Білорусь перекидає війська на кордон України, офіційно - на ротацію

У Білорусі заявили, що відправлять до кордону з Україною 5 батальйонно-тактичних груп на заміну військових, які перебувають там зараз, та заперечують, що це є частиною підготовки до вступу у війну на боці РФ.

Як кордонповідомляє Цензор.НЕТ, заяву про це розмістило Міноборони Білорусі у своєму Телеграм-каналі.

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Від імені начальника генштабу Збройних сил, першого заступника міністра оборони генерал-майора Віктора Гулевича повідомляють, що наразі на південному кордоні Білорусі разом з прикордонниками перебувають п’ять батальйонно-тактичних груп - "з метою недопущення проникнення на територію РБ з боку України різних націоналістичних збройних формувань, нелегальної доставки зброї, боєприпасів і вибухових речовин".

Зазначається, що ці військові займаються розвідкою, патрулюванням, охороною об’єктів та оборони на дорожних напрямках.

"Найближчим часом планується замінити їх також п’ятьма БТГ. Підрозділи, які виконали свої завдання з прикриття держкордону, повернуться у пункти постійної дислокації… Переміщення військ жодним чином не пов’язен з підготовкою і тим більш участю білоруських військових у спеціальній військовій операції на території України. Рідних і близьких військовослужбовців можу запевнити, що наші ЗС виконують завдання із забезпечення військової безпеки РБ лише на власній території", - заявив начальник генштабу Білорусі.

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Нагадаємо, 11 березня командування Повітряних сил ЗСУ поширило повідомлення про провокацію РФ задля втягнення Білорусі у війну - обстріл російськими літаками прикордонного села.

У Міноборони Білорусі заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.