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НБУ (4807) SWIFT (85)

НБУ опроверг информацию об ограничении системы SWIFT в Украине

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

НБУ опроверг информацию об ограничении системы SWIFT в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) опроверг информацию об ограничении для украинцев системы SWIFT.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение на сайте НБУ.

"НБУ не вводил ограничения на большинство переводов из-за границы. Запрет касается исключительно переводов, связанных с РФ и РБ, а также переводов в российских и белорусских рублях, однако и здесь есть исключения", - говорится в сообщении.

НБУ призвал банки проводить разъяснительную работу с клиентами и не мешать проведению соответствующих расчетов.

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Ватовафери заскавчали , хочуть рідненьким в москальщину грошенят передать ? А х їм і дошерак за 100 дерев'яних
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11.03.2022 21:57 Ответить
Тольяттинский завод, простаивающий с 5 марта, вновь начнет выпуск автомобилей 16 марта, сообщает «Автостат». Пока производственные планы определены лишь на три дня - до 18 марта. С конвейеров будут сходить только модели Granta и Niva Legend («старая Нива»). Завод «АвтоВАЗа» в Ижевске, где выпускают «Весты», продолжит простаивать
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11.03.2022 22:01 Ответить
Прошла инфа что
НБУ запретил swift от и к физ.лиц... начали поступать жалобы от волонтеров, что не могут заплатить полякам за генераторы и пр. Вроде как это было сделано без огласки. Если правда, то очень смахивает на мародерство и пособничество оккупантам со стороны НБУ...
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11.03.2022 22:07 Ответить
 
 