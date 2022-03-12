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Львівська 24-та бригада потребує допомоги з амуніцією для відправлення на передову

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Львівська 24-та бригада потребує допомоги з амуніцією для відправлення на передову

2 батальйон 24 окремої механізованої бригади імені Данила Галицького потребує негайної допомоги.

Військові 2 батальйону відправляються на передову для захисту нашої Батьківщини, однак у терміновому порядку їм необхідна значна кількість амуніції. Зокрема, бронежилети, кевларові шоломи, жилети та інше, пише місцеве видання lviv1256.com, передає Цензор.НЕТ.

З проханням допомогти звернулись у самій бригаді. Усіх небайдужих просять звертатись за телефоном – 0975271159.

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Топ коментарі
+36
Мда....
Ну що тут скажеш без критики влади.
Форму навіть не нашили. Броніки. Каски.
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12.03.2022 09:33
+36
Три роки ні тобі бронежилетів, ні тобі шоломів, ні Вільх з Нептунами. Зато ж як весело і по приколу було! А лижні прогулянки з шашликами які ж були... А тепер що, вже не весело, пілять, не прикольно?
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12.03.2022 09:53
+35
А країна будувала дороги . .
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12.03.2022 09:38
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Народу багато. Тер оборону вчасно не створили, от їм та мобілізованим і не вистачає.
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12.03.2022 09:32 Відповісти
А. стратегічні резерви ?
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12.03.2022 09:36 Відповісти
Миші.
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12.03.2022 09:38 Відповісти
Три роки ні тобі бронежилетів, ні тобі шоломів, ні Вільх з Нептунами. Зато ж як весело і по приколу було! А лижні прогулянки з шашликами які ж були... А тепер що, вже не весело, пілять, не прикольно?
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12.03.2022 09:53 Відповісти
зате шефіри, єрмаки та інші "любі друзі"... дороги будували....для КОГО...??
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12.03.2022 10:05 Відповісти
Для "своїх" танків!!!
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12.03.2022 10:34 Відповісти
Полковник В.Павельчук, якщо у тебе амуніцією і забезпеченням займається лейтенант, то поміняйся з ним посадою. А Верховному телефонував, за броніки питав, а де поставки із Європи та США?. Хватить розводити українців. Гроші йдуть у фонд підтримки ВСУ, позорисько з такими зверненнями. Народ заледве виживає, вдома залишились пенсіонери і жінки з дітьми, що то за дебільні звернення : звертатись до лейтенанта. Дивлюсь під магазином два розмальованих джипи Мітсубісі (нові і досить) возити дупи керівників МЧС, от де йшли бюджетні кошти, де використовували тендери і для чого, так і в армії, кожну дупу полковницьку і генеральську возять джипи, а на каски і бронежилети грошей немає. Верховний, дати команду віддати усі джипи з-під тих дуп прохідністю 4х4 на передову, обладнати кулеметами і ракетними установками, чи знову немає, бо із-за великого крадівництва арахамій, не робили оборонних замовлень!!! Літинант Павельчук, агов, чому немає касок і броніків, ти де досі був?
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12.03.2022 10:38 Відповісти
А країна будувала дороги . .
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12.03.2022 09:38 Відповісти
прокляті служки і зелупа за 2,5 роки жодного не закупили, тому не треба про 8 років
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12.03.2022 09:40 Відповісти
Мда....
Ну що тут скажеш без критики влади.
Форму навіть не нашили. Броніки. Каски.
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12.03.2022 09:33 Відповісти
А німці нам каски передали ?
Треба ще попросити.
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12.03.2022 09:36 Відповісти
так 2 роки "подсудімий" Генерал Марченко, який проходить по поставці "неякісних" бронежилетів під Миколаєвом воює.
тепер йому вже ніколи броніками займатись...
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12.03.2022 09:53 Відповісти
Люди зібрали кошти на заставу 20 млн гривень.
Їх збирались перевести на армію, але тут влізли прокурори дбр з перехопленням ініціативи. Бачте, їхнє відомство теж потребує коштів, а рештки пообіцяли віддати армії.
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12.03.2022 09:56 Відповісти
Вони викрасяться в будь-який колір.
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12.03.2022 10:08 Відповісти
Aliev Eldar


