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Беларусь перебрасывает войска на границу Украины, официально – на ротацию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Беларусь перебрасывает войска на границу Украины, официально – на ротацию

В Беларуси заявили, что отправят к границе с Украиной 5 батальонно-тактических групп на замену находящихся там сейчас военных и отрицают, что это является частью подготовки к вступлению в войну на стороне РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление об этом разместило Минобороны Беларуси в своем Телеграм-канале.

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От имени начальника генштаба Вооруженных сил, первого заместителя министра обороны генерал-майора Виктора Гулевича сообщают, что на южной границе Беларуси вместе с пограничниками находятся пять батальонно-тактических групп - "в целях недопущения проникновения на территорию РБ со стороны Украины разных националистических вооруженных формирований, нелегальной доставки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".

Отмечается, что военные занимаются разведкой, патрулированием, охраной объектов и обороны на дорожных направлениях.

"В ближайшее время планируется заменить их также пятью БТГ. Подразделения, выполнившие свои задачи по прикрытию госграницы, вернутся в пункты постоянной дислокации… Перемещение войск никоим образом не связано с подготовкой и тем более участием белорусских военных в специальной военной операции на территории Украины. Родных и близких военнослужащих могу заверить, что наши ВС выполняют задачи по обеспечению военной безопасности РБ только на собственной территории", - заявил начальник генштаба Беларуси.

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Напомним, 11 марта командование Воздушных сил ВСУ распространило сообщение о провокации РФ для вовлечения Беларуси в войну - обстрел российскими самолетами пограничного села.

