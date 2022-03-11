НБУ опроверг информацию об ограничении системы SWIFT в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) опроверг информацию об ограничении для украинцев системы SWIFT.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение на сайте НБУ.

"НБУ не вводил ограничения на большинство переводов из-за границы. Запрет касается исключительно переводов, связанных с РФ и РБ, а также переводов в российских и белорусских рублях, однако и здесь есть исключения", - говорится в сообщении.

НБУ призвал банки проводить разъяснительную работу с клиентами и не мешать проведению соответствующих расчетов.

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