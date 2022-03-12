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Брехнею на Радбезі ООН Росія знову вистрілила собі в ногу, - Кислиця

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Росія, скликавши засідання Ради Безпеки ООН з приводу "військово-біологічної діяльності США на території України", знову вистрілила собі в ногу.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, виступаючи у п’ятницю на Радбезі, інформує Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Ми добре знаємо, що маніакальна одержимість, з якою путін фантазує про неіснуючу біологічну чи хімічну зброю чи інші загрози в Україні, дуже небезпечна. Це насправді може вказувати на те, що Росія готує ще одну жахливу операцію "під чужим прапором", - сказав дипломат.

При цьому він звернувся до російського представника: "Що ще ви збираєтеся використати проти України? Крилаті ракети, реактивні системи залпового вогню, важкі авіабомби? Усе це ми вже відчули. Що далі? Аміак, фосфор? І яка буде наступна ціль? Ще один житловий будинок? Ще один пологовий будинок? Ще одна школа? А може, ще один об’єкт культурної спадщини?"

Кислиця зауважив, що документи та карти, вилучені українськими військовими у російських військовополонених, підтверджують, що бомбардування житлових масивів були сплановані заздалегідь. Полонені російські льотчики на пресконференції в Києві підтвердили, що свідомо скидали бомби на житлові квартали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Z означає звірі", - Кислиця на екстреному засіданні Радбезу ООН

"Скликавши це засідання, держава-агресор знову вистрілила собі в ногу", - заявив Кислиця, зазначивши, що ще очевиднішим стало "божевільне марення Путіна та його посіпак, у тому числі російської місії при ООН".

За словами представника України, Росії байдуже до безпеки власних громадян, як і до тисяч тіл російських солдатів, покинутих на полях України.

На його думку маніпулювання, до якого вдається Росія, поширюючи відверту брехню, є виявом неповаги до членів Ради Безпеки й підриває довіру до неї як до інституції.

"Насправді Радбез має розглядати воєнні злочини та злочини проти людяності, які російська федерація вчиняє щодня з 24 лютого 2022 року", - додав постпред.

Він звернувся до представника Росії, аби той попросив Москву звільнити викраденого загарбниками мера міста Мелітополя.

Також читайте: Росія може планувати застосування хімічних чи біологічних отруйних речовин проти українців, - Грінфілд

Кислиця також зачитав кілька абзаців зі звернення 194 нобелівських лауреатів: "Висловлюємо нашу підтримку українському народові та вільній і незалежній Українській державі, яка зазнає російської агресії, що нагадує сумнозвісний напад нацистської Німеччини на Польщу в 1939 році (з використанням подібних трюків удаваної провокації) і на Радянський Союз у 1941 році… Ми шануємо витримку й силу українського народу".

Як повідомлялося, Росія скликала 11 березня Раду Безпеки ООН для "обговорення військово-біологічної діяльності США на території України".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
А в целом по диагнозу россия швырнула себе в штаны гранату!
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12.03.2022 04:49
+15
мне кажется уже бы самый тупой понял что доказывать что-то бюракратам из ООН, НАТО, ОБСЕ и прочих импотентых помоек - это дохлый номер, они ничего не могут, кроме озабоченности, конечно .. нужно работать с избирателеями западных стран, чтобы они давили на своих политиков ...
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12.03.2022 04:57
+12
Якось я припустив, що стільки разів стріляючи собі в ногу, ***** уявив себе восьминогом. Каюсь, я помилився: не восьминогом, а сороконіжкою.
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12.03.2022 04:56
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А в целом по диагнозу россия швырнула себе в штаны гранату!
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12.03.2022 04:49 Відповісти
и как всегда все выразились с озабаченостью
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12.03.2022 04:53 Відповісти
Якось я припустив, що стільки разів стріляючи собі в ногу, ***** уявив себе восьминогом. Каюсь, я помилився: не восьминогом, а сороконіжкою.
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12.03.2022 04:56 Відповісти
мне кажется уже бы самый тупой понял что доказывать что-то бюракратам из ООН, НАТО, ОБСЕ и прочих импотентых помоек - это дохлый номер, они ничего не могут, кроме озабоченности, конечно .. нужно работать с избирателеями западных стран, чтобы они давили на своих политиков ...
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12.03.2022 04:57 Відповісти
цікава заява 194 нобелівських лауреатів щодо віроломності нападу Німеччини на Польщу і совєти.
і ні слова про віроломність нападу совєтів одночасно з гітлером на Польщу зі сходу.
ніби совєтів-побєдітєлєй аби "пісать історію" вже 30 років як немає, то чоговстидатися?
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12.03.2022 05:13 Відповісти
ООН это уже давно шарашкина контора, то что в ней обсуждается, то что в ней там кто то стреляет себе в ногу заявлениями никак ни на что не влияет. ООН нынче это клуб под названием попиз еть. Где у некоторых стран есть право кому то закрыть рот, разговор. ВСЕ
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12.03.2022 05:22 Відповісти
А коли кацап правду казав?! Воно ще пащу тільки відкривати починає і вже брехня ллється. Всю мерзоту що робить - перекладає на інших. Це в них на генетичному рівні закладено
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12.03.2022 05:28 Відповісти
100 відсотково..брехня це політика орди..яб навіть сказв на "лишньохромосомному"рівні
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12.03.2022 05:37 Відповісти
Верить никому из них нельзя!
Начиная с ***** и заканчивая последним рабом.
Где вероятность, что пленные не гонят дезинформацию?
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12.03.2022 07:26 Відповісти
Русские завезли биологическое, др. запрещённое и ещё новое (!!) оружие в ОРЛДО сразу после того, как выгнали оттуда международных наблюдателей и начали так называемые учения для прикрытия. Биологическое оружие будет применено там, в незаконных ЛНР и ДНР.
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12.03.2022 05:35 Відповісти
Злочини проти людяності росія почала ще в першу чеченську війну. Радбез ООН не чув, не знав...
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12.03.2022 07:06 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.03.2022 09:07 Відповісти
 
 