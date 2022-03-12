Зеленський відкинув пропозицію прем'єра Ізраїлю Беннета прийняти умови Путіна, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет порекомендував президенту України Володимиру Зеленському прийняти умови Росії щодо припинення війни. Зокрема, визнання російського суверенітету над Кримом і закріплення нейтрального статусу України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК Україна, про це пише The Jerusalem Post.
За словами джерела видання в уряді України, Зеленський не погодився.
Джерело стверджує, що телефонна розмова була ініційована Беннетом.
"На вашому місці я б подумав про життя свого народу і прийняв пропозицію", - сказав Беннетт.
Зеленський дав коротку відповідь: "я вас зрозумів".
Джерело заявило, що Зеленському не сподобалася така порада від ізраїльського чиновника.
"Беннет сказав нам здатися. Ми не маємо наміру цього робити. Ми знаємо, що пропозиція Путіна - це тільки початок", - заявило джерело видання.
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Банет зганьбив Ізраїль.
Не удивлюсь, если эти мрази (Израиль) лоббируют в США поставки военной авиации Украине.
Предлагаю Израилю сдаться Хазбулле и Хамасу, оставить захваченные территории и ********* подальше в пустыню(жопу) из которой они вылезли.
Нахер пошли, Слава ВСУ и Украине!
Кругом одна пиз..ж!
Ждём всё-таки позицию евреев по этому вопросу,
Ніколи, ніде і нікого що пов"язано з жидами ще не доводило до добра.
@Podolyak_M
#Ізраїль, Прем'єр-міністр @naftalibennett, як і решта країн - умовних посередників, абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ. Це неможливо з військово-політичних причин. Навпаки, Ізраїль пропонує Росії більш адекватно оцінювати події.