В Минобороны Белоруссии заявили, что эта информация не соответствует действительности.
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Топ комментарии
+43
Та нет вам веры, уроды
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12.03.2022 12:42
+31
Украине уже пох кто куда кого на ********* перебрасывает ,мы один хрен ВСЕХ их завалим если рыпнуться в Украину !
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12.03.2022 12:43
+23
пипец экономике беларуси...не считая остальных брызг
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12.03.2022 12:42
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пипец экономике беларуси...не считая остальных брызг
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12.03.2022 12:42 Ответить
Та нет вам веры, уроды
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12.03.2022 12:42 Ответить
Це загороджувальні загони для кадирівців
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12.03.2022 12:42 Ответить
Украине уже пох кто куда кого на ********* перебрасывает ,мы один хрен ВСЕХ их завалим если рыпнуться в Украину !
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12.03.2022 12:43 Ответить
Олег Кавун @watermelonONK
8 ЛЕТ ЖУТКИХ БОМБЁЖЕК ОРДЛО. Венедиктов по ежегодным докладам Уполномоченных по правам человека ОРДЛО назвал реальные потери от "жесточайших нацистских бомбардировок ДНР-ЛНР": 2021 - 8 человек, 2020 - 5. Автомобильные аварии в ОРДЛО за те же периоды: погибших - 360. О.Борушко
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12.03.2022 12:43 Ответить
Всю эту мантру про восемь лет они у нас своровали. Это мы говорили, что восемь лет никто ничего не делает на Западе. Ниче. Скоро будут небо просить закрыть у себя.
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12.03.2022 13:01 Ответить
Ну не хочеться беларусам реально воевать и получать домой гробы, а деньги брать с Бункерного и щёчки надувать очень хочеться. Поэтому поймите правильно, 28 лет Бульбофюрер так на канате скачет
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12.03.2022 12:44 Ответить
Вперёд пустят белорусов , а сзади заградотряды из москвичей
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12.03.2022 12:44 Ответить
И будут стрелять белорусам в спину
Сегодня белоруским военным проще свергнуть Луку ЗА ВТЯГИВАНИЕ БЕЛОРУСОВ В МЯСОРУБКУ
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12.03.2022 12:46 Ответить
Знайшли 5 БТГ бульбоголових, що погодилися воювати проти українців. Якщо їх не вбивати жорстко і масово (а не транслювати жалісні дзвінки до мам), то готових буде ще більше.
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12.03.2022 12:44 Ответить
не совсем .. так. Там будут белоруссы.. определённо.. Но основная масса.. этих новых бтг.. росияне.. но под флагами белоруси
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12.03.2022 12:52 Ответить
Нахера кацапам йти під прапором бульбойобів? В цьому немає ніякого сенсу.
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12.03.2022 13:39 Ответить
Ще й який.. Їм потрібно втягнути Білорусь.. Ми кажемо, що так.. білоруси звісно гади що дозволили використовувати свої землі для наступу рф... але все ще залишаються братами для нас.. не замарані.. кров'ю, саме як нарід
Тому їм треба.. замарати... Якщо більшість білоруських вояк не хочуть.. ми їм допоможем. Саме так москалі робили.. завжди
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12.03.2022 13:57 Ответить
Бєларуссія вже й так втягнута по самі вуха, бо основна частина військ та повітряних ударів йде з їх території у порушення усіх двосторонніх договорів з Україною.
Бульбойоби мені не брати, а ті що брати відстоюють Україну разом з нами, а не тихенько сидять у совковому лайні за зарплату.
Ще й як замарані кров'ю, на віки - горіть в аду суки!
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12.03.2022 14:22 Ответить
Це не так.. Ваша думка залишається вашою.. я впевненний що для багатьох українців.. білоруси ще.. нам брати
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12.03.2022 14:28 Ответить
Сподіваюся, що тих українців, для яких вороги - це брати, знищать ці самі "брати"
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12.03.2022 14:50 Ответить
Ще раз тобі кажу гнида кацапська, пішов найух !!
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12.03.2022 15:25 Ответить
Да повторюй хоч до усрачки, нікуди я з України не піду, і вас, свинорилих, сюди не допушу!
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12.03.2022 15:41 Ответить
І ви вірити про "добрих" білорусів? До 5 ,що на кордоні,підійдуть ще 5 для ротації,і дружно,вже вдесятьох відкриють ще один фронт. Після запуску ракет зі своєї території,після ародромів для кацапських літунів-убивць, хіба можно вірити хоч одному з генштабу Білорусі? Вони вже забули,хто такі фашисти....
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12.03.2022 13:51 Ответить
Я сам з білоруським корінням із під Бресту.. Я знаю про що кажу.. Їм потрібен час набратися хоробрості.. так це слабкість.. Але для більшості українців.. вони ще не вороги.. як нарід
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12.03.2022 14:00 Ответить
Брест це українська етнічна Берестейщина яка була в складі Волинських князівств і України ще в 1918 році. Білорусі її передав Сралін тільки після 1939 року!
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12.03.2022 14:30 Ответить
Жменя диктаторів,і немає хлопців щоб ліквідували гандонів
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12.03.2022 12:44 Ответить
опять учения ) когда вы научитесь, ИМХО повторение с РФ
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12.03.2022 12:45 Ответить
Дедушка ФРЕЙД... Ох уж этот дедушка Фрейд... Заявление патологического лжеца о том, что "Найближчим часом планується замінити їх також п'ятьма БТГ. Підрозділи, які виконали свої завдання з прикриття держкордону, повернуться у пункти постійної дислокації… Переміщення військ жодним чином не пов'язен з підготовкою і тим більш участю білоруських військових у спеціальній військовій операції на території України. Рідних і близьких військовослужбовців можу запевнити, що наші ЗС виконують завдання із забезпечення військової безпеки РБ лише на власній території" как раз и означает, что идет подготовка к непосредственному нападению войск РБ на Украину.
