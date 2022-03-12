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На ЧАЕС розпочали ремонт пошкоджених ліній електропередач, - МАГАТЕ

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На ЧАЕС розпочали ремонт пошкоджених ліній електропередач, - МАГАТЕ

Технічні фахівці розпочали ремонт пошкоджених ліній електропередач у спробі відновити зовнішнє електропостачання території Чорнобильської атомної електростанції, яке було повністю відключено цього тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.

В Україні повідомили, що роботи, що почалися ввечері 10 березня, дозволили відремонтувати одну секцію, але зовнішнє електропостачання все ще було відключено, що свідчить про те, що в інших місцях все ще є пошкодження.

У відомстві додали, що ремонтні роботи будуть продовжені, попри складну ситуацію за межами території АЕС.

Аварійні дизель-генератори забезпечують резервне електропостачання ЧАЕС з 9 березня. За даними МАГАТЕ, на об'єкт доставлено додаткове паливо. Проте як і раніше важливо, як можна швидше відремонтувати лінії електропередач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі об'єкти в зоні ЧАЕС перебувають під контролем російських військових: контроль стану безпеки неможливий, - Держінспекція ядерного регулювання

Додатково до проблем в управлінні Чорнобильської АЕС регулятор втратив зв'язок зі станцією 10 березня. В результаті станція не може надати МАГАТЕ інформацію про радіологічний моніторинг на об'єкті.

Попри це, регулюючий орган продовжував отримувати інформацію про ситуацію через вище зовнішнє керівництво АЕС.

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Автор: Наталя Джума
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12.03.2022 06:42 Відповісти
Технічні фахівці розпочали ремонт пошкоджених ліній електропере Джерело: https://censor.net/ua/n3324166

Якої країни?Має бути заява від України про те, на кому буде відповідальність за пошкодження та за наслідки ремонту .
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12.03.2022 07:40 Відповісти
Особисто мене набагато більше турбує ЗАЕС
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12.03.2022 09:07 Відповісти
Як на мене, то тут щось не зрозуміло, наче судову ухвалу читаєш: Чим відрізняється "регулятор" від "регулюючого органу". І яке має відношення "вище зовнішнє керівництво АЕС" до "станції"?
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13.03.2022 19:18 Відповісти
 
 