україні!