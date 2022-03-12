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Росія втратила $30 млрд ВВП за два тижні війни проти України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Росія втратила $30 млрд ВВП за два тижні війни проти України

За два тижні після вторгнення Росії в Україну агресор зазнав чи не найгіршого падіння з кризи 90-х, що вже скоротило ВВП Росії на 30 млрд доларів, або 9% у 2022 році.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Після міжнародних санкцій економіка, яка вже другий рік була на шляху до зростання, за лічені дні відкотилася назад.

За однією з перших оцінок вже завданої шкоди, поточні прогнози Bloomberg Economics припускають, що виробництво впало приблизно на 2% – це падіння, яке конкурує з річним скороченням під час пандемії в 2020 році.

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Зниження означає, що понад 30 мільярдів доларів було вилучено з річного валового внутрішнього продукту Росії, виходячи з цін минулого року. Попередній прогноз Bloomberg Economics передбачає падіння ВВП Росії за весь рік приблизно на 9% у 2022 році.

Прогнози економістів на наступний сильно відрізняються, починаючи від оцінки Інституту міжнародних фінансів про "дуже глибоку рецесіїю" у 15% до скорочення на 7%, яке оцінюють у JPMorgan Chase & Co. та Goldman Sachs Group. Inc.

Базовий прогноз Bank of America Corp. полягає в тому, що цього року ВВП впаде приблизно на 13%, при цьому можливе більш глибоке падіння, якщо закупівля енергоносіїв з Росії буде припинена.

Зараз прогноз вже вказує на великий економічний спад, хоча й базується на невеликому обсязі доступної інформації. Але попереду, ймовірно, набагато більш серйозний спад, з огляду на масштаби порушення в російській економіці.

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При цьому прогнози можуть бути заниженими, адже базуються, зокрема, на вартості акцій, а тривале закриття ринку не дозволяє надати належну оцінку одному з чотирьох складників. Також враховується курс рубля до долара, дохідність євробондів та ціни на нафту.
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Топ коментарі
+10
У статті мова йде про ВВП, а не про витрати-втрати. Це різні речі, бо кацапи втрачають у війні те, що накопичили раніше, а в наслідок санкцій та обмежень зменшується валовий внутрішній продукт.
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12.03.2022 09:35
+6
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12.03.2022 09:21
+6
ВВП ? А кому від того легше? Це фількіа грамота. бо не стали там меньше отримувати грошей від продажу сировини. А тільки більше. бо ціни виросли. Можна себе заколисувати довго. але не вічно. Треба шукати асиметричні відповіді. Наприклад порушувати транспортування нафтопроводів по території Московії.
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12.03.2022 09:24
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Та вже зачекався.
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12.03.2022 10:47 Відповісти
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12.03.2022 09:21 Відповісти
)(уйло ж до війни позаморожував всі накопичення і засекретив..фіґ його знає наскільки там ше є бабла
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12.03.2022 09:23 Відповісти
ВВП ? А кому від того легше? Це фількіа грамота. бо не стали там меньше отримувати грошей від продажу сировини. А тільки більше. бо ціни виросли. Можна себе заколисувати довго. але не вічно. Треба шукати асиметричні відповіді. Наприклад порушувати транспортування нафтопроводів по території Московії.
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12.03.2022 09:24 Відповісти
А нічо що США та інші компанії відмовились від купівлі рос. нафти? Що ви втираєте про збільшення ціни?
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12.03.2022 09:54 Відповісти
Копейки.
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12.03.2022 09:25 Відповісти
в них кожний долар зараз на рахунку.
центробанк ніби заблокували.
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12.03.2022 09:26 Відповісти
як маленький сніжок-це початок лавини
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12.03.2022 09:26 Відповісти
Кажуть же, що вона ніби витрачає по 20 млрд долларів на війну з Україною щодня. Тоді це за 17 днів 340 млрд доларів. Що взагалі з 30 млрд ввп не співставно. Чи Сума 20 млрд в день, то придумана цифра?
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12.03.2022 09:29 Відповісти
У статті мова йде про ВВП, а не про витрати-втрати. Це різні речі, бо кацапи втрачають у війні те, що накопичили раніше, а в наслідок санкцій та обмежень зменшується валовий внутрішній продукт.
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12.03.2022 09:35 Відповісти
хочу 60 за две последующие.
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12.03.2022 09:33 Відповісти
Вже сьогодні газопровід територією України - це такий парадоксальний образ: довкола ллється кров, руйнуються будинки, а священний газопровід на місці і через нього продовжує надходити газ. Справа ж не в тому, що самі собою нафту або газ погані. Грубо кажучи, заправляючи свою машину, німецький бюргер згадуватиме місто Харків. У нинішньому світі це, як виявилося, для багатьох країн у якійсь точці стає нетерпимим. Вони дуже довго заплющували на це очі, бо бізнес був вигідним, а сьогодні спрацювали тригери - досить сильні, щоб вони від цього погляду відмовилися.

