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НБУ спростував інформацію щодо обмеження системи SWIFT в Україні

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НБУ спростував інформацію щодо обмеження системи SWIFT в Україні

Національний банк України (НБУ) спростував інформацію щодо обмеження для українців системи SWIFT.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення на сайті НБУ.

"НБУ не вводив обмеження на більшість переказів з-за кордону. Заборона стосується виключно переказів, пов'язаних з РФ і РБ, а також переказів у російських та білоруських рублях, однак і тут є винятки", - сказано в повідомленні.

НБУ закликав банки проводити роз'яснювальну роботу з клієнтами і не заважати проведенню відповідних розрахунків.

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Ватовафери заскавчали , хочуть рідненьким в москальщину грошенят передать ? А х їм і дошерак за 100 дерев'яних
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11.03.2022 21:57 Відповісти
Тольяттинский завод, простаивающий с 5 марта, вновь начнет выпуск автомобилей 16 марта, сообщает «Автостат». Пока производственные планы определены лишь на три дня - до 18 марта. С конвейеров будут сходить только модели Granta и Niva Legend («старая Нива»). Завод «АвтоВАЗа» в Ижевске, где выпускают «Весты», продолжит простаивать
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11.03.2022 22:01 Відповісти
Прошла инфа что
НБУ запретил swift от и к физ.лиц... начали поступать жалобы от волонтеров, что не могут заплатить полякам за генераторы и пр. Вроде как это было сделано без огласки. Если правда, то очень смахивает на мародерство и пособничество оккупантам со стороны НБУ...
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11.03.2022 22:07 Відповісти
 
 