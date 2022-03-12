УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15752 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
31 864 51
Білорусь (5969) кордон (3109)

Білорусь перекидає війська на кордон України, офіційно - на ротацію

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Білорусь перекидає війська на кордон України, офіційно - на ротацію

У Білорусі заявили, що відправлять до кордону з Україною 5 батальйонно-тактичних груп на заміну військових, які перебувають там зараз, та заперечують, що це є частиною підготовки до вступу у війну на боці РФ.

Як кордонповідомляє Цензор.НЕТ, заяву про це розмістило Міноборони Білорусі у своєму Телеграм-каналі.

Читайте також: У Білорусі щонайбільше 10 тисяч боєздатних підрозділів, - Денисенко

Від імені начальника генштабу Збройних сил, першого заступника міністра оборони генерал-майора Віктора Гулевича повідомляють, що наразі на південному кордоні Білорусі разом з прикордонниками перебувають п’ять батальйонно-тактичних груп - "з метою недопущення проникнення на територію РБ з боку України різних націоналістичних збройних формувань, нелегальної доставки зброї, боєприпасів і вибухових речовин".

Зазначається, що ці військові займаються розвідкою, патрулюванням, охороною об’єктів та оборони на дорожних напрямках.

"Найближчим часом планується замінити їх також п’ятьма БТГ. Підрозділи, які виконали свої завдання з прикриття держкордону, повернуться у пункти постійної дислокації… Переміщення військ жодним чином не пов’язен з підготовкою і тим більш участю білоруських військових у спеціальній військовій операції на території України. Рідних і близьких військовослужбовців можу запевнити, що наші ЗС виконують завдання із забезпечення військової безпеки РБ лише на власній території", - заявив начальник генштабу Білорусі.

Читайте також: У Мінську заявляють, що Лукашенко і Путін домовилися про постачання сучасних зразків військової техніки до Білорусі

Нагадаємо, 11 березня командування Повітряних сил ЗСУ поширило повідомлення про провокацію РФ задля втягнення Білорусі у війну - обстріл російськими літаками прикордонного села.

