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Українські митники на західному кордоні вимагають хабарі, - волонтери

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські митники на західному кордоні вимагають хабарі, - волонтери

Польські волонтери, які привозять в Україну гуманітарну допомогу та допомагають вивозити за кордон українських біженців, почали скаржитися на хабарі на українській митниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УНІАН.

"Щойно зателефонував знайомий поляк, який безоплатно 12-ту добу возить на Львів гуманітарку та вивозить наших біженців. На прикордонному пункті "Будомир - Грушів" (Львівська область) наш митник розвів його на 10 доларів хабара. Просто дої*вався до всього, поки той не дав йому ці срані 10 баксів.Я бачив, як мужньо та людяно працювали хлопці митники у нас на Паланці, як допомагають нам із польською допомогою на Орлівці. Львівська Митниця, вичісліть цю суку!" – написав у фейсбуціодеський активіст Олександр Бабіч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 чоловіків намагалися за хабар виїхати з України, але натомість потраплять у військкомат, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Поляк Бартек Алексінскі з-під Варшавою підтвердив у фейсбуці, що йому довелося заплатити хабар для проходження митниці.

"На дні всього світу. Цей сучий син чіплявся за нібито відсутні документи, поки не отримав 10 гребаних доларів. Іуда продав Христа за 30 срібняків. І цей мудак в уніформі продав всю віру в те, що ми робимо, за 10 доларів. Я і мої товариші вирішили завершити нашу місію в Україні", - написав Алексінскі.

Також читайте: Ексглава Митниці Макаренко закликав владу спростити правила ввезення гуманітарної допомоги до України

Крім того, у соцмережах чимало скарг на хабарі від простих українців, які виїжджали цими днями за кордон, рятуючись від війни.

"З нас взяли гроші за те, що ми їхали з собакою, у якої були абсолютно всі документи та щеплення. Вагітна я, троє дітей, і з чоловіка вимагали 50 євро на нашій митниці, щоб не викликати санітарну службу. Є тварюки", - поділилася у коментарях під постом Бабича одеситка Дар'я Антоненко.

У львівській митниці заперечують, що їхні працівники вимагають хабарі. "Якщо є такі факти, потрібно дзвонити на нашу гарячу лінію", - сказали на митниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польські митники спростили оформлення гуманітарної допомоги для України

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+60
Нихера себе реформа.
Почему мы не НАТО и ЕС?
Эта статья дает ответ Зеленскому.
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11.03.2022 20:38
+55
Кому война, а кому мать родная. Такие случаи должны караться как мародерство в военное время.
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11.03.2022 20:38
+49
на телефон скрін або прибити падлюку на місці
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11.03.2022 20:36
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Це звичайне мародерство. Начальника митниці під польовий суд (немає? так завести!) , раз не може навести порядок у своєму господарстві!
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11.03.2022 22:21 Відповісти
Не можу таке переварити навіть... В час війни Недавно, пройшло, про сбеушника, якого при затриманні :виявив спротив: Але, може бути провокація. Ну невже, СЬОГОДНІ, хтось за 10 баксів зрадить країну
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11.03.2022 23:07 Відповісти
І де тут новина?
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11.03.2022 23:11 Відповісти
Що нового в тому що западенці ********** гроші
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11.03.2022 23:14 Відповісти
ще один недоольгієвець вилупився?
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11.03.2022 23:21 Відповісти
Наши доблестные эвакуирующиеся мужчины сами предлагают взятки, чтобы их пропустили и пропускают! Знаю таких. Горбатого могила исправит.
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11.03.2022 23:19 Відповісти
какое там суче руководство на этих постах такие там мрази просят взятки. вопрос - с кем из высшего руководства они делятся. До сраки горячая линия, спустят проблему вниз, а внизу её сольют в унитаз. Надо по тихому снимать видео и выкладывать в соцсети, так будет сложней их отмазать ихним начальникам.
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16.03.2022 22:53 Відповісти
а як вони джевеліни пропускали, невже сертифікати вимагали ? це іронія. Але було видно по прохіндеях з ВР як вони вили від люті коли чули про приземлення літака з "гуманітарними джевелінами. А потім били по цих аеродромах. А гетьманцев тужиться, на 85 % впали доходи від митниці. Видко, коля котлета до цього часу вимагає долю.
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17.03.2022 00:10 Відповісти
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