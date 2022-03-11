УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4228 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
30 695 38
війна (56406) перемовини (2484) Путін (21436) Шредер (58)

Шредер на прохання України зустрівся з Путіним, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Шредер на прохання України зустрівся з Путіним, - ЗМІ

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, близький до президента РФ, у четвер провів першу зустріч з Володимиром Путіним у спробі зупинити війну в Україні.

Про це пише ряд західних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За інформацією DPA, у четвер відбулася перша зустріч Шредера і Путіна, і поки що не зрозуміло, чи відбудуться подальші зустрічі. Подробиці спілкування між ними невідомі. Дружина Шредера Со Ен Шредер-Кім згодом опублікувала в Instagram фотографію, на якій вона молиться з Кремлем на задньому плані.

За даними Politico, візит Шредера в Москву відбувся після переговорів у Стамбулі з українським депутатом Рустемом Умеровим, який є членом делегації України на мирних переговорах з Росією.

Видання зазначає, що українська сторона звернулась до Шредера минулої п’ятниці через швейцарського видавця Ringier, у якому ексканцлер працював консультантом. Український політик у Києві зв’язався з виконавчим директором Ringier Марком Вальдером і попросив його передати Шредеру повідомлення про те, що український уряд хотів би звернутися до нього як до посередника. Шредер погодився і в понеділок полетів разом із дружиною до Стамбула. Зустріч з українцями була організована за підтримки МЗС Туреччини.

Читайте: У Кремлі не відкидають можливості зустрічі Путіна та Зеленського

Шредер зустрівся в стамбульському палаці Долмабахче в понеділок вдень з українською делегацією на чолі з Рустемом Умеровим. Умеров сказав Шредеру, що президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб ексканцлер використав свої відносини з Путіним, щоб спробувати домовитися принаймні про припинення вогню.

Високопоставлений український дипломат підтвердив, що зустріч Умерова зі Шредером була узгоджена з офісом Зеленського.

Шредер сказав, що не впевнений, що Путін прийме його в Москві, але спробує. Українці дали Шредеру вказівки щодо кількох ключових моментів, які вони хотіли б обговорити - зокрема щодо прагнення України до НАТО, статусу Криму та майбутнього Донбасу.

Також читайте: Росія не в змозі брати міста, український спротив дуже сильний. Тому вона бомбардує все без розбору, - Боррель

Після переговорів з українською стороною Шредер зв'язався з людиною, близькою до Путіна в Москві, і розповів про зустріч у Стамбулі. Він спитав, чи зустріне його Путін. Через десять хвилин Шредер отримав зелене світло, але йому сказали чекати в Стамбулі до середи, коли по нього прибуде російський літак.

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявляв виданню Bild, що Шредер один із небагатьох політиків у Німеччині, хто все ще може мати пряму лінію з Путіним.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+17
Яке їхало, таке й здибало - українське прислів'я.
показати весь коментар
11.03.2022 13:56
+13
У спробі зупинити війну в Україні? Да он просто за премией ходил!
показати весь коментар
11.03.2022 13:59
+12
Идиотизм🤦
показати весь коментар
11.03.2022 13:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яке їхало, таке й здибало - українське прислів'я.
показати весь коментар
11.03.2022 13:56 Відповісти
Яка зустріч , той карлик власної тіні боітьс
показати весь коментар
11.03.2022 13:57 Відповісти
А про результат буде ще одне: "Сіло, їхало, перевезлось"
показати весь коментар
11.03.2022 14:52 Відповісти
Шредер зустрінеться з Кренгом.
показати весь коментар
11.03.2022 13:56 Відповісти


Human Hamburger Scene | Kingsman: The Golden Circle (2017)
показати весь коментар
11.03.2022 14:21 Відповісти
вибачте, напевно зображення занадто криваве навіть для цензора.

В будь якому випадку цю сцену з Kingsman: The Golden Circle, коли з особа, на місці якої має бути *****, зустрічається з правильним шредером або його не дуже далеким родичем - промисловою м'ясорубкою

показати весь коментар
11.03.2022 14:30 Відповісти
***** = пyйло
показати весь коментар
11.03.2022 14:34 Відповісти
Дякую
показати весь коментар
11.03.2022 14:56 Відповісти
Кобіта, оператор "шрьодера", подібна до Я. Соколової
показати весь коментар
11.03.2022 15:01 Відповісти
Руцкій німець Шредер , ходить можеш?
показати весь коментар
11.03.2022 13:57 Відповісти
Идиотизм🤦
показати весь коментар
11.03.2022 13:58 Відповісти
У спробі зупинити війну в Україні? Да он просто за премией ходил!
показати весь коментар
11.03.2022 13:59 Відповісти
Где этот путин ,где это ***** ,не пора ли его валить ?
показати весь коментар
11.03.2022 14:00 Відповісти
На Шрьодера тут, до речі, "дєло шьют". Причому, передали у Карлсруе, так що може бути серйозно.
показати весь коментар
11.03.2022 14:00 Відповісти
мертви бджолы
показати весь коментар
11.03.2022 14:16 Відповісти
Yevgeniy Mudzhyri™


