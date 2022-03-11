НБУ спростував інформацію щодо обмеження системи SWIFT в Україні
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Національний банк України (НБУ) спростував інформацію щодо обмеження для українців системи SWIFT.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення на сайті НБУ.
"НБУ не вводив обмеження на більшість переказів з-за кордону. Заборона стосується виключно переказів, пов'язаних з РФ і РБ, а також переказів у російських та білоруських рублях, однак і тут є винятки", - сказано в повідомленні.
НБУ закликав банки проводити роз'яснювальну роботу з клієнтами і не заважати проведенню відповідних розрахунків.
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НБУ запретил swift от и к физ.лиц... начали поступать жалобы от волонтеров, что не могут заплатить полякам за генераторы и пр. Вроде как это было сделано без огласки. Если правда, то очень смахивает на мародерство и пособничество оккупантам со стороны НБУ...