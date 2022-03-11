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взятка (5957) Львовщина (2682) таможня (1917)

Украинские таможенники на западной границе требуют взятки, - волонтеры

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские таможенники на западной границе требуют взятки, - волонтеры

Польские волонтеры, привозящие в Украину гуманитарную помощь и помогающие вывозить за границу украинских беженцев, начали жаловаться на взятки на украинской таможне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет УНИАН.

"Только что позвонил знакомый поляк, который безвозмездно 12-е сутки возит во Львов гуманитарку и вывозит наших беженцев. На пограничном пункте "Будомир - Грушев" (Львовская область) наш таможенник развел его на 10 долларов взятки. Просто до##ался до всего, пока тот не дал ему эти сраные 10 баксов. Я видел, как мужественно и человечно работали ребята таможенники у нас на Паланке, как помогают нам с польской помощью на Орловке. – написал в фейсбуке одесский активист Александр Бабич.

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Поляк Бартек Алексински из-под Варшавы подтвердил в фейсбуке, что ему пришлось заплатить взятку для прохождения таможни.

"На дне всего мира. Этот сукин сын цеплялся за якобы отсутствующие документы, пока не получил 10 гребенных долларов. Иуда продал Христа за 30 серебряников. И этот мудак в униформе продал всю веру в то, что мы делаем, за 10 долларов. Я и мои товарищи решили завершить нашу миссию в Украине", - написал Алексински.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовщина за один день направила в другие области 1200 тонн гуманитарной помощи

Кроме того, в соцсетях немало жалоб на взятки и от простых украинцев, выезжавших в эти дни за границу, спасаясь от войны.

"С нас взяли деньги за то, что мы ехали с собакой, у которой были абсолютно все документы и прививки. Беременная я, трое детей, и с мужа требовали 50 евро на нашей таможне, чтобы не вызвать санитарную службу. Есть твари", - поделилась в комментариях под постом Бабича одесситка Дарья Антоненко.

Во львовской таможне отрицают, что их работники требуют взятки. "Если есть такие факты, нужно звонить в нашу горячую линию", - сказали на таможне.

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Топ комментарии
+60
Нихера себе реформа.
Почему мы не НАТО и ЕС?
Эта статья дает ответ Зеленскому.
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11.03.2022 20:38
+55
Кому война, а кому мать родная. Такие случаи должны караться как мародерство в военное время.
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11.03.2022 20:38
+49
на телефон скрін або прибити падлюку на місці
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11.03.2022 20:36
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Страница 2 из 2
Це звичайне мародерство. Начальника митниці під польовий суд (немає? так завести!) , раз не може навести порядок у своєму господарстві!
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11.03.2022 22:21 Ответить
Не можу таке переварити навіть... В час війни Недавно, пройшло, про сбеушника, якого при затриманні :виявив спротив: Але, може бути провокація. Ну невже, СЬОГОДНІ, хтось за 10 баксів зрадить країну
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11.03.2022 23:07 Ответить
І де тут новина?
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11.03.2022 23:11 Ответить
Що нового в тому що западенці ********** гроші
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11.03.2022 23:14 Ответить
ще один недоольгієвець вилупився?
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11.03.2022 23:21 Ответить
Наши доблестные эвакуирующиеся мужчины сами предлагают взятки, чтобы их пропустили и пропускают! Знаю таких. Горбатого могила исправит.
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11.03.2022 23:19 Ответить
какое там суче руководство на этих постах такие там мрази просят взятки. вопрос - с кем из высшего руководства они делятся. До сраки горячая линия, спустят проблему вниз, а внизу её сольют в унитаз. Надо по тихому снимать видео и выкладывать в соцсети, так будет сложней их отмазать ихним начальникам.
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16.03.2022 22:53 Ответить
а як вони джевеліни пропускали, невже сертифікати вимагали ? це іронія. Але було видно по прохіндеях з ВР як вони вили від люті коли чули про приземлення літака з "гуманітарними джевелінами. А потім били по цих аеродромах. А гетьманцев тужиться, на 85 % впали доходи від митниці. Видко, коля котлета до цього часу вимагає долю.
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17.03.2022 00:10 Ответить
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