Львівська 24-та бригада потребує допомоги з амуніцією для відправлення на передову
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
2 батальйон 24 окремої механізованої бригади імені Данила Галицького потребує негайної допомоги.
Військові 2 батальйону відправляються на передову для захисту нашої Батьківщини, однак у терміновому порядку їм необхідна значна кількість амуніції. Зокрема, бронежилети, кевларові шоломи, жилети та інше, пише місцеве видання lviv1256.com, передає Цензор.НЕТ.
З проханням допомогти звернулись у самій бригаді. Усіх небайдужих просять звертатись за телефоном – 0975271159.
Топ коментарі
+36 Ksenia VB
показати весь коментар12.03.2022 09:33
+36 Gal
показати весь коментар12.03.2022 09:53
+35 Maksim Perepelitca
показати весь коментар12.03.2022 09:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ну що тут скажеш без критики влади.
Форму навіть не нашили. Броніки. Каски.
Треба ще попросити.
тепер йому вже ніколи броніками займатись...
Їх збирались перевести на армію, але тут влізли прокурори дбр з перехопленням ініціативи. Бачте, їхнє відомство теж потребує коштів, а рештки пообіцяли віддати армії.
@aliev_aliev
·
13 год
Рыдаю
https://twitter.com/aliev_aliev/status/1502346166566014980
отак і на військо нашкребемо
і роздати всім мисливцям.
щоб пата не могла вільно гуляти по захоплених містах
https://www.top-armyshop.cz/takticke-vesty
А не централізовано. Бо щось у мене виникли сумніви.
Лацф хак.
Можно укрыться от пуль куском асфальта.
Ніде нічого немає.
Було би приємніше, якби у нас у резерві лежали запаси на випадок війни.
От я не розумію, чому в нас і досі ставлення до армії як до невістки чи пасербиці. Де придане ?
«Ми до всього готові!»(с)
Звісно люди переживають, щоб резерв не відправили без захисту.
Купіть ви все. Хоча би для одного військового..
Так що не треба тут зрадофілити!
А якщо інакше питання не вирішується?
https://interfax.com.ua/news/general/804094.html
То у шо ж коїться у Зєвладі?