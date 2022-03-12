На ЧАЕС розпочали ремонт пошкоджених ліній електропередач, - МАГАТЕ
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Технічні фахівці розпочали ремонт пошкоджених ліній електропередач у спробі відновити зовнішнє електропостачання території Чорнобильської атомної електростанції, яке було повністю відключено цього тижня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.
В Україні повідомили, що роботи, що почалися ввечері 10 березня, дозволили відремонтувати одну секцію, але зовнішнє електропостачання все ще було відключено, що свідчить про те, що в інших місцях все ще є пошкодження.
У відомстві додали, що ремонтні роботи будуть продовжені, попри складну ситуацію за межами території АЕС.
Аварійні дизель-генератори забезпечують резервне електропостачання ЧАЕС з 9 березня. За даними МАГАТЕ, на об'єкт доставлено додаткове паливо. Проте як і раніше важливо, як можна швидше відремонтувати лінії електропередач.
Додатково до проблем в управлінні Чорнобильської АЕС регулятор втратив зв'язок зі станцією 10 березня. В результаті станція не може надати МАГАТЕ інформацію про радіологічний моніторинг на об'єкті.
Попри це, регулюючий орган продовжував отримувати інформацію про ситуацію через вище зовнішнє керівництво АЕС.
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Якої країни?Має бути заява від України про те, на кому буде відповідальність за пошкодження та за наслідки ремонту .