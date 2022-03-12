Росія втратила $30 млрд ВВП за два тижні війни проти України
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За два тижні після вторгнення Росії в Україну агресор зазнав чи не найгіршого падіння з кризи 90-х, що вже скоротило ВВП Росії на 30 млрд доларів, або 9% у 2022 році.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
Після міжнародних санкцій економіка, яка вже другий рік була на шляху до зростання, за лічені дні відкотилася назад.
За однією з перших оцінок вже завданої шкоди, поточні прогнози Bloomberg Economics припускають, що виробництво впало приблизно на 2% – це падіння, яке конкурує з річним скороченням під час пандемії в 2020 році.
Зниження означає, що понад 30 мільярдів доларів було вилучено з річного валового внутрішнього продукту Росії, виходячи з цін минулого року. Попередній прогноз Bloomberg Economics передбачає падіння ВВП Росії за весь рік приблизно на 9% у 2022 році.
Прогнози економістів на наступний сильно відрізняються, починаючи від оцінки Інституту міжнародних фінансів про "дуже глибоку рецесіїю" у 15% до скорочення на 7%, яке оцінюють у JPMorgan Chase & Co. та Goldman Sachs Group. Inc.
Базовий прогноз Bank of America Corp. полягає в тому, що цього року ВВП впаде приблизно на 13%, при цьому можливе більш глибоке падіння, якщо закупівля енергоносіїв з Росії буде припинена.
Зараз прогноз вже вказує на великий економічний спад, хоча й базується на невеликому обсязі доступної інформації. Але попереду, ймовірно, набагато більш серйозний спад, з огляду на масштаби порушення в російській економіці.
При цьому прогнози можуть бути заниженими, адже базуються, зокрема, на вартості акцій, а тривале закриття ринку не дозволяє надати належну оцінку одному з чотирьох складників. Також враховується курс рубля до долара, дохідність євробондів та ціни на нафту.
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центробанк ніби заблокували.
Россия в результате войны против Украины ежедневно теряет около $20 млрд. Такую сумму в эфире телеканала "Рада" озвучил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.
«Головне, щоб Росія продовжувала нам постачати нафту та газ, а там хоч трава не рости» - із цього погляду вони зійшли. І я думаю, що назавжди.
https://meduza.io/feature/2022/03/10/skolko-esche-prozhivet-rossiyskaya-ekonomika-a-potom-budet-kak-v-devyanostyh-chto-togda-budet-delat-pravitelstvo
але ніхто рашці не продаватиме за це золото певні високотехнологічні компоненти зброї..
прідьотся московитам возвращатся к істокам..
Что после всех т.н. "санкций" за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, экономика ********* РОСЛА! И это при том, что новые санкции вводились практически ежегодно!
Вот такие они "страшные и невиданные санкции"
але..
"чаша терпіння" Заходу переповнилась(Україна "спровокувала" погрози Ху№ла "ядерною дубинкою" саме Заходу),і це вже СПРАВЖНІ САНКЦІЇ аж до ембарго на енергоносії за пару місяців..
НА ЦЕ ВПЛИВАЮТЬ ЛИШЕ САНКЦІЇ І ДУЖЕ СЛАБКО БУДЬ-ЯКИЙ РОЗВИТОК ПОДІЙ В УКРАЇНІ.
- Коли ви кажете - та й не ви один - слова «зруйнувати економіку», «аварію економіки через три місяці» - що це означає? Як ми собі можемо це уявити в якихось більш детально?
- Я уявляю це швидше як зупинку певних технологічних процесів, які зупиняються не тому, що немає попиту на продукцію чи з якихось економічних причин…
- Як за ковідом було.
- Так, коли був ковід, ми обговорювали цю тему і було дуже важливо, щоб технологічні ланцюжки не переривалися через те, що десь стало підприємство. Ось зараз цілком можливо, що технологічні ланцюжки будуть перериватись через те, що десь скінчилися запаси. КамАЗ вже повідомляє про необхідність термінового імпортозаміщення, у АвтоВАЗ закінчуються напівпровідники і так далі. Таких переривань процесів у найближчі три місяці, на мій погляд, буде критично багато. Саме тому я й кажу, що до соціальної кризи ще не дійде, технологічна криза настане раніше.