@aliev_aliev

·
13 год

Рыдаю
https://twitter.com/aliev_aliev/status/1502346166566014980

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12.03.2022 09:34 Відповісти
Подивіться по посиланню. Для настрою )
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12.03.2022 09:37 Відповісти
😁👍Там ни мозгов нету,ни совести.
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12.03.2022 09:59 Відповісти
ДБР віддай арештовані бронежилети війську
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12.03.2022 09:34 Відповісти
Ще до війни писали, що їх згноїли. Неправильне зберігання.
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12.03.2022 09:41 Відповісти
Може в когось ще клістрони завалялись, але тихенько щоб дбр не взнало.
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12.03.2022 09:52 Відповісти
ще попитайте контрабандні запчастини до танків у Свинарчуків....

отак і на військо нашкребемо
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12.03.2022 09:55 Відповісти
ще не пізно попросити у партнерів стрілкову зброю, гранати та набої
і роздати всім мисливцям.
щоб пата не могла вільно гуляти по захоплених містах
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12.03.2022 09:37 Відповісти
Хто може скиньте волонтерам (може буде корсним) ссилку в чехів ще є, але в мене вже гроші закінчилися. Вони доставляють в Польщу.
https://www.top-armyshop.cz/takticke-vesty
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12.03.2022 09:38 Відповісти
... это просто какой-то стыд
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12.03.2022 09:38 Відповісти
Это не стыд.Это ДРГ у власти.
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12.03.2022 09:41 Відповісти
Точно! Але зараз вони грають роль патріотів.
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12.03.2022 10:28 Відповісти
И куда исчезли деньги на армию? Украина ведь получила, получает и будет получать большую помощь Запада. Весь народ Украины снова отдает на армию последнее. Сколько можно безнаказанно воровать?
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12.03.2022 09:39 Відповісти
Не,ну можно же.Если можно,то почему бы и нет.
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12.03.2022 09:44 Відповісти
Я тепер буду посилати гроші лише адресно - волонтерам.
А не централізовано. Бо щось у мене виникли сумніви.
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12.03.2022 09:53 Відповісти
Явшоке, скольо бабла запад дает, и нет денег на сраные каски?
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12.03.2022 09:40 Відповісти
******!****!
Лацф хак.
Можно укрыться от пуль куском асфальта.
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12.03.2022 09:40 Відповісти
*******
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12.03.2022 09:41 Відповісти
. .
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12.03.2022 09:42 Відповісти
Хочу сказати від себе. ВЕЛИЧЕЗНА проблема з кровозупинними засобами і ліками.
Ніде нічого немає.
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12.03.2022 09:43 Відповісти
https://vn.20minut.ua/lyudi/tse-vryatue-zhittya-vinnichanin-vigotovlyae-turniketi-dlya-nashih-zahi-11534018.html
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12.03.2022 16:00 Відповісти
кому война а кому мать родная хапуги были всегда посмотри на таможню без хабаря не выедешь и не заедешь
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12.03.2022 09:43 Відповісти
Всю амуніцію відправляти Вєнядіктовой. Після перевірки і блокування, за все ''забраковане'' забашляти. Пізно вже схеми міняти
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12.03.2022 09:44 Відповісти
Номер рахунку в студію !
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12.03.2022 09:46 Відповісти
И что дальше,что бы купить бронежилеты это все решается на мегосударственом уровне.Пусть великий полководец напрягает булки.
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12.03.2022 09:51 Відповісти
Голову військової адміністрації в студію, в потім на нари.
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12.03.2022 09:49 Відповісти
Они там все повязаны коррупцией.********.
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12.03.2022 09:52 Відповісти
Не хочеться писати вголос, але там справа дещо інакша. І навряд чи обласного значення.
Було би приємніше, якби у нас у резерві лежали запаси на випадок війни.
От я не розумію, чому в нас і досі ставлення до армії як до невістки чи пасербиці. Де придане ?
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12.03.2022 09:59 Відповісти
