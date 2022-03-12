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Зеленський відкинув пропозицію прем'єра Ізраїлю Беннета прийняти умови Путіна, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський відкинув пропозицію прем'єра Ізраїлю Беннета прийняти умови Путіна, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет порекомендував президенту України Володимиру Зеленському прийняти умови Росії щодо припинення війни. Зокрема, визнання російського суверенітету над Кримом і закріплення нейтрального статусу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК Україна, про це пише The Jerusalem Post.

За словами джерела видання в уряді України, Зеленський не погодився.

Джерело стверджує, що телефонна розмова була ініційована Беннетом.

"На вашому місці я б подумав про життя свого народу і прийняв пропозицію", - сказав Беннетт.

 Зеленський дав коротку відповідь: "я вас зрозумів".

Джерело заявило, що Зеленському не сподобалася така порада від ізраїльського чиновника.

"Беннет сказав нам здатися. Ми не маємо наміру цього робити. Ми знаємо, що пропозиція Путіна - це тільки початок", - заявило джерело видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль продовжить зусилля, щоб перевести Україну і РФ "з поля бою за стіл переговорів", - прем'єр Беннет
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Топ коментарі
+179
Пусть Израиль тогда примет условия Палестины 😁😁😁.
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12.03.2022 10:13
+109
Ізраїльський нафталі баннет ІДІ *****
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12.03.2022 10:11
+105
Беннета - ПНХ
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12.03.2022 10:11
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12.03.2022 12:30 Відповісти
Юда на боці темряви.
Банет зганьбив Ізраїль.
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12.03.2022 11:57 Відповісти
Чому Ізраілітяни самі не здадуться чи не здалися?для чого іншим радити , ? Позор …чути це від еврея..
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12.03.2022 12:00 Відповісти
Ой вей, місьє Беннет, а ви часом не москаль?
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12.03.2022 12:00 Відповісти
Израиль всегда был хитросделанным и неоднозначно относился к Украине. Сейчас во время войны многое тайное становится явным. Вот и черти себя проявили. Израиль не является ни нашим партнером ни нашим другом, это недружественное к нам государство.
Не удивлюсь, если эти мрази (Израиль) лоббируют в США поставки военной авиации Украине.
Предлагаю Израилю сдаться Хазбулле и Хамасу, оставить захваченные территории и ********* подальше в пустыню(жопу) из которой они вылезли.
Нахер пошли, Слава ВСУ и Украине!
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12.03.2022 12:01 Відповісти
Согласен!
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12.03.2022 18:02 Відповісти
Подоляк сказав вже що це ФЕЙК
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12.03.2022 12:12 Відповісти
Ну так собі джерело - Подоляк же автор великої кількості фейків.
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12.03.2022 12:56 Відповісти
Какое право он имеет такое говорить? Он в открытую поддержал путина в ситуации когда нас уничтожают как нацию. Он забыл как уничтожали евреев фашисты?
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12.03.2022 12:13 Відповісти
https://news.israelinfo.co.il/tribune/101433

Кругом одна пиз..ж!
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12.03.2022 12:14 Відповісти
Фашистский жид Беннет должен принять условия всех арабов вокруг.
Ждём всё-таки позицию евреев по этому вопросу,
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12.03.2022 12:24 Відповісти
...кажуть, що про Бенета - фейк. Якщо це так і до кінця дня підтвердиться, то я свій попередній пост видалю
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12.03.2022 12:41 Відповісти
Фейк
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12.03.2022 12:48 Відповісти
Фейк, на банковой уже отреагировали, это вброс с **********
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12.03.2022 12:47 Відповісти
і славаБогу. Я уже написала, що видалю пост про Бенета, якщо буде спростування
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12.03.2022 13:00 Відповісти
Згадаємо про те, ніякі подоляки на Банковій не уповноважені коментувати міжнародні відносини України!
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12.03.2022 14:10 Відповісти
"Я вас зрозумів" - це не те саме, що "відкинув пропозицію". Все що далі - то інформація від якогось "джерела"Скільки можна пічкати українців цією *******??
Ніколи, ніде і нікого що пов"язано з жидами ще не доводило до добра.
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12.03.2022 13:17 Відповісти
У нас в таких випадках св.п. майор Гнедюк казав: "Подскажчику - x$$ за щеку"!
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12.03.2022 13:22 Відповісти
Михайло Подоляк


@Podolyak_M



#Ізраїль, Прем'єр-міністр @naftalibennett, як і решта країн - умовних посередників, абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ. Це неможливо з військово-політичних причин. Навпаки, Ізраїль пропонує Росії більш адекватно оцінювати події.
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12.03.2022 13:35 Відповісти
Згадаємо про те, ніякі подоляки на Банковій не уповноважені коментувати міжнародні відносини України!
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12.03.2022 14:11 Відповісти
по великому рахунку це перша велика війна,- фейків яскравих картинок і купи різного лайна ,яке льється з всіх прасок, на привеликий жаль за всім цім гори трупів, калік та безхатченків
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12.03.2022 14:03 Відповісти
Уже известно, что это - фейк. Кто у вас на цензоре так усирается, чтобы очернить Израиль. Украина, кстати сказать, всегда по антиизраильским резолюциям голосовала вместе с Россией.
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12.03.2022 15:44 Відповісти
Фейк, не фейк, но что касается жидов, мне кажется дыма без огня не бывает. Может пробивали реакцию украинцев подобным фейком, а может действительно прямо об этом говорили, а сейчас увертываются, что им присуще, и отказываются от своих слов. То что официальный Израиль ведет недружественную нам политику это неоспоримый факт! Да и стенания главного равина Украины, никак не относящиеся к агрессивной войне и убийству украинцев, где он сокрушается что орки неправильно бомбят украинцев, и из-за чего прилетает и евреям, в том числе в их капища, типа бабьего яра, а также расказывает как надо бомбить украинцев, приводя в пример как Израиль метко сбивает арабов-мотоциклистов, говорят не в пользу их нации, и никак не дружественно к тем, на чьей земле они живут.
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12.03.2022 19:02 Відповісти
В самой читаемой израильской газете есть заметка с упоминанием этого сообщения. Написано что Бэннет Зеленскому никаких советов не давал. Это было бы очень неуместно.
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12.03.2022 22:24 Відповісти
Евреи в своём репертуаре- сколько будет дважды-два-- а сколько вам надо?
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13.03.2022 06:58 Відповісти
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