У Міноборони Білорусі заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+43
Та нет вам веры, уроды
показати весь коментар
12.03.2022 12:42
+31
Украине уже пох кто куда кого на ********* перебрасывает ,мы один хрен ВСЕХ их завалим если рыпнуться в Украину !
показати весь коментар
12.03.2022 12:43
+23
пипец экономике беларуси...не считая остальных брызг
показати весь коментар
12.03.2022 12:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пипец экономике беларуси...не считая остальных брызг
показати весь коментар
12.03.2022 12:42 Відповісти
Та нет вам веры, уроды
показати весь коментар
12.03.2022 12:42 Відповісти
Це загороджувальні загони для кадирівців
показати весь коментар
12.03.2022 12:42 Відповісти
Украине уже пох кто куда кого на ********* перебрасывает ,мы один хрен ВСЕХ их завалим если рыпнуться в Украину !
показати весь коментар
12.03.2022 12:43 Відповісти
Олег Кавун @watermelonONK
8 ЛЕТ ЖУТКИХ БОМБЁЖЕК ОРДЛО. Венедиктов по ежегодным докладам Уполномоченных по правам человека ОРДЛО назвал реальные потери от "жесточайших нацистских бомбардировок ДНР-ЛНР": 2021 - 8 человек, 2020 - 5. Автомобильные аварии в ОРДЛО за те же периоды: погибших - 360. О.Борушко
показати весь коментар
12.03.2022 12:43 Відповісти
Всю эту мантру про восемь лет они у нас своровали. Это мы говорили, что восемь лет никто ничего не делает на Западе. Ниче. Скоро будут небо просить закрыть у себя.
показати весь коментар
12.03.2022 13:01 Відповісти
Ну не хочеться беларусам реально воевать и получать домой гробы, а деньги брать с Бункерного и щёчки надувать очень хочеться. Поэтому поймите правильно, 28 лет Бульбофюрер так на канате скачет
показати весь коментар
12.03.2022 12:44 Відповісти
Вперёд пустят белорусов , а сзади заградотряды из москвичей
показати весь коментар
12.03.2022 12:44 Відповісти
И будут стрелять белорусам в спину
Сегодня белоруским военным проще свергнуть Луку ЗА ВТЯГИВАНИЕ БЕЛОРУСОВ В МЯСОРУБКУ
показати весь коментар
12.03.2022 12:46 Відповісти
Знайшли 5 БТГ бульбоголових, що погодилися воювати проти українців. Якщо їх не вбивати жорстко і масово (а не транслювати жалісні дзвінки до мам), то готових буде ще більше.
показати весь коментар
12.03.2022 12:44 Відповісти
не совсем .. так. Там будут белоруссы.. определённо.. Но основная масса.. этих новых бтг.. росияне.. но под флагами белоруси
показати весь коментар
12.03.2022 12:52 Відповісти
Нахера кацапам йти під прапором бульбойобів? В цьому немає ніякого сенсу.
показати весь коментар
12.03.2022 13:39 Відповісти
Ще й який.. Їм потрібно втягнути Білорусь.. Ми кажемо, що так.. білоруси звісно гади що дозволили використовувати свої землі для наступу рф... але все ще залишаються братами для нас.. не замарані.. кров'ю, саме як нарід
Тому їм треба.. замарати... Якщо більшість білоруських вояк не хочуть.. ми їм допоможем. Саме так москалі робили.. завжди
показати весь коментар
12.03.2022 13:57 Відповісти
Бєларуссія вже й так втягнута по самі вуха, бо основна частина військ та повітряних ударів йде з їх території у порушення усіх двосторонніх договорів з Україною.
Бульбойоби мені не брати, а ті що брати відстоюють Україну разом з нами, а не тихенько сидять у совковому лайні за зарплату.
Ще й як замарані кров'ю, на віки - горіть в аду суки!
показати весь коментар
12.03.2022 14:22 Відповісти
Це не так.. Ваша думка залишається вашою.. я впевненний що для багатьох українців.. білоруси ще.. нам брати
показати весь коментар
12.03.2022 14:28 Відповісти
Сподіваюся, що тих українців, для яких вороги - це брати, знищать ці самі "брати"
показати весь коментар
12.03.2022 14:50 Відповісти
Ще раз тобі кажу гнида кацапська, пішов найух !!
показати весь коментар
12.03.2022 15:25 Відповісти
Да повторюй хоч до усрачки, нікуди я з України не піду, і вас, свинорилих, сюди не допушу!
показати весь коментар
12.03.2022 15:41 Відповісти
І ви вірити про "добрих" білорусів? До 5 ,що на кордоні,підійдуть ще 5 для ротації,і дружно,вже вдесятьох відкриють ще один фронт. Після запуску ракет зі своєї території,після ародромів для кацапських літунів-убивць, хіба можно вірити хоч одному з генштабу Білорусі? Вони вже забули,хто такі фашисти....
показати весь коментар
12.03.2022 13:51 Відповісти
Я сам з білоруським корінням із під Бресту.. Я знаю про що кажу.. Їм потрібен час набратися хоробрості.. так це слабкість.. Але для більшості українців.. вони ще не вороги.. як нарід
показати весь коментар
12.03.2022 14:00 Відповісти
Брест це українська етнічна Берестейщина яка була в складі Волинських князівств і України ще в 1918 році. Білорусі її передав Сралін тільки після 1939 року!
показати весь коментар
12.03.2022 14:30 Відповісти
Жменя диктаторів,і немає хлопців щоб ліквідували гандонів
показати весь коментар
12.03.2022 12:44 Відповісти
опять учения ) когда вы научитесь, ИМХО повторение с РФ
показати весь коментар
12.03.2022 12:45 Відповісти
Дедушка ФРЕЙД... Ох уж этот дедушка Фрейд... Заявление патологического лжеца о том, что "Найближчим часом планується замінити їх також п'ятьма БТГ. Підрозділи, які виконали свої завдання з прикриття держкордону, повернуться у пункти постійної дислокації… Переміщення військ жодним чином не пов'язен з підготовкою і тим більш участю білоруських військових у спеціальній військовій операції на території України. Рідних і близьких військовослужбовців можу запевнити, що наші ЗС виконують завдання із забезпечення військової безпеки РБ лише на власній території" как раз и означает, что идет подготовка к непосредственному нападению войск РБ на Украину.
