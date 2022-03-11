Шредер на прохання України зустрівся з Путіним, - ЗМІ
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Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, близький до президента РФ, у четвер провів першу зустріч з Володимиром Путіним у спробі зупинити війну в Україні.
Про це пише ряд західних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За інформацією DPA, у четвер відбулася перша зустріч Шредера і Путіна, і поки що не зрозуміло, чи відбудуться подальші зустрічі. Подробиці спілкування між ними невідомі. Дружина Шредера Со Ен Шредер-Кім згодом опублікувала в Instagram фотографію, на якій вона молиться з Кремлем на задньому плані.
За даними Politico, візит Шредера в Москву відбувся після переговорів у Стамбулі з українським депутатом Рустемом Умеровим, який є членом делегації України на мирних переговорах з Росією.
Видання зазначає, що українська сторона звернулась до Шредера минулої п’ятниці через швейцарського видавця Ringier, у якому ексканцлер працював консультантом. Український політик у Києві зв’язався з виконавчим директором Ringier Марком Вальдером і попросив його передати Шредеру повідомлення про те, що український уряд хотів би звернутися до нього як до посередника. Шредер погодився і в понеділок полетів разом із дружиною до Стамбула. Зустріч з українцями була організована за підтримки МЗС Туреччини.
Шредер зустрівся в стамбульському палаці Долмабахче в понеділок вдень з українською делегацією на чолі з Рустемом Умеровим. Умеров сказав Шредеру, що президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб ексканцлер використав свої відносини з Путіним, щоб спробувати домовитися принаймні про припинення вогню.
Високопоставлений український дипломат підтвердив, що зустріч Умерова зі Шредером була узгоджена з офісом Зеленського.
Шредер сказав, що не впевнений, що Путін прийме його в Москві, але спробує. Українці дали Шредеру вказівки щодо кількох ключових моментів, які вони хотіли б обговорити - зокрема щодо прагнення України до НАТО, статусу Криму та майбутнього Донбасу.
Після переговорів з українською стороною Шредер зв'язався з людиною, близькою до Путіна в Москві, і розповів про зустріч у Стамбулі. Він спитав, чи зустріне його Путін. Через десять хвилин Шредер отримав зелене світло, але йому сказали чекати в Стамбулі до середи, коли по нього прибуде російський літак.
Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявляв виданню Bild, що Шредер один із небагатьох політиків у Німеччині, хто все ще може мати пряму лінію з Путіним.
Будь ласка, зачекайте...
Human Hamburger Scene | Kingsman: The Golden Circle (2017)
В будь якому випадку цю сцену з Kingsman: The Golden Circle, коли з особа, на місці якої має бути *****, зустрічається з правильним шредером або його не дуже далеким родичем - промисловою м'ясорубкою
@mudzhyri
Основание киевским князем Москвы - крупнейшая геополитическая катастрофа 12-го века
Обсуждению подлежат только порядок полного вывода русских войск с нашей территории, территории Приднестровья и Беларуси (безопасные коридоры, сложение оружия и т.д.), размеры репараций, порядок возврата вывезенных в россию с нашей территории культурных ценностей. Ну и судьба Лукашенко (невмешательство русских) - его сильно охота за горло подержать (о будущем уничтожении русских военных преступников вести переговоры бессмысленно - это заведёт их в тупик, их потом наша внешняя разведка сама найдёт).
Відносини ХУ№ла з Шрьодером не є інші...
@Segozavr
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2 ч
Япония запрещает экспорт в Россию 57 наименований продукции, включая ПО, полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства, осциллографы, спектрометры, усилители и генераторы сигналов, резисторы, криптографию, телекамеры, оптические фильтры и др.
Зеленский давно признал что у него кадров нет.