Так,не все так просто,але область також має кошти і може закупити. Час був. Чому мер одного міста може перерахувати гроші і не малі,а другий тільки знає де комп. Під час війни військові повинні керувати. Я була свідком як гроші надходили на тероборону одного міста,як мені з гордістю показували скільки люди привезли і чого. Мені сумно,що вони ідуть на передову, наші українські воїни,а офіс дбає про іноземний легіон....про казна що, не наступіть знову на граблі. Шаную, хвилююсь ,хворію за вас,не вірте всьому, що пишуть про нас. Ми поряд і ми завжди раді допомогти. Україна понад усе. Бережіть себе і Україну. Останній мій допис.
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12.03.2022 10:23 Відповісти
Ви теж себе бережіть.
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12.03.2022 10:31 Відповісти
Кім ******** піарнутися
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13.03.2022 19:31 Відповісти
«Не розганяйте паніку!»
«Ми до всього готові!»(с)
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12.03.2022 10:02 Відповісти
Якби ви цікавились, то знали, що броніки і каски не купити.
Звісно люди переживають, щоб резерв не відправили без захисту.
Купіть ви все. Хоча би для одного військового..
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12.03.2022 10:04 Відповісти
Я дивився відеосюжет щодо цього листа!
Так що не треба тут зрадофілити!
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12.03.2022 10:14 Відповісти
Тобто ви нічого не намагався купити і в це питання не внікав.
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12.03.2022 10:15 Відповісти
У вашому місті є бинти, марля, йод, вата -бавовняна, а не людська ?
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12.03.2022 10:18 Відповісти
Вважаєш «корисними ідіотами» тих, хто цю новину тут розмістив?
А якщо інакше питання не вирішується?
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12.03.2022 10:07 Відповісти
сразу видно что власть прислушивалась к иностранным партнером о вторжении россии и усиленно готовилась...
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12.03.2022 10:06 Відповісти
Интересно,А куда идут Те десятки миллионы долларов помощи????
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12.03.2022 10:08 Відповісти
а там хтось залишиться, якщо все-таки лукавий полізе на захід України?
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12.03.2022 10:08 Відповісти
Україна за тиждень отримала 700 мільйонів євро від міжнародних партнерів та $1,4 мільярда від МВФДжерело: https://biz.censor.net/n3324065
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12.03.2022 10:20 Відповісти
Як такі речі, мільярдна допомога і нестача касок для військових, можливі одночасно?!
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12.03.2022 10:21 Відповісти
ти ж їх силою думки за мить не зробиш
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12.03.2022 10:32 Відповісти
Потрібно негайно заї.ашить відосік з новим закликом скинутись на армію, бо бюджет за останні роки і фінансова допомога то трохи інше, депутати голодують.
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12.03.2022 10:39 Відповісти
Треба забрати у зеленої наволочі, яка стрімить свої морди у брониках та касках
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12.03.2022 10:50 Відповісти
Вы дебилы, такое публиковать в открытом доступе? Хотя вопрос риторический. Ответ понятен - да, дебилы. Или еще хуже.
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12.03.2022 11:33 Відповісти
Сегодня ночью у этой бригалы украли почти все телефоны.Ребята остались бещ связи с родными! Украл нарик которого тоже призвали,утром еще шел дозвон на телефоны.Во Львовской обоасти он будет пытаться их комуто продать или здать в ломбард! Конкретного у моего мужа был смартфон hyaweu зеленого цвета.Кто что знает просьба задержать вора и вызвать полицию!
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12.03.2022 11:34 Відповісти
Амуниция должна быть заготовлена в мирное время на весь возможный мобрезерв.Это аксиома! Значит,что-то пошло не так, как следовало бы..
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12.03.2022 12:04 Відповісти
З Німеччини допомога вже прибула? 28 лютого посол Німеччини Анка Фельдгузен повідомила, що в Україну з Німеччини відправлено 23 тис. шоломів для ЗСУ.
https://interfax.com.ua/news/general/804094.html
То у шо ж коїться у Зєвладі?
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13.03.2022 19:41 Відповісти
 
 