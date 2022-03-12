Зеленский отверг предложение премьера Израиля Беннета принять условия Путина, - СМИ
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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому принять условия России по прекращению войны. В частности, признание русского суверенитета над Крымом и закрепление нейтрального статуса Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК Украина, об этом пишет The Jerusalem Post.
По словам источника издания в правительстве Украины, Зеленский не последовал совету Беннета.
Источник утверждает, что телефонный разговор был инициирован Беннетом.
"На вашем месте я бы подумал о жизни своего народа и принял предложение", – сказал Беннетт.
В свою очередь Зеленский дал краткий ответ: "я вас понял".
Источник заявил, что Зеленскому не понравился такой совет от израильского чиновника.
"Беннет сказал нам сдаться. Мы не намерены этого делать. Мы знаем, что предложение Путина – это только начало", - заявил источник издания.
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Банет зганьбив Ізраїль.
Не удивлюсь, если эти мрази (Израиль) лоббируют в США поставки военной авиации Украине.
Предлагаю Израилю сдаться Хазбулле и Хамасу, оставить захваченные территории и ********* подальше в пустыню(жопу) из которой они вылезли.
Нахер пошли, Слава ВСУ и Украине!
Кругом одна пиз..ж!
Ждём всё-таки позицию евреев по этому вопросу,
Ніколи, ніде і нікого що пов"язано з жидами ще не доводило до добра.
@Podolyak_M
#Ізраїль, Прем'єр-міністр @naftalibennett, як і решта країн - умовних посередників, абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ. Це неможливо з військово-політичних причин. Навпаки, Ізраїль пропонує Росії більш адекватно оцінювати події.