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12.03.2022 12:47 Ответить
Це так.. Але росіянам конче потрібно.. наш резерв відволікти.. саме на момент штурму Київа. Саме тому їм потрібно щоб там було гаряче.. і створити погрозу для Львова
Їм на ті бтг.. начхати. Вони готуються максимально відволікти сили.. від можливої допомоги Київу
Треба дивитись й на Приднестров'є.. вони можуть нанести удар під Вінницю, а не під Одесу.. для тієї ж цілі..
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12.03.2022 13:05 Ответить
Лукашенко там ничего не решает
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12.03.2022 12:47 Ответить
Нема чого себе заспокоювати. Вони підуть. Треба зустрічати, щоб скоріш розбіглися.
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12.03.2022 12:49 Ответить
Они хотят провернуть такой финт.. Под белорусскими флагами российских военных вперемешку с упоротыми ябатьками.. А те подразделения, которые отказались на переформирование.. будет прессинг.
всё только.. в их руках
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12.03.2022 12:51 Ответить
Это вообще могут быть войска рф, в форме рб.
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12.03.2022 12:52 Ответить
Польщі з Литвою доцільно було б почати військові навчання на півночі. Це була б підставо для луки не ввязуватись у війну.
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12.03.2022 12:55 Ответить
Если они зайдут 5 БТГр на в Ровенскую область или на Волынь, то через 5 дней их там просто не будет... Нависание на границе и сковывание сил нашей армии-куда большая зло, чем сама атака недобульбофюрера
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12.03.2022 12:58 Ответить
Треба розуміти ціль.. цього самогубного дійства... Вона не полягає в захопленні Волині.. Лише в відволіканні резерву.. на той час, коли вони будуть штурмувати Київ. Всі їх кроки ..направленні саме ради цього.
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12.03.2022 13:09 Ответить
Оружие надо раздать тем гражданам Украины кто умеет им пользоваться,кроме зеков
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12.03.2022 12:58 Ответить
Та і не тільки це, калаш - це не сінхрофазотрон, не біном Н'ютона, навіть не літак. Щоб його вивчити, декілька десятків разів розібрати-зібрати, навчитися заправляти магазин набоями і навіть пару разів постріляти на полігоні - треба чистих декілька годин, не більше. Була б воля керівництва, організаторська мережа навчальних центрів, ну й власне калаші з набоями грамотно розподілені по населеним пунктам - це б можна було вже за ці пару тижнів навчити і озброїти декілька десятків тисяч. якщо не 100-200 тисяч охочих добровольців. Так, це просто калаш - не джавелін, не танк, не "Град", так - якимись "супер-стрільцями" за такий термін ніхто не стане, але набагато краще - додаткових умовних 100 тисяч теробоборонців з калашами - ніж з голими руками і "бандера смузі".
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12.03.2022 13:13 Ответить
Уже зроблено.
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12.03.2022 14:05 Ответить
Таракан уже давно смертник, он все же хочет надеятся (выдает желаемое за действительное), что ***** есть шансы выжить (и у него соответвенно)! То, что он отдал приказ воевать с Украиной сомнений нет, другое дело кто будет его выполнять (сколько и как)!
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12.03.2022 12:59 Ответить
Эти долбойобы тоже на весь мир говорил что войны не будет
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12.03.2022 13:03 Ответить
Если бульбаши попрут-у нато развяжутся руки-сразу и миги и пэтриоты дадут
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12.03.2022 13:05 Ответить
никакого лукашенко - президента в природе не существует. есть путлеровская марионетка полность подконтрольная. кремлю нужно мясо. они нападут.
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12.03.2022 13:18 Ответить
Прихлопнвть таракана сцикуни .
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12.03.2022 13:21 Ответить
Бульба Ёсь,Ёсь,вода радом,радом,ну порадок - бульбаши промойте мозги от крахмала
и гоните орков со славянской земли,этим дикунам место на южном берегу северного
ледовитого океана огороженное высоченной стеной.
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12.03.2022 13:24 Ответить
Эта Тварь способна только нож в спину .зайти и добивать раненых... О каких братских народах речь? Они полностью осознают посыпая соль на рану Украине...
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12.03.2022 13:31 Ответить
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
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12.03.2022 13:34 Ответить
Досить брехати, прямо кажіть що хочете напасти, бо ***** приказав.
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12.03.2022 13:44 Ответить
Нападут по-любому. Не стоит питать иллюзий.
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12.03.2022 13:50 Ответить
Ох, слабо верится. Все реально боеспособные подразделения белорусов стоят на нашей границе. Заявления, что их будут менять на фуфло, а другого нет, звучит странно...
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12.03.2022 13:51 Ответить
Этот старый ублюдок все не остепенится!!! Ну что "братья" бяларусы, ******* вам?? К вам еще санкции не пришли?? Ждите, недолго осталось, вы без этой сраной "безоколонки" не долго сами протянете!!! Вот тогда своему бульбофюреру спасибо скажете!!!
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12.03.2022 14:29 Ответить
Хай Волинська бурштинова мафія теж повоює, хоч буде якась допомога проти білосрусі
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12.03.2022 14:32 Ответить
А не пора ли бульбофюрера познакомить с ТОЧКОЙ -У. ?
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12.03.2022 14:36 Ответить
та вже пох...якщо сунуться втопимо бульбашей в кацапськой крові....
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12.03.2022 14:45 Ответить
 
 