«Головне, щоб Росія продовжувала нам постачати нафту та газ, а там хоч трава не рости» - із цього погляду вони зійшли. І я думаю, що назавжди.

https://meduza.io/feature/2022/03/10/skolko-esche-prozhivet-rossiyskaya-ekonomika-a-potom-budet-kak-v-devyanostyh-chto-togda-budet-delat-pravitelstvo
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12.03.2022 09:45 Відповісти
санкции полезны настолько что "Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" направляет письменные обращения партнерам по Международной космической станции - руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) Канадского космического агентства (Canadian Space Agency, CSA) и Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA; Agence spatiale européenne, ASE) с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции." (С) а то станция упадёт ))
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12.03.2022 09:46 Відповісти
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12.03.2022 09:49 Відповісти
росія втратить все, це тільки початок їхнього ганебного, нікчемного існування. Смерть ворогам!
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12.03.2022 09:50 Відповісти
ЦІ підари з голоду будуть здихати,але на війну гроші знайдуть
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12.03.2022 09:56 Відповісти
так.. золото у рашці будуть ч видобувати..

але ніхто рашці не продаватиме за це золото певні високотехнологічні компоненти зброї..

прідьотся московитам возвращатся к істокам..

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12.03.2022 10:08 Відповісти
Знаете, что самое главное в этом сообщении от Bloomberg Economics ?
Что после всех т.н. "санкций" за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, экономика ********* РОСЛА! И это при том, что новые санкции вводились практически ежегодно!
Вот такие они "страшные и невиданные санкции"
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12.03.2022 10:01 Відповісти
так..

але..

"чаша терпіння" Заходу переповнилась(Україна "спровокувала" погрози Ху№ла "ядерною дубинкою" саме Заходу),і це вже СПРАВЖНІ САНКЦІЇ аж до ембарго на енергоносії за пару місяців..
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12.03.2022 10:13 Відповісти
Економіка рашки має запас міцності три місяці.ВСЕ.

НА ЦЕ ВПЛИВАЮТЬ ЛИШЕ САНКЦІЇ І ДУЖЕ СЛАБКО БУДЬ-ЯКИЙ РОЗВИТОК ПОДІЙ В УКРАЇНІ.

- Коли ви кажете - та й не ви один - слова «зруйнувати економіку», «аварію економіки через три місяці» - що це означає? Як ми собі можемо це уявити в якихось більш детально?

- Я уявляю це швидше як зупинку певних технологічних процесів, які зупиняються не тому, що немає попиту на продукцію чи з якихось економічних причин…

- Як за ковідом було.

- Так, коли був ковід, ми обговорювали цю тему і було дуже важливо, щоб технологічні ланцюжки не переривалися через те, що десь стало підприємство. Ось зараз цілком можливо, що технологічні ланцюжки будуть перериватись через те, що десь скінчилися запаси. КамАЗ вже повідомляє про необхідність термінового імпортозаміщення, у АвтоВАЗ закінчуються напівпровідники і так далі. Таких переривань процесів у найближчі три місяці, на мій погляд, буде критично багато. Саме тому я й кажу, що до соціальної кризи ще не дійде, технологічна криза настане раніше.
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12.03.2022 10:03 Відповісти
ватной экономике *****, когда нечесть ватна напала на Крым и Донбас их економика сократилась в 2 раза, при нынишней ситуаций и эмбарго на нефть свинособаки потеряют до 70% их убогой экономике то есть сократиться ВВП с 1,7 или 1,5млд до 300-250млд $
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12.03.2022 10:09 Відповісти
"Після міжнародних санкцій економіка, яка вже другий рік була на шляху до зростання, за лічені дні відкотилася назад."
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12.03.2022 10:14 Відповісти
мало радують такі новини, бо українська влада каже, що Україна вже втратила 120МЛРД. баксів в інфраструктурі від навали саранчі....
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12.03.2022 10:09 Відповісти
А мы потеряли уже более 70-ти детей. И пока эти уроды *** без соли доедать будут, эта цифра будет расти.
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12.03.2022 11:07 Відповісти
 
 