Украинские таможенники на западной границе требуют взятки, - волонтеры

Польские волонтеры, привозящие в Украину гуманитарную помощь и помогающие вывозить за границу украинских беженцев, начали жаловаться на взятки на украинской таможне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет УНИАН.

"Только что позвонил знакомый поляк, который безвозмездно 12-е сутки возит во Львов гуманитарку и вывозит наших беженцев. На пограничном пункте "Будомир - Грушев" (Львовская область) наш таможенник развел его на 10 долларов взятки. Просто до##ался до всего, пока тот не дал ему эти сраные 10 баксов. Я видел, как мужественно и человечно работали ребята таможенники у нас на Паланке, как помогают нам с польской помощью на Орловке. – написал в фейсбуке одесский активист Александр Бабич.

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Поляк Бартек Алексински из-под Варшавы подтвердил в фейсбуке, что ему пришлось заплатить взятку для прохождения таможни.

"На дне всего мира. Этот сукин сын цеплялся за якобы отсутствующие документы, пока не получил 10 гребенных долларов. Иуда продал Христа за 30 серебряников. И этот мудак в униформе продал всю веру в то, что мы делаем, за 10 долларов. Я и мои товарищи решили завершить нашу миссию в Украине", - написал Алексински.

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Кроме того, в соцсетях немало жалоб на взятки и от простых украинцев, выезжавших в эти дни за границу, спасаясь от войны.

"С нас взяли деньги за то, что мы ехали с собакой, у которой были абсолютно все документы и прививки. Беременная я, трое детей, и с мужа требовали 50 евро на нашей таможне, чтобы не вызвать санитарную службу. Есть твари", - поделилась в комментариях под постом Бабича одесситка Дарья Антоненко.

Во львовской таможне отрицают, что их работники требуют взятки. "Если есть такие факты, нужно звонить в нашу горячую линию", - сказали на таможне.

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