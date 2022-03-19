Фонд Бутусова собирает средства в помощь фронту

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов возобновил работу своего благотворительного фонда. Организация будет покупать транспорт, беспилотники, средства оптической разведки и медикаменты.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я открыл свой фонд в 2014-м, когда война только началась, и тогда нужно было мобилизовать все силы. И сейчас возобновляю работу фонда. Приоритетами работы вижу закупку автотранспорта, который нужен фронту, беспилотников, средств оптической разведки, средств обеспечения спасения жизни" , – написал он.

Бутусов сообщил, что выезжает на фронт из Днепра, где самоотверженно работают власти и координационный штаб волонтеров.

"Здесь идет мобилизация, здесь есть главное – фантастически мотивированные невероятные люди, вставшие на защиту нашего общего будущего. Но из вещей пока не хватает фактически всего, потому что потребности велики. Я понимаю, что нужно сейчас делать все возможное в этот решающий момент, каждый может помочь, каждая помощь важна. Поэтому для помощи именно на востоке Украины я считаю необходимым сосредоточить усилия фонда", - отметил журналист.

Помочь фонду можно по следующим реквизитам.

Юрий Бутусов

PayPal [email protected]

USD

Bank account in Ukraine: SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

UA103052990262056400929795346

Bank Account number: 5168745018743903

Currency: USD

Recepient Name: BUTUSOV JURIJ

Recepient Address: please message me

UAH

Бутусов Юрій Євгенович

IBAN

UA033052990262036400929794532

ЄДРПОУ 2792710677

по номеру карты Приватбанк 5168745018737095

Фонд

USD

Название предприятия/company Name

ФОНД ЗНБ БО

IBAN Code

UA913052990000026006046807167

Название банка/Name of the bank

JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code

PBANUA2X

Банк-корреспондент/Correspondent bank

JP Morgan Chase Bank, New York ,USA

Гривня

Название организации: БО ФОНД ЗНБ

Код получателя: 39263480

Название банка: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Счет получателя в формате IBAN: UA973052990000026002026805310

Евро

Реквизиты предприятия/Company details

Название предприятия/company Name

ФОНД ЗНБ БО

IBAN Code

UA173052990000026002046804755

Название банка/Name of the bank

JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банка/Bank SWIFT Code

PBANUA2X

Адрес предприятия/Company address

UA 02140 г. Киев ул. Крушельницкой д.3А, кв.5

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400886700401

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6231605145

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CHASDEFX

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