@mudzhyri



Основание киевским князем Москвы - крупнейшая геополитическая катастрофа 12-го века
показати весь коментар
11.03.2022 14:01 Відповісти
Які переговори? Нам їбашить треба.
показати весь коментар
11.03.2022 14:01 Відповісти
за бонусом/не устойкой приехало.
показати весь коментар
11.03.2022 14:01 Відповісти
Перші слова Шреддера: "Шеф, всьо пропало!"
показати весь коментар
11.03.2022 14:02 Відповісти
Прекратите обсуждать с путиным Донбасс, Крым и НАТО - это вопросы, не подлежащие обсуждению (Крым, Донбасс - Украина, их статус после вывода русских войск - не путина собачье дело; НАТО - только путина забыли спросить, куда нам вступать, а куда - нет).

Обсуждению подлежат только порядок полного вывода русских войск с нашей территории, территории Приднестровья и Беларуси (безопасные коридоры, сложение оружия и т.д.), размеры репараций, порядок возврата вывезенных в россию с нашей территории культурных ценностей. Ну и судьба Лукашенко (невмешательство русских) - его сильно охота за горло подержать (о будущем уничтожении русских военных преступников вести переговоры бессмысленно - это заведёт их в тупик, их потом наша внешняя разведка сама найдёт).
показати весь коментар
11.03.2022 14:02 Відповісти
Видимо Путину нравятся толстенькие ребята: Жерар Депардье, Шредер, Жириновский... У каждого свои вкусы.
показати весь коментар
11.03.2022 14:02 Відповісти
Котлы и блокировка коммуникаций вот единственный аргумент в разговоре с бункерной крысой.
показати весь коментар
11.03.2022 14:04 Відповісти
Шредер як і вся німецька політична влада бувша і нинішня є прихильники і друзі рашиста .Фріци і французи є світові прорашистські агенти куйла,котрі лоббіюють його інтереси у цілому світі.У2014 році Меркель з Оландом по вказівці "куйла" заклали міцний фундамент нинішньої кровопролитної війни в Україні ,створивши на суверенній території України ордло.Фріци і французи такі ж вороги Україні і її народу,як і рашисти.
показати весь коментар
11.03.2022 14:05 Відповісти
Шредер вообще потерял авторитет в Германии..и его о чем то просить было не умно…это не тот человек,который мог бы повлиять на «пу
показати весь коментар
11.03.2022 14:06 Відповісти
Шредер спасает свою «репутацию»=>этого ушлепка начали даже в его партии (SPD) мочить. К тому же этот газпромовский ************, как я поняла из новостей, не желает отказаться от своей «пенсии» из кацапетовки. Из-за этого на него завели дело=>поддержка военных преступлений…..
показати весь коментар
11.03.2022 14:07 Відповісти
з проститутками не говорять.. Проституток використовують.
Відносини ХУ№ла з Шрьодером не є інші...
показати весь коментар
11.03.2022 14:07 Відповісти
Путлер повірив в свою невмирущисть тому ніхто і ніщо його не зупинить, а всі вмовляння тільки тішать його самолюбство. З людиною можна і потрібно розмовляти, а це нелюд.
показати весь коментар
11.03.2022 14:09 Відповісти
и чё с того, о чём говорить с сумасшедшим? ему только капитуляция нужна полная других вариантов голодная (очень скоро) чернь не примет и не простит
показати весь коментар
11.03.2022 14:09 Відповісти
бессмысленно
показати весь коментар
11.03.2022 14:09 Відповісти
Геринга попросили поговорить с Гитлером... Для кого етот маразм рассчитан?
показати весь коментар
11.03.2022 14:12 Відповісти
Який у біса Ґерінґ? Просто якийсь песик. Я навіть не розумію, що песик може попросити хазяїна, окрім лизання руки.
показати весь коментар
11.03.2022 14:19 Відповісти
Встреча прошла за закрытыми дверями. Общались через замочную скважину.
показати весь коментар
11.03.2022 14:18 Відповісти
Гурьянов Сергей


@Segozavr

·
2 ч



Япония запрещает экспорт в Россию 57 наименований продукции, включая ПО, полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства, осциллографы, спектрометры, усилители и генераторы сигналов, резисторы, криптографию, телекамеры, оптические фильтры и др.
показати весь коментар
11.03.2022 14:20 Відповісти
З таким же успіхом можна було попросити Володіна зустрітися з Путіним. Чи Терешкову.
показати весь коментар
11.03.2022 14:25 Відповісти
шредер, за кешом під шумок зганяв!((((
показати весь коментар
11.03.2022 14:41 Відповісти
Я давно знал что у нас в правительстве полно идиотов....
Зеленский давно признал что у него кадров нет.
показати весь коментар
11.03.2022 14:57 Відповісти
Ох і посередники в української влади... один іншого краше
показати весь коментар
11.03.2022 15:06 Відповісти
шредера на нари разом з ******!
показати весь коментар
11.03.2022 15:43 Відповісти
 
 