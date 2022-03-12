Беларусь перебрасывает войска на границу Украины, официально – на ротацию
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В Беларуси заявили, что отправят к границе с Украиной 5 батальонно-тактических групп на замену находящихся там сейчас военных и отрицают, что это является частью подготовки к вступлению в войну на стороне РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление об этом разместило Минобороны Беларуси в своем Телеграм-канале.
От имени начальника генштаба Вооруженных сил, первого заместителя министра обороны генерал-майора Виктора Гулевича сообщают, что на южной границе Беларуси вместе с пограничниками находятся пять батальонно-тактических групп - "в целях недопущения проникновения на территорию РБ со стороны Украины разных националистических вооруженных формирований, нелегальной доставки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".
Отмечается, что военные занимаются разведкой, патрулированием, охраной объектов и обороны на дорожных направлениях.
"В ближайшее время планируется заменить их также пятью БТГ. Подразделения, выполнившие свои задачи по прикрытию госграницы, вернутся в пункты постоянной дислокации… Перемещение войск никоим образом не связано с подготовкой и тем более участием белорусских военных в специальной военной операции на территории Украины. Родных и близких военнослужащих могу заверить, что наши ВС выполняют задачи по обеспечению военной безопасности РБ только на собственной территории", - заявил начальник генштаба Беларуси.
Напомним, 11 марта командование Воздушных сил ВСУ распространило сообщение о провокации РФ для вовлечения Беларуси в войну - обстрел российскими самолетами пограничного села.
В Минобороны Белоруссии заявили, что эта информация не соответствует действительности.
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Тому їм треба.. замарати... Якщо більшість білоруських вояк не хочуть.. ми їм допоможем. Саме так москалі робили.. завжди
Бульбойоби мені не брати, а ті що брати відстоюють Україну разом з нами, а не тихенько сидять у совковому лайні за зарплату.
Ще й як замарані кров'ю, на віки - горіть в аду суки!
Їм на ті бтг.. начхати. Вони готуються максимально відволікти сили.. від можливої допомоги Київу
Треба дивитись й на Приднестров'є.. вони можуть нанести удар під Вінницю, а не під Одесу.. для тієї ж цілі..
всё только.. в их руках
и гоните орков со славянской земли,этим дикунам место на южном берегу северного
ледовитого океана огороженное высоченной стеной.