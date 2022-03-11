НБУ опроверг информацию об ограничении системы SWIFT в Украине
Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине
Национальный банк Украины (НБУ) опроверг информацию об ограничении для украинцев системы SWIFT.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение на сайте НБУ.
"НБУ не вводил ограничения на большинство переводов из-за границы. Запрет касается исключительно переводов, связанных с РФ и РБ, а также переводов в российских и белорусских рублях, однако и здесь есть исключения", - говорится в сообщении.
НБУ призвал банки проводить разъяснительную работу с клиентами и не мешать проведению соответствующих расчетов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
НБУ запретил swift от и к физ.лиц... начали поступать жалобы от волонтеров, что не могут заплатить полякам за генераторы и пр. Вроде как это было сделано без огласки. Если правда, то очень смахивает на мародерство и пособничество оккупантам со стороны НБУ...