показати весь коментар
12.03.2022 12:47 Відповісти
Це так.. Але росіянам конче потрібно.. наш резерв відволікти.. саме на момент штурму Київа. Саме тому їм потрібно щоб там було гаряче.. і створити погрозу для Львова
Їм на ті бтг.. начхати. Вони готуються максимально відволікти сили.. від можливої допомоги Київу
Треба дивитись й на Приднестров'є.. вони можуть нанести удар під Вінницю, а не під Одесу.. для тієї ж цілі..
показати весь коментар
12.03.2022 13:05 Відповісти
Лукашенко там ничего не решает
показати весь коментар
12.03.2022 12:47 Відповісти
Нема чого себе заспокоювати. Вони підуть. Треба зустрічати, щоб скоріш розбіглися.
показати весь коментар
12.03.2022 12:49 Відповісти
Они хотят провернуть такой финт.. Под белорусскими флагами российских военных вперемешку с упоротыми ябатьками.. А те подразделения, которые отказались на переформирование.. будет прессинг.
всё только.. в их руках
показати весь коментар
12.03.2022 12:51 Відповісти
Это вообще могут быть войска рф, в форме рб.
показати весь коментар
12.03.2022 12:52 Відповісти
Польщі з Литвою доцільно було б почати військові навчання на півночі. Це була б підставо для луки не ввязуватись у війну.
показати весь коментар
12.03.2022 12:55 Відповісти
Если они зайдут 5 БТГр на в Ровенскую область или на Волынь, то через 5 дней их там просто не будет... Нависание на границе и сковывание сил нашей армии-куда большая зло, чем сама атака недобульбофюрера
показати весь коментар
12.03.2022 12:58 Відповісти
Треба розуміти ціль.. цього самогубного дійства... Вона не полягає в захопленні Волині.. Лише в відволіканні резерву.. на той час, коли вони будуть штурмувати Київ. Всі їх кроки ..направленні саме ради цього.
показати весь коментар
12.03.2022 13:09 Відповісти
Оружие надо раздать тем гражданам Украины кто умеет им пользоваться,кроме зеков
показати весь коментар
12.03.2022 12:58 Відповісти
Та і не тільки це, калаш - це не сінхрофазотрон, не біном Н'ютона, навіть не літак. Щоб його вивчити, декілька десятків разів розібрати-зібрати, навчитися заправляти магазин набоями і навіть пару разів постріляти на полігоні - треба чистих декілька годин, не більше. Була б воля керівництва, організаторська мережа навчальних центрів, ну й власне калаші з набоями грамотно розподілені по населеним пунктам - це б можна було вже за ці пару тижнів навчити і озброїти декілька десятків тисяч. якщо не 100-200 тисяч охочих добровольців. Так, це просто калаш - не джавелін, не танк, не "Град", так - якимись "супер-стрільцями" за такий термін ніхто не стане, але набагато краще - додаткових умовних 100 тисяч теробоборонців з калашами - ніж з голими руками і "бандера смузі".
показати весь коментар
12.03.2022 13:13 Відповісти
Уже зроблено.
показати весь коментар
12.03.2022 14:05 Відповісти
Таракан уже давно смертник, он все же хочет надеятся (выдает желаемое за действительное), что ***** есть шансы выжить (и у него соответвенно)! То, что он отдал приказ воевать с Украиной сомнений нет, другое дело кто будет его выполнять (сколько и как)!
показати весь коментар
12.03.2022 12:59 Відповісти
Эти долбойобы тоже на весь мир говорил что войны не будет
показати весь коментар
12.03.2022 13:03 Відповісти
Если бульбаши попрут-у нато развяжутся руки-сразу и миги и пэтриоты дадут
показати весь коментар
12.03.2022 13:05 Відповісти
никакого лукашенко - президента в природе не существует. есть путлеровская марионетка полность подконтрольная. кремлю нужно мясо. они нападут.
показати весь коментар
12.03.2022 13:18 Відповісти
Прихлопнвть таракана сцикуни .
показати весь коментар
12.03.2022 13:21 Відповісти
Бульба Ёсь,Ёсь,вода радом,радом,ну порадок - бульбаши промойте мозги от крахмала
и гоните орков со славянской земли,этим дикунам место на южном берегу северного
ледовитого океана огороженное высоченной стеной.
показати весь коментар
12.03.2022 13:24 Відповісти
Эта Тварь способна только нож в спину .зайти и добивать раненых... О каких братских народах речь? Они полностью осознают посыпая соль на рану Украине...
показати весь коментар
12.03.2022 13:31 Відповісти
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
показати весь коментар
12.03.2022 13:34 Відповісти
Досить брехати, прямо кажіть що хочете напасти, бо ***** приказав.
показати весь коментар
12.03.2022 13:44 Відповісти
Нападут по-любому. Не стоит питать иллюзий.
показати весь коментар
12.03.2022 13:50 Відповісти
Ох, слабо верится. Все реально боеспособные подразделения белорусов стоят на нашей границе. Заявления, что их будут менять на фуфло, а другого нет, звучит странно...
показати весь коментар
12.03.2022 13:51 Відповісти
Этот старый ублюдок все не остепенится!!! Ну что "братья" бяларусы, ******* вам?? К вам еще санкции не пришли?? Ждите, недолго осталось, вы без этой сраной "безоколонки" не долго сами протянете!!! Вот тогда своему бульбофюреру спасибо скажете!!!
показати весь коментар
12.03.2022 14:29 Відповісти
Хай Волинська бурштинова мафія теж повоює, хоч буде якась допомога проти білосрусі
показати весь коментар
12.03.2022 14:32 Відповісти
А не пора ли бульбофюрера познакомить с ТОЧКОЙ -У. ?
показати весь коментар
12.03.2022 14:36 Відповісти
та вже пох...якщо сунуться втопимо бульбашей в кацапськой крові....
показати весь коментар
12.03.2022 14:45 Відповісти
 
 