Білорусь перекидає війська на кордон України, офіційно - на ротацію
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У Білорусі заявили, що відправлять до кордону з Україною 5 батальйонно-тактичних груп на заміну військових, які перебувають там зараз, та заперечують, що це є частиною підготовки до вступу у війну на боці РФ.
Як кордонповідомляє Цензор.НЕТ, заяву про це розмістило Міноборони Білорусі у своєму Телеграм-каналі.
Від імені начальника генштабу Збройних сил, першого заступника міністра оборони генерал-майора Віктора Гулевича повідомляють, що наразі на південному кордоні Білорусі разом з прикордонниками перебувають п’ять батальйонно-тактичних груп - "з метою недопущення проникнення на територію РБ з боку України різних націоналістичних збройних формувань, нелегальної доставки зброї, боєприпасів і вибухових речовин".
Зазначається, що ці військові займаються розвідкою, патрулюванням, охороною об’єктів та оборони на дорожних напрямках.
"Найближчим часом планується замінити їх також п’ятьма БТГ. Підрозділи, які виконали свої завдання з прикриття держкордону, повернуться у пункти постійної дислокації… Переміщення військ жодним чином не пов’язен з підготовкою і тим більш участю білоруських військових у спеціальній військовій операції на території України. Рідних і близьких військовослужбовців можу запевнити, що наші ЗС виконують завдання із забезпечення військової безпеки РБ лише на власній території", - заявив начальник генштабу Білорусі.
Нагадаємо, 11 березня командування Повітряних сил ЗСУ поширило повідомлення про провокацію РФ задля втягнення Білорусі у війну - обстріл російськими літаками прикордонного села.
У Міноборони Білорусі заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.
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Сегодня белоруским военным проще свергнуть Луку ЗА ВТЯГИВАНИЕ БЕЛОРУСОВ В МЯСОРУБКУ
Тому їм треба.. замарати... Якщо більшість білоруських вояк не хочуть.. ми їм допоможем. Саме так москалі робили.. завжди
Бульбойоби мені не брати, а ті що брати відстоюють Україну разом з нами, а не тихенько сидять у совковому лайні за зарплату.
Ще й як замарані кров'ю, на віки - горіть в аду суки!
Їм на ті бтг.. начхати. Вони готуються максимально відволікти сили.. від можливої допомоги Київу
Треба дивитись й на Приднестров'є.. вони можуть нанести удар під Вінницю, а не під Одесу.. для тієї ж цілі..
всё только.. в их руках
и гоните орков со славянской земли,этим дикунам место на южном берегу северного
ледовитого океана огороженное